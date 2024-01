Auto più vendute in Italia 2023: la classifica di fine anno

Quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2023? La classifica di fine anno stilata da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri, ha delineato un quadro tutto sommato positivo a livello generale, ma negativo se guardiamo i numeri della transizione ecologica: a fronte infatti di un +19,0% di auto nuove immatricolate rispetto al 2022, la quota di mercato delle auto 100% elettriche è cresciuta di pochi decimali passando da 3,7 a 4,2%, mentre quella delle ibride plug-in è scesa addirittura dal 5,1 al 4,4%. Con il risultato che le emissioni medie di CO2 sono salite nell’intero 2023 a 119,5 g/km (+0,7%). Praticamente scomparse le auto a metano (meno di 2.000 immatricolazioni contro le oltre 10.000 dell’anno prima, quota mercato precipitata allo 0,1%) e anche le diesel hanno segnato il passo a vantaggio delle vetture a benzina e soprattutto delle ibride (full e mild) la cui quota è aumentata da 34,1 a 36,2% con +26,47% di nuove immatricolazioni.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ITALIA 2023: NUMERI IN SALITA MA…

Entrando maggiormente nel dettaglio dei dati UNRAE, nel 2023 in Italia ci sono state 1.566.448 nuove immatricolazioni, contro le 1.316.773 del 2022 (+19,0%). Un bel balzo, non c’è dubbio, tuttavia occorre considerare che questi numeri risultano ancora bassi rispetto al periodo pre-Covid, visto che nel 2019 furono immatricolate 350.000 vetture in più (+18,3% sul 2023). C’è poi preoccupazione per l’inizio del 2024 alla luce delle ultime notizie sugli incentivi auto che preannunciano l’avvio dell’Ecobonus solo a febbraio inoltrato, col rischio di ‘congelare’ il mercato in attesa dei contributi. Maluccio, come abbiamo visto, le auto green: le elettriche sono sì cresciute ma al di sotto delle attese, attestandosi su una quota mercato di pura nicchia (4,2%), ormai vicinissime alle deludenti plug-in hybrid (4,4%).

Interessante, sotto il profilo degli utilizzatori, la tenuta degli acquirenti privati, che hanno chiuso il 2023 al 55,5% di quota mercato, in leggero calo ma meno del previsto. L’auto di proprietà vacilla ma non crolla. In salita le autoimmatricolazioni (10,2% di share nell’intero anno, +1,7%), il noleggio a lungo termine (24,3% di quota, +1,0%) p.p.) e il noleggio a breve termine (4,0% nell’intero 2023, +0,1%), stabili invece le società (6,0% di quota mercato, come nel 2022).

AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA 2023: IN TESTA UNA VECCHIA CONOSCENZA

Ma torniamo alla domanda iniziale e scopriamo quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2023. Confermando il suo predominio ormai ultra-decennale, la Fiat Panda è risultata nuovamente l’auto più venduta con 102.625 nuove immatricolazioni, seguita a debita distanza da Dacia Sandero (48.398) e Lancia Ypsilon (44.91). Insomma, le ‘piccole’’ vanno per la maggiore, a testimonianza di una capacità di spesa degli italiani che resta sempre limitata. In top-ten troviamo anche la Fiat 500. Ecco le prime 20 posizioni:

Fiat Panda 102.625 Dacia Sandero 48.398 Lancia Ypsilon 44.891 Toyota Yaris Cross 34.981 Fiat 500 32.981 Volkswagen T-Roc 32.969 Renault Captur 31.128 Citroen C3 31.059 Ford Puma 30.804 Dacia Duster 30.155 Jeep Renegade 29.326 Fiat 500X 27.902 Renault Clio 25.217 Peugeot 208 24.151 Peugeot 2008 23.693 Toyota Yaris 23.098 Opel Corsa 22.968 Jeep Avenger 22.266 Jeep Compass 21.955 Volkswagen T-Cross 21.891.

Clicca qui se vuoi scoprire le prime 50 posizioni.

La classifica per marca è stata vinta dalla Fiat con 174.580 immatricolazioni nel 2023, anche se in calo del -2,45% sul 2022. Gran balzo in avanti della Jeep (+3,7%), della Renault (+35,52%), della Dacia (+26,98%), ma oltre alla Fiat tra le big è scesa solamente la Citroen. Molto bene Tesla (+196,75%) e benissimo MG (+310,57%), che adesso può vantare numeri migliori perfino dell’Alfa Romeo. Qualche curiosità: nell’intero 2023 in Italia sono state immatricolate più di 25.000 DR, più di 7.000 EVO, oltre 3.600 Link&Co, meno di 900 Polestar e 642 Ferrari. Per il momento l’attesa BYD è finita nel calderone delle “Altre marche”, ma quasi certamente il 2024 sarà diverso.

CLASSIFICA AUTO PIÙ VENDUTA IN ITALIA NEL 2023 PER ALIMENTAZIONE: DOMINANO LE IBRIDE

Con 575.480 nuove immatricolazioni (+26,5%) e una quota del 36,2% (+2,1%), l’ibrido elettrico è l’alimentazione di riferimento del mercato auto nazionale. Scorporando il dato scopriamo che si sono vendute 417.152 mild-hybrid e 158.328 full-hybrid, 494.302 ibride benzina-elettrico e 81.178 diesel-elettrico. A livello di numeri tutte le alimentazioni sono risultate in crescita a parte il metano, considerando invece la quota mercato sono scese le diesel, le gpl, le auto a metano e le plug-in hybrid. Nella tabella c’è un quadro più esaustivo, di seguito trovi invece il modello più venduto nel 2023 per tipo di alimentazione:

Benzina : Citroen C3 (24.275)

: Citroen C3 (24.275) Diesel : Peugeot 3008 (16.424)

: Peugeot 3008 (16.424) Gpl : Dacia Sandero (33.328)

: Dacia Sandero (33.328) Metano : Volkswagen Polo (517)

: Volkswagen Polo (517) Ibride mild-full : Fiat Panda (93.861)

: Fiat Panda (93.861) Ibride plug-in : Jeep Compass (6.222

: Jeep Compass (6.222 Elettriche : Tesla Model Y (8.567)

: Tesla Model Y (8.567) Idrogeno: Toyota Mirai (2).

Sul sito di UNRAE, nella sezione apposita, sono disponibili molti altri dati sul mercato auto in Italia del 2023.