Tagliando auto: puoi farlo dove vuoi senza perdere la garanzia

Quando arriva il fatidico momento di fare il tagliando di manutenzione auto, pochi automobilisti sanno che non è più obbligatorio rivolgersi in concessionaria anche se è ancora in corso la Garanzia. Sebbene il regolamento UE che permette tutto ciò sia stato ormai introdotto da alcuni anni, non tutti sanno che è possibile rivolgersi presso qualsiasi officina senza perdere la garanzia ufficiale e che possono farlo anche presso centri multiservice qualificati tanto quanto le reti ufficiali delle Case. Nei prossimi paragrafi vediamo tutto quello che deve sapere un automobilista e quali sono i diritti dei consumatori alle prese con la manutenzione auto.

TAGLIANDO AUTO ANCHE PRESSO RIPARATORI INDIPENDENTI

Dal 2002, grazie al Regolamento 1400/2002 CE (noto come Decreto Monti o Legge Monti), aggiornato con il Regolamento UE 461/2010, tutti i veicoli in garanzia non sono più obbligati a fare la manutenzione ordinaria presso la rete di assistenza ufficiale della Casa costruttrice. Questo consente agli automobilisti di trovare maggiore convenienza e la comodità di non doversi spostare troppo, senza alcun timore di perdere la copertura di garanzia del produttore, a patto che:

vengano rispettate le procedure tecniche specificate dal Costruttore del veicolo;

specificate dal Costruttore del veicolo; siano utilizzati pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente i cui codici siano riportati anche in fattura;

Queste disposizioni a tutela dei consumatori sono purtroppo ancora poco conosciute dalla maggioranza dei proprietari di auto in garanzia, spesso erroneamente convinti di dover ricorrere esclusivamente alla rete ufficiale durante il periodo della garanzia legale. In parte ciò è dovuto anche al fatto che non si conoscono le differenze tra ricambi originali e ricambi equivalenti.

DIFFERENZE TRA RICAMBI AUTO ORIGINALI E DI QUALITÀ EQUIVALENTE

Quando si effettua la manutenzione auto nel rispetto del regolamento 461/2010, è possibile utilizzare ricambi auto originali o ricambi auto di qualità equivalente. Ecco cosa cambia:

I ricambi originali sono prodotti direttamente o su licenza dal Costruttore dell’auto e garantiscono la stessa qualità del pezzo iniziale. Sono quasi sempre gli stessi componenti installati in primo impianto e con il logo dalla Casa auto.

sono prodotti direttamente o su licenza dal Costruttore dell’auto e garantiscono la stessa qualità del pezzo iniziale. Sono quasi sempre gli stessi componenti installati in primo impianto e con il logo dalla Casa auto. I ricambi di qualità equivalente, pur non essendo venduti con il logo del Costruttore, devono rispettare gli stessi standard elevati di qualità. Sono prodotti da aziende altrettanto note e specializzate nell’Aftermarket Automotive e spesso sono più convenienti rispetto a quelli originali, offrendo quindi una buona alternativa e assicurando la stessa affidabilità e sicurezza del veicolo.

TAGLIANDO AUTO IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE MONTI DA EUROMASTER

Grazie a quanto vi abbiamo spiegato, è assodato che i controlli periodici e gli interventi previsti dal piano di manutenzione consigliato dal Costruttore possono essere eseguiti anche presso officine indipendenti e network multiservice come Euromaster, che nello specifico non si occupa più soltanto di pneumatici, ma offre anche numerosi servizi legati alla manutenzione ordinaria. Presso una delle officine Euromaster che puoi trovare anche online, oltre alla classica manutenzione degli pneumatici, è possibile effettuare interventi di:

sostituzione olio motore e filtri aria, olio e abitacolo ;

; ricarica climatizzatore ;

; manutenzione freni ;

; sostituzione ammortizzatori ;

; diagnosi auto elettronica ;

; controlli vari a batteria, impianto elettrico, perdite, liquido radiatore, cinghie, candele, trasmissione, illuminazione;

Normalmente il tempo necessario per tutte le operazioni del tagliando auto da Euromaster è di 2 ore, o anche meno in base al modello di auto, e ha un costo che parte da 180 euro. In base ai km dell’auto, al modello, ai ricambi necessari e alla frequenza delle manutenzioni precedenti, il costo può variare ma senza sorprese. Puoi chiedere un preventivo per il tagliando auto Euromaster direttamente qui, inserendo quali sono gli interventi che credi siano necessari.

IL LIBRETTO DEI TAGLIANDI ELETTRONICO

Un’altra informazione utile da sapere è che da alcuni anni, molte Case automobilistiche hanno introdotto il libretto dei tagliandi elettronico. Può essere compilato anche dalle reti indipendenti, che vi accedono tramite i portali tecnici per le informazioni di riparazione (RMI). Nella pagina dedicata delle piattaforme dei Brand che aderiscono, il meccatronico indipendente può registrare direttamente nei server della Casa auto tutti gli interventi eseguiti. In questo modo contribuisce alla tracciabilità della storia del veicolo e rende ancora più immediato l’intervento della garanzia ufficiale del Costruttore in caso di problemi o difetti all’auto.

GARANZIA UFFICIALE NEGATA: COSA FARE?

Nonostante le normative, non si può escludere che qualche concessionario ufficiale provi a negare la garanzia quando i tagliandi non vengono eseguiti presso la rete del Brand, adducendo giustificazioni pretestuose e illegittime. È necessario sottolineare che, in tal caso, la Casa costruttrice che impone l’esecuzione dei tagliandi presso la propria rete autorizzata contravviene al principio di libera concorrenza, come stabilito dalle leggi comunitarie. Qualunque abuso del Costruttore o della sua rete di assistenza può essere impugnato davanti all’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).

È possibile compilare un modulo scaricabile dal sito www.agcm.it anche senza l’assistenza di un legale. L’Antitrust, dopo aver valutato la denuncia, può istruire un’indagine e, in caso di colpevolezza, emettere sanzioni pecuniarie. Tuttavia, per ottenere il risarcimento, è necessario rivolgersi al Tribunale penale o civile. Le denunce al Garante sono più frequenti di quanto si pensi e rappresentano uno strumento efficace per contrastare le cattive abitudini di alcuni professionisti. La denuncia è gratuita e va sempre presentata per tutelare i propri diritti.