Revisioni auto: +14% la spesa degli italiani nel 2022

Le revisioni auto hanno avuto un costo per gli italiani del +14% nel 2022 rispetto all’anno precedente. Lo rivela un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec, la maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e l’aftermarket indipendente. Ecco i dati in dettaglio.

SPESA REVISIONI AUTO IN ITALIA NEL 2022

Nel 2022 gli italiani hanno speso 1.175,4 milioni di euro per effettuare la revisione auto nelle officine private autorizzate dalla Motorizzazione. Rispetto all’anno precedente, quando la spesa per le revisioni auto era stata di 1.028,8 milioni di euro, la spesa è aumentato del +14,2%. Un aumento significativo legato anche all’aumento delle tariffe per la revisione. Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

REVISIONI AUTO IN CALO NEL 2022, MA COSTI IN SU DI OLTRE 146 MILIONI

Nel 2022 sono state 14.877.795 le revisioni auto effettuate nei centri privati autorizzati, in lieve calo (-0,4%) rispetto alle 14.931.174 revisioni eseguite nel 2021. Nonostante la leggera diminuzione del numero di revisioni effettuate, nel 2022 la spesa complessiva è comunque aumentata di +146,6 milioni di euro. Il fattore che ha determinato l’incremento della spesa è l’aumento della tariffa per le revisioni effettuate nei centri privati autorizzati. Nel corso del 2022 è aumentata a 54,95 euro, mentre nei primi dieci mesi del 2021 era di 45 euro (la nuova tariffa era entrata in vigore il primo novembre 2021). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTI REVISIONE AUTO OLTRE +15% IN 6 REGIONI

L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec fornisce anche un prospetto sulla spesa per le revisioni auto nelle regioni italiane. Le regioni con il maggiore aumento nel 2022 rispetto all’anno precedente sono: