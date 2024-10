5 vantaggi per meccatronici nel diventare officina Checkstar

Oggi più che mai far parte di un network di officine riconoscibile è il punto di partenza per i meccatronici. Da una parte l’evoluzione tecnologica dei veicoli, dotati di ADAS, sistemi di connettività e sempre più elettrificati, richiede competenze nuove, aggiornamenti continui e attrezzature specifiche. Dall’altra anche gli utenti che si rivolgono alle officine sono più attenti alla manutenzione, curiosi e alla ricerca di professionisti con la “P” che sappiano prendersi cura della loro auto anche al di fuori delle reti ufficiali. Quindi scegliere il network che sappia combinare al meglio queste peculiarità non è così scontato, ma nei prossimi paragrafi vi parleremo dei 5 principali vantaggi per le officine che decidono di aderire al network Magneti Marelli Checkstar.

1.FORMAZIONE TECNICA CONTINUA E SPECIALIZZATA CHECKSTAR

Uno degli aspetti chiave del successo di un’officina moderna è la capacità di assicurarsi aggiornamenti costanti sulle tecnologie in continua evoluzione. In questo ambito il programma di formazione offerto da Magneti Marelli Checkstar garantisce ai tecnici un costante aggiornamento attraverso il Technical Training Center. Questo programma prevede sia corsi in aula sia online, per soddisfare ogni esigenza di aggiornamento tecnico.

Basta pensare che dal 1980, Magneti Marelli ha erogato oltre 450 sessioni di formazione, coinvolgendo più di 181.000 tecnici, con una media di oltre 4.000 meccatronici formati ogni anno. Questo permette alle officine Checkstar di essere sempre un passo avanti anche nella gestione delle riparazioni più complesse, con competenze altamente specializzate.

2.SUPPORTO TECNICO DEDICATO MAGNETI MARELLI CHECKSTAR

L’adesione al network Magneti Marelli Checkstar offre alle officine un supporto tecnico esclusivo e personalizzato a cui i meccatronici e i carrozzieri affiliati possono accedere tramite diversi canali:

Richiesta online tramite l’Area Riservata , dove gli operatori hanno accesso immediato a un team di esperti, pronti a rispondere a dubbi o risolvere problematiche in tempo reale;

, dove gli operatori hanno accesso immediato a un team di esperti, pronti a rispondere a dubbi o risolvere problematiche in tempo reale; l’ Help Desk telefonico , per una segnalazione immediata one-to-one della problematica a un tecnico specializzato;

, per una segnalazione immediata one-to-one della problematica a un tecnico specializzato; il Tech Blog, dove i professionisti possono confrontarsi con l’intero network Checkstar e accedere a casi già risolti.

Questa rete di supporto assicura che le officine affiliate possano affrontare con sicurezza anche le sfide più impegnative, garantendo una risposta tempestiva ed efficace ai propri clienti.

3.VISIBILITÀ E STRATEGIE DI MARKETING INTEGRATE

L’appartenenza a Magneti Marelli Checkstar consente alle officine di beneficiare della forte riconoscibilità del brand Magneti Marelli Checkstar nel mondo dell’Automotive. Inoltre, il network mette a disposizione strategie e risorse di marketing che permettono alle officine di accrescere la loro visibilità.

Dalle insegne, all’abbigliamento brandizzato del personale, fino alle attività di branding sui social media e iniziative di sponsorizzazione sportiva, ogni elemento contribuisce a rafforzare l’immagine delle officine Magneti Marelli Checkstar, che puoi trovare facilmente online vicino a te. L’integrazione del marchio Magneti Marelli Checkstar è un game changer che rafforza la fiducia nei clienti storici e si traduce in nuovi clienti, grazie alla riconosciuta professionalità e affidabilità in un mercato sempre più esigente, come quello IAM (Independent Aftermarket).

4.AMPIA OFFERTA DI ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE INNOVATIVE

Le officine che scelgono di affiliarsi alla rete Magneti Marelli Checkstar possono beneficiare di attrezzature diagnostiche innovative, versatili e sempre aggiornate, migliorando significativamente l’efficienza e la qualità degli interventi. Grazie a strumenti come Visual Plus e Data Plus, che offrono diagnosi multimarca, Pass-Thru e remota, ad esempio, i meccatronici hanno accesso a una copertura completa, supportata da un database con oltre 150 Costruttori tra europei, asiatici e USA. Questi dispositivi permettono di eseguire operazioni complesse e codifiche online, garantendo maggiore sicurezza, trasparenza e professionalità. Altrettanto importante è l’integrazione delle funzioni di Cyber Security su Data Plus in versione multimarca e Data Box e la compatibilità con i nuovi veicoli dotati di protocollo DOiP per la diagnosi veloce sui nuovi veicoli dotati di comunicazione Bus Ethernet, che rappresentano un valore aggiunto.

Inoltre, per i meccatronici che hanno conseguito l’abilitazione agli interventi su auto elettriche, la rete Magneti Marelli Checkstar ha previsto il kit EV Battery Diag per la diagnosi on-board, tramite la presa OBD e off-board, tramite specifici adattatori sulla batteria HV separata dall’auto, con una copertura del 95% di auto EV circolanti. Il kit EV Battery Diag include anche un oscilloscopio a 4 canali per leggere i segnali provenienti dal veicolo e un generatore di segnali progettato per la diagnosi e la simulazione dei guasti dei sensori; questi ultimi inclusi solo con Visual Plus.

5.NETWORK MAGNETI MARELLI CHECKSTAR DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Magneti Marelli Checkstar è un network di officine con una tradizione che affonda le sue radici nel 1920. Questa lunga storia nel settore dell’autoriparazione, unita alla continua innovazione, permette alle officine di posizionarsi come partner affidabili e competenti. Far parte di un gruppo con una solida reputazione a livello globale è una garanzia di qualità per i clienti, e permette ai meccatronici di usufruire di una vasta gamma di ricambi e componenti della gamma Magneti Marelli Parts & Services, essenziali per affrontare le sfide delle moderne tecnologie automobilistiche, in modo più veloce ed efficiente, con la stessa qualità e affidabilità dei componenti di primo impianto OEM.