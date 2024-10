LKQ RHIAG: nuove funzionalità per i ricambisti nell’eCommerce

In occasione del ventesimo anniversario dal lancio della propria piattaforma eCommerce B2B, LKQ RHIAG introduce un grosso aggiornamento grafico e funzionale per la filiera dell’aftermarket automobilistico indipendente (IAM) in Italia. Fin dal suo debutto, oltre vent’anni fa, la piattaforma si è diventata sempre più uno strumento affidabile per i ricambisti automotive e oggi continua ad evolversi, rispondendo alle nuove esigenze del mercato e dei clienti di LKQ RHIAG.

UN RESTYLING STRATEGICO PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA UTENTE

Il recente restyling grafico della piattaforma eCommerce è stato pensato per rendere l’esperienza di navigazione ancora più intuitiva e immediata, spiega LKQ RHIAG. Il nuovo design, che si allinea alla brand identity del gruppo LKQ Corporation, adotta una palette cromatica basata su tonalità di blu e azzurro, contrastate da dettagli in nero. Questo layout migliora l’estetica del sito, ma contribuisce anche a semplificare la ricerca e l’acquisto dei ricambi, favorendo un accesso più rapido e agevole alle informazioni.

Inoltre, sono state integrate nuove funzionalità progettate per ottimizzare l’operatività dei clienti ricambisti. Tra queste spiccano strumenti avanzati di ricerca e una maggiore accessibilità della piattaforma, estesa ora anche alla domenica, facilitando ulteriormente il lavoro dei ricambisti.

INNOVAZIONI PER UN’ESPERIENZA D’ACQUISTO PIÙ EFFICIENTE

Tra le principali novità introdotte, il potenziamento della funzione di ricerca rappresenta uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti dell’eCommerce. La possibilità di cercare articoli direttamente dalla schermata principale, con un campo di ricerca sempre presente, semplifica notevolmente il processo d’ordine. I codici ricercati vengono ora evidenziati in verde, rendendo immediato il confronto con le alternative disponibili.

Inoltre, una nuova funzione consente di visualizzare prezzo netto e disponibilità dei prodotti direttamente nella ricerca, senza necessità di accedere a ulteriori sezioni della piattaforma. Questo aggiornamento, replicato anche nel catalogo elettronico, consente agli utenti di avere una panoramica completa delle informazioni commerciali in tempo reale, ottimizzando così i tempi di gestione degli ordini.

RICERCA AVANZATA E STRUMENTI POTENZIATI

Il catalogo elettronico ricambi, uno dei pilastri dell’eCommerce RHIAG, ha beneficiato di miglioramenti sostanziali che favoriscono l’identificazione rapida e precisa dei ricambi. La ricerca può essere affinata attraverso nuovi filtri, come la selezione per brand, lato o tipo di ricambio, e ora include la possibilità di ordinare i risultati per rilevanza.

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’aggiornamento della sezione dedicata alla ricerca per caratteristiche tecniche, in particolare per prodotti come batterie, lampadine e spazzole, la cui selezione richiede criteri specifici.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla ricerca dei lubrificanti. La nuova funzionalità permette agli utenti di visualizzare le specifiche tecniche dell’olio per ogni vettura, semplificando così la scelta del prodotto più adatto in base alle prestazioni desiderate e alle normative API e ACEA.

SUPPORTO CLIENTI E FILOSOFIA “CUSTOMER INSPIRED”

Il miglioramento dell’esperienza utente non si limita all’aspetto tecnico della piattaforma. LKQ RHIAG ha rafforzato anche il supporto clienti, introducendo un sistema di assistenza più efficiente, in grado di fornire risposte rapide e personalizzate, grazie a un’interfaccia che indirizza gli utenti in base alla tipologia di richiesta.

“La nostra missione è sempre stata quella di fornire ricambi di qualità con un servizio eccellente. Questo importante aggiornamento della piattaforma eCommerce riflette il nostro continuo impegno verso l’innovazione e verso la soddisfazione del cliente.” Commenta Marzia Castellani, Direttore Commerciale di LKQ RHIAG. “Il nuovo eCommerce conferma come le soluzioni LKQ RHIAG siano altamente distintive perché costruite facendoci ispirare dai nostri clienti, basate sulle loro specifiche esigenze, intercettate grazie ad un’attività di ascolto continuo del mercato”.