Revisioni, il tavolo operativo si farà: tutti i problemi da affrontare

I numerosi problemi che riguardano il comparto delle revisioni auto saranno affrontati in un tavolo operativo di confronto aperto alle istituzioni e a tutti i soggetti attivi nel settore. Lo ha annunciato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, intervenendo al convegno ‘I centri di revisione a servizio della sicurezza stradale‘ organizzato da CNA. Era stata la stessa Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa a chiedere l’apertura di un tavolo permanente sulle revisioni, visto che le questioni da risolvere sono tante e tutte urgenti. Bignami ha promesso che il tavolo sarà formalizzato in tempi rapidi.

REVISIONI AUTO: TANTI PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI

Durante il convegno il presidente di CNA Meccatronici, Francesco Circosta, ha descritto i problemi principali che oggi le imprese del settore si trovano ad affrontare quotidianamente, e che saranno di conseguenza al centro del tavolo operativo:

E ci mettiamo anche, aggiungiamo noi, l’atteso aggiornamento della normativa europea sulla revisione dei veicoli, che dovrebbe anche uniformare le procedure e agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati UE.

A proposito del problema della carenza degli ispettori, l’On. Andrea Casu della IX Commissione Trasporti della Camera, intervenuto anche lui al consegno insieme alla collega Gaetana Russo, ha ammesso che si tratta di una “vera e propria emergenza occupazionale perché ricade su chi poi deve effettivamente garantire la sicurezza stradale“. Casu ha ricordato che proprio in questi giorni si sta definendo la riforma del Codice della Strada e che a tal proposito presenterà una proposta di scorrimento delle graduatorie e di allargamento delle convenzioni con altre amministrazioni al fine di reperire più personale.

REVISIONI AUTO “SETTORE FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA DEI VEICOLI”

Anche il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, ha rimarcato come la sicurezza dei veicoli sia di fondamentale importanza nella vita privata e lavorativa, e che proprio per questo la Confederazione non ha mai mancato di rappresentare gli interessi del settore delle revisioni. “CNA si impegna e si impegnerà ancora a portare la voce delle imprese agli interlocutori istituzionali“, ha sottolineato Costantini, “perché il modo migliore per risolvere i problemi è sempre il confronto diretto“. Da qui la richiesta al viceministro Bignami di un impegno sull’apertura del tavolo operativo di confronto sulle revisioni”.

VICEMINISTRO BIGNAMI: “OK AL TAVOLO OPERATIVO, MI AUGURO PARTECIPINO TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI”

Nel corso del suo intervento il viceministro Bignami ha risposto ringraziando la CNA per tutto il lavoro di interlocuzione svolto con il Governo poiché “ha sempre portato in ogni confronto proposte concrete, non solo nell’interesse della singola categoria ma nell’interesse nazionale“, consentendo di affrontare temi importanti come l’imparzialità e la terziarietà “che devono caratterizzare i centri di revisione” e la definizione di norme più precise che prima presentavano diverse difficoltà interpretative. “Grazie alla nostra interlocuzione“, ha poi aggiunto rivolgendosi ai vertici della Confederazione, “abbiamo raggiunto risultati proficui per entrambe le parti sui processi di sburocratizzazione dei processi di revisione“. Il vice-titolare del MIT ha quindi chiuso il suo intervento dichiarando di accogliere positivamente la richiesta avanzata da CNA di aprire un tavolo operativo di confronto al quale si augura partecipino tutti gli attori coinvolti e che verrà formalizzato in tempi rapidi.