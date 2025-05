LKQ RHIAG ad Autopromotec: presenta un nuovo brand per l’IAM

A Bologna, per la 30ª edizione di Autopromotec, LKQ RHIAG si presenta con un’impronta forte, chiara e proiettata verso l’innovazione. Nel Padiglione 14 – Stand C8, il gruppo porta il suo universo multi-brand (RHIAG, Stahlgruber BM, Motorparts) all’interno di uno stand diviso in tre aree tematiche, con al centro il cuore pulsante della trasformazione: il “Garage of the Future”. Come ogni anno saranno tante le sessioni formative e informative da mettere nel calendario e seguire ad Autopromotec. Anche per questo motivo presso l’AFTERMARKET & SERMI FORUM di SICURAUTO.it (Pad. 14 – Stand A36) abbiamo pensato a un programma di interventi 3×33 facile da ricordare e da seguire.

LKQ RHIAG AD AUTOPROMOTEC 2025

Lo spazio che accoglierà i visitatori di Autopromotec sarà un vero laboratorio esperienziale, dove tecnologie e formazione si incontrano per dare vita alla nuova era dell’autoriparazione. Ogni giorno, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni tecniche dal vivo su:

Veicoli elettrificati e gestione in sicurezza dell’alto voltaggio che abbiamo anticipato nel 4° Aftermarket Report (2024) di SICURAUTO.it con il CEI;

; Analisi NVH (Noise, Vibration, Harshness), per misurare comfort e silenziosità delle auto.

L’obiettivo – spiega LKQ RHIAG – è chiaro: preparare le officine indipendenti a un domani che è già qui.

HYBRID&ELECTRIC SPECIALIST: LA QUALIFICA CHE FA LA DIFFERENZA

Il programma prevede anche il lancio ufficiale del Modulo Hybrid&Electric Specialist, un pacchetto completo che comprende formazione, attrezzature, DPI, banche dati e assistenza. Un’iniziativa che punta a creare una rete qualificata di officine specializzate nella manutenzione dei veicoli elettrificati, valorizzando le competenze e la sicurezza.

LKQ ACADEMY: IL MOTORE DELLA FORMAZIONE TECNICA

Se la tecnologia avanza, anche la formazione deve tenere il passo; LKQ RHIAG lo sa bene e rilancia la sua proposta con LKQ Academy, il programma che racchiude oltre 120 corsi aggiornati per autoriparatori meccatronici, con un focus specifico sull’elettrificazione. Spicca il percorso EVS – Electric Vehicle Specialist, riconosciuto dal CEI, in grado di formare i tecnici secondo gli standard più alti del settore, con rilascio delle qualifiche PES/PAV fino ai livelli pratici 1B-2B.

Ad Autopromotec 2025 sarà presentato anche il nuovo percorso “Specialista Elettrico, Telematica & Comfort”, che sarà lanciato in autunno per rispondere alle nuove sfide legate alla digitalizzazione e connettività dei veicoli.

EMOTIVE: IL FUTURO DEL RICAMBIO HA UN NUOVO NOME

Oltre alla formazione, logistica e gamma di prodotto restano i pilastri dell’identità LKQ RHIAG. Con oltre 900.000 codici a stock, copertura del 95% del parco circolante e una rete logistica capillare, l’azienda garantisce fino a quattro consegne giornaliere, con tempi record entro quattro ore.

Un’efficienza distribuita che trova forza anche nella partnership con EMOTIVE, il nuovo brand europeo dell’aftermarket lanciato da LKQ. Allo stand gemello C14, sempre nel Padiglione 14, EMOTIVE si presenta al pubblico italiano con tutto il suo potenziale: una gamma completa che copre meccanica, elettrico, carrozzeria, fluidi e rigenerati. I marchi? OPTIMAL, ERA, Starline, MPM, Platinum Plus, VEGE, MRT. Un’offerta potente, pensata per professionisti esigenti e mercati in evoluzione.

BOB, IL MECCANICO VIRTUALE CHE ACCOGLIE I VISITATORI

L’innovazione non si ferma alla meccanica. Allo stand LKQ RHIAG sarà possibile interagire con Bob, un meccanico virtuale basato su intelligenza artificiale, capace di rispondere in tempo reale alle domande degli automobilisti e indirizzarli verso l’officina più vicina.

Come ha dichiarato Marzia Castellani, Direttore Commerciale LKQ RHIAG: “Ad Autopromotec racconteremo la nostra nuova fisionomia: un gruppo di distribuzione che si muove sul mercato con un approccio integrato multi-canale e multi-segmento, con l’obiettivo di creare un’offerta ancora più ricca per portare maggiore valore ai clienti.”