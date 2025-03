Magneti Marelli P&S: le novità in anteprima ad Autopromotec 2025

Magneti Marelli Parts & Services è pronta per presentare le sue ultime novità ad Autopromotec 2025, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alle attrezzature per officine e all’aftermarket automotive, che si terrà a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025. L’azienda, punto di riferimento nel settore dei ricambi e dei servizi post-vendita, sarà presente nel Padiglione 30, Stand D48, con un’esposizione all’avanguardia che rappresenta un’imperdibile occasione per i professionisti del settore. Ecco una panoramica in anteprima dello stand Magneti Marelli Parts & Services ad Autpromotec.

UN’ESPOSIZIONE ALL’INSEGNA DELLA TECNOLOGIA E DELLA FORMAZIONE

Lo stand, esteso su una superficie di 260 m² e caratterizzato dai tradizionali colori giallo e blu, offrirà un percorso immersivo attraverso aree tematiche dedicate alle diverse soluzioni per l’autoriparazione. L’obiettivo di Magneti Marelli Parts & Services è fornire agli operatori del settore strumenti innovativi per affrontare le sfide della mobilità contemporanea, tra elettrificazione, digitalizzazione e complessità tecnologica sempre crescente.

L’area dedicata ai ricambi, core business dell’azienda, presenterà un’ampia gamma di prodotti con un focus particolare su sistemi di illuminazione, componenti per la filtrazione, dischi e pastiglie per impianti frenanti, batterie e ammortizzatori. I visitatori potranno esplorare le caratteristiche tecniche di ogni prodotto grazie a schermi interattivi di ultima generazione, garantendo un’esperienza informativa intuitiva e immediata.

Grande rilevanza avrà anche il settore dei servizi per l’autoriparazione. Un’area espositiva sarà dedicata alla rete Magneti Marelli Checkstar, dove verranno presentate le più recenti soluzioni di diagnosi e le attrezzature professionali per officine, pensate per ottimizzare il lavoro dei meccanici e garantire la massima efficienza operativa.

TUTTO PER I PROFESSIONISTI DELL’INDEPENDENT AFTERMARKET

Il costante impegno di Magneti Marelli Parts & Services nella formazione sarà testimoniato da un’area interamente dedicata ai programmi di aggiornamento per gli autoriparatori. Sarà possibile approfondire le potenzialità della piattaforma LMS (Learning Management System), che raccoglie in un unico ambiente tutte le attività di formazione tecnica. I visitatori potranno inoltre scoprire le nuove certificazioni disponibili per il 2025 e il programma Ready! Academy, un’iniziativa teorico-pratica che consente di affrontare in modo efficace le sfide di un mercato in continua evoluzione.

STATO DELL’ARTE MARELLI NEL TUNNEL DELL’INNOVAZIONE

In aggiunta alle novità specifiche per l’aftermarket, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva all’interno di un tunnel espositivo che ospiterà alcune delle più avanzate tecnologie sviluppate da Marelli per le case automobilistiche di tutto il mondo. Un viaggio nel futuro della mobilità, che testimonia la capacità dell’azienda di coniugare tradizione e innovazione.