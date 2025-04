MG aprirà due impianti in Europa: ipotesi 200 mila vetture all’anno

Mentre le case auto occidentali chiudono gli impianti e licenziano i dipendenti, quelle cinesi non conoscono (apparentemente) crisi e proseguono il loro piano d’espansione in Europa. L’ultimo progetto in ordine cronologico riguarda la possibilità che MG, storico marchio britannico di proprietà della cinese SAIC, apra ben due stabilimenti nel nostro continente per produrre a regime 200 mila vetture all’anno. Tra le regioni del possibile sbarco di MG in Europa c’è anche la necessità di evitare i dazi UE sui veicoli elettrici d’importazione dalla Cina, sebbene siano in corso dei colloqui tra le parti per alleggerire il duro provvedimento.

MG APRIRÀ DUE STABILIMENTI IN EUROPA? LE AMBIZIONI DI SAIC

L’indiscrezione è di Automotive News Europe, che ha citato fonti a conoscenza della questione precisando che l’azienda potrebbe annunciare l’arrivo della prima fabbrica nella regione già entro l’estate 2025. Ricordiamo che SAIC (acronimo di Shanghai Automotive Industry Corporation), il gruppo automobilistico proprietario del marchio MG dal 2007, è la più importante delle ‘Big Four’ dell’auto cinese (le altre sono FAW Group, Dongfeng Motor e Changan Automobile) con 5,02 milioni di veicoli venduti a livello globale nel 2023. Ma è anche il gruppo più penalizzato dai dazi UE verso le auto elettriche cinesi con un’aliquota aggiuntiva del +35,3% rispetto alla tariffa standard del 10%.

MG IN EUROPA: I RUMORS SUI DUE IMPIANTI

È quindi plausibile che nell’ottica di penetrare con più efficacia nel mercato delle auto elettriche in Europa, abbia la necessità di produrre ‘in loco’ per evitare la tagliola dei super dazi. Ed ecco quindi l’idea di ben due stabilimenti MG nel vecchio continente. Il primo impianto, quello che secondo i rumors potrebbe essere annunciato entro l’estate, dovrebbe avere una capacità iniziale di 100 mila unità all’anno e potrebbe iniziare la produzione in 12-16 mesi dall’approvazione finale del progetto.

Per quanto riguarda invece la seconda fabbrica europea, piuttosto che espandere successivamente la capacità del primo impianto, MG starebbe già prendendo in considerazione di costruirne un secondo, che a sua volta avrebbe una capacità di 100.000 unità all’anno. Ancora top-secret i luoghi dove sorgerebbero gli eventuali stabilimenti, quindi tutte le ipotesi sono aperte. Inclusa l’Italia che da tempo, come ha spesso dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, sta cercando un secondo produttore da affiancare a Stellantis per aumentare la capacità produttiva del nostro Paese.

LE VENDITE MG VANNO A GONFIE VELE

Intanto nel primo bimestre di quest’anno le vendite complessive di MG in Europa sono cresciute del +39,2% a 30.176 auto rispetto allo stesso periodo del 2024, ma gli effetti dei dazi UE sulle elettriche hanno contribuito a far scendere le vendite delle BEV del marchio di oltre il -50% a 5.509, a rappresentare solo il 18% delle vendite di MG. Limitatamente al mercato italiano, nel primo trimestre 2025 MG ha visto aumentare le immatricolazioni del +55% sfondando il muro delle 15 mila unità. Attualmente è il 12° marchio più venduto in Italia.