Magneti Marelli Parts & Services: nuova gamma lubrificanti Oiltek

Magneti Marelli Parts & Services ha annunciato una versione rinnovata e ampliata della gamma di oli motore Oiltek per offrire una soluzione versatile e su misura per le auto circolanti e le esigenze sempre più specifiche dell’industria automobilistica. L’evoluzione costante delle tecnologie motoristiche e le normative ambientali sempre più stringenti hanno reso essenziale un aggiornamento dei prodotti lubrificanti nella composizione e nella gradazione dell’olio motore; con Oiltek, Magneti Marelli Parts & Services è in prima fila nella ricerca di soluzioni alle sfide dell’industria.

OLIO MOTORE OILTEK, QUALITÀ MADE IN ITALY

La gamma Oiltek è progettata e prodotta interamente in Italia e si distingue per l’utilizzo di materie prime di altissima qualità e per una formulazione studiata nei minimi dettagli per garantire prestazioni ottimali, spiega Magneti Marelli Parts & Services. L’intera linea di lubrificanti soddisfa i rigorosi requisiti tecnici imposti dai principali costruttori automobilistici (OEM), assicurando prestazioni ottimali sia nei motori di ultima generazione e quelli meno recenti a seconda del prodotto.

I lubrificanti Oiltek di Magneti Marelli Parts & Services rispondono ai requisiti imposti dai costruttori e sono anche conformi alle principali normative di settore, come ACEA, API e SAE confermandone la validità nella riduzione delle emissioni e la protezione del motore in condizioni di elevato stress termico e meccanico. La gamma Oiltek si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze di motori dotati di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni, come i sistemi DPF (filtro antiparticolato) e SCR (riduzione catalitica selettiva). Ciò consente di proteggere il motore anche in condizioni operative estreme, garantendo allo stesso tempo una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

GAMMA OILTEK AMPLIATA CON NUOVI FORMATI

La nuova gamma di Oiltek è disponibile in un ventaglio ancora più ampio di formati, introducendo le nuove confezioni da 20 e 60 litri, che si aggiungono ai formati già esistenti da 1, 4, 5 e 208 litri. Questa varietà consente a professionisti e privati di scegliere il formato più adatto alle proprie esigenze, offrendo maggiore flessibilità sia in contesti di manutenzione ordinaria, come il cambio olio motore, e il semplice rabbocco di olio motore, sia in applicazioni industriali.

OLIO MOTORE OILTEK PERFORMANCE ED EXPERT

La gamma Oiltek è strutturata in due principali linee di prodotto: Performance ed Expert. La linea Performance è studiata per i motori più moderni, garantendo una protezione avanzata anche per i propulsori di ultima generazione, mentre la linea Expert è dedicata ai motori più tradizionali. Entrambe le linee condividono però la medesima tecnologia di produzione, basata sull’utilizzo di oli a base sintetica di elevata qualità, eccetto la specifica 10W40 semi-sintetica.

Magneti Marelli Parts & Services spiega in un comunicato stampa che l’uso di additivi polimerici premium rappresenta un altro punto di forza della gamma, poiché sono fondamentali per l’ottimizzazione dell’indice di viscosità. Ciò consente ai lubrificanti Oiltek di adattarsi in modo efficace alle variazioni di temperatura, mantenendo costante il parametro HTHS (High Temperature High Shear) e garantendo prestazioni elevate in qualsiasi condizione operativa.

Grazie a queste caratteristiche, i lubrificanti Oiltek offrono proprietà antiusura, antiossidanti, detergenti e disperdenti, che assicurano una pulizia costante del motore. Gli additivi mantengono i contaminanti in sospensione, preservando così l’efficienza e la longevità del motore per tutto il suo ciclo di vita operativo. Ricordate che a un olio di qualità va affiancata una costante e corretta manutenzione ordinaria, rispettando gli intervalli consigliati dal Costruttore.