Le previsioni Automotive 2024 secondo l’Osservatorio Arval Mobility

Il white paper “ACT24 – Automotive Country Trends 2024” dell’Osservatorio Arval Mobility fa il bilancio 2023 e propone proiezioni sull’andamento del mercato automobilistico nel 2024. In collaborazione con BNL e Findomestic, entrambe parte del Gruppo bancario BNP Paribas, l’ACT24 offre un focus approfondito sul panorama economico globale e italiano. Secondo il BNL Economic Research, il PIL italiano mostra una crescita in linea con l’Europa, con previsioni di un aumento inferiore all’1% nel 2024, evidenziando una graduale ripresa dopo il rallentamento del 2023. Ecco le previsioni sull’andamento del mercato economico – e nello specifico dell’auto 2024.

CONSUMI DI BENI DUREVOLI: TENDENZE E PROSPETTIVE

L’Osservatorio Findomestic, parte integrante del progetto ACT24, rivela che nel 2023 i consumi di beni durevoli, inclusi veicoli, hanno registrato una crescita significativa, con un aumento del +2,3% in volume e del +7% in valore. Gli autoveicoli hanno rappresentato il 55% del totale, trainati dalle dinamiche positive del mercato auto. Tuttavia, le proiezioni per il 2024 indicano un rallentamento nella crescita dei consumi, principalmente a causa dell’incertezza persistente su inflazione e potere d’acquisto.

IMPLICAZIONI PER IL MERCATO AUTOMOBILISTICO: SFIDE E OPPORTUNITÀ

Secondo l’Osservatorio Arval Mobility, Il recupero dei volumi di immatricolazioni nel 2023, rispetto al 2022, è attribuibile in parte al miglioramento della capacità produttiva delle Case Auto, ma emergono sfide legate alla logistica. La riduzione dell’offerta ha comportato una revisione delle tariffe, raggiungendo in alcuni casi un aumento del 300%. L’inflazione ha influenzato i prezzi dei veicoli, con un aumento superiore al 20% nel periodo 2019-2023. Sebbene i listini sembrino aver toccato il picco, si prevede una contrazione del 3-5% nei prezzi delle auto nuove nella seconda metà del 2024, influenzando anche le quotazioni delle auto usate.

RIPRESA GRADUALE DEL MERCATO AUTOMOBILISTICO GLOBALE NEL 2024

Il white paper prospetta una graduale ripresa del mercato automobilistico globale nel 2024, con una crescita prevista del 3% nella produzione di veicoli. In Italia, dopo l’aumento delle immatricolazioni nel 2023, le vendite sono previste in aumento del 4% nel 2024. Un focus particolare è posto sulla transizione energetica, ma si prevede che le auto full-electric rappresentino solo il 4,2% del totale in Italia nel 2024, con differenze significative rispetto ad altri paesi europei, quali Olanda (oltre 30%), Germania (oltre 18%), UK (16,5%) Francia (circa 15%) e Spagna (circa 5%).

In sintesi, il 2024 si prospetta come un anno di sfide e opportunità per l’industria automobilistica, con la necessità di adattarsi a cambiamenti economici, sociali ed ambientali. Le proiezioni del white paper forniscono una guida preziosa per gli attori del settore che si preparano ad affrontare le dinamiche mutevoli del mercato automobilistico nel nuovo anno. “L’automotive industry è stata chiamata in questi anni a reagire, a mettere in campo nuove risorse e risalire le strade della ripresa” dichiara Massimiliano Abriola, Head of Consulting & Arval Mobility Observatory. “Il 2023, con il suo trend di crescita, ha dimostrato l’impegno e le capacità del settore di individuare e realizzare soluzioni per continuare a svolgere un ruolo primario di agente del cambiamento economico, sociale e ambientale. Il 2024 si apre con sfide complesse ma chiare e forse questa è l’eredità più importante dell’anno appena chiuso”.