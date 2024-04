Launch Italy: +20% di vendite e 5,8 milioni di fatturato nel 2023

Il mondo delle attrezzature per autoriparatori sta evolvendo per tenere il passo dell’elettrificazione dei veicoli e offrire alle officine strumenti e competenze adeguati. In questo ambito Launch Italy è una delle maggiori realtà emergenti che in occasione del Meeting Rivenditori 2024 ha mostrato l’evoluzione delle attrezzature per meccatronici e gommisti (diagnosi OBD, assetto gomme wireless, diagnosi per veicoli elettrici e batterie alta tensione), sempre più connesse ed innovative ma user friendly. Una strategia che paga e ha reso, grazie al nuovo management aziendale, l’Italia il principale mercato europeo del Brand. Durante un evento esclusivo riservato ai rivenditori, Marco Bettin Direttore Commerciale Launch Italy, oltre a raccontare tutte le novità di Launch in Italia, ha raccontato come sta cambiando il mondo dell’autoriparazione e delle attrezzature aftermarket.

CHI E’ LAUNCH ITALY

Launch Italy è una società specializzata nella fornitura di attrezzature automotive, che nel 2022 è nata dalla divisione tedesca di Launch Europe. Nonostante la sua recente presenza sul mercato europeo, Launch è una delle aziende leader nella diagnostica, con sede a Shenzhen (Cina), che dal 1992 sviluppa innovativi tool di diagnosi con un rapporto qualità-prezzo che ha permesso in pochi mesi a Launch Italy di superare gli obiettivi di vendite in Italia e crescere nei servizi di diagnosi smart. “Siamo partiti con un fatturato 2021 di 1,06 milioni di euro e abbiamo iniziato ad ampliare la gamma di strumenti di diagnosi in Italia”, spiega Bettin. “Nel 2022 il fatturato è aumentato a 3,6 milioni di euro, abbiamo aumentato il team di persone, lanciato il servizio di assistenza tecnica e ampliato la gamma di strumenti di diagnosi, ponti e smontagomme”.

A fronte di un aumento delle vendite di attrezzature (+20% nel 2023) Launch Italy ha continuato ad investire, assumendo più tecnici (oggi 18 persone), erogando corsi di formazione online e aprendo il primo Test & Development Center Launch Italy. I risultati 2023 hanno persino superato gli obiettivi di fatturato: 5,8 milioni di euro (+0,3 milioni rispetto alle attese). Nel 2024 l’help desk tecnico di Launch Italy ha gestito circa 17 mila ticket di assistenza: 34% relativi a veicoli del gruppo VW; 22% FCA; 12,4% PSA; 10% Mercedes; 7% Ford; 5% BMW.

ATTREZZATURE AFTERMARKET, UN MERCATO DA 332 MILIONI DI EURO

Il Meeting Rivenditori 2024, durante il quale sono intervenuti anche Eric Xue, CEO Launch Europe e Feng Tang, COO Launch Europe, è stata anche l’occasione per far il punto sul mercato delle attrezzature d’officina per l’aftermarket. Mentre molti autoriparatori si chiedono quando sia davvero il momento migliore per investire nelle attrezzature per auto connesse, dotate di ADAS o Ibride, il settore dell’autoriparazione continua a crescere, nonostante le vendite di auto nuove siano in forte frenata. I dati riportati da Launch Italy, dicono che in Italia tra il 2021 e il 2022 le officine sono aumentate a 83.157 (+0,1%). Una crescita contenuta, ma pur sempre positiva che bilancia la contrazione subita dal settore delle carrozzerie (-0,1%) e delle concessionarie auto (-2,5%) a fronte di un aumento di gommisti (+0,4%) e officine OES (Original Equipment Services) legate ai Brand ufficiali (+3,4%).

Nello stesso periodo gli interventi maggiormente eseguiti nelle officine di autoriparazione sono legati alla diagnosi, che include la ricerca del guasto, l’analisi del codice errore e la procedura di servizio. A prescindere dall’invecchiamento del parco circolante, la diagnosi costituisce un volume di business importante sia per i rivenditori di attrezzature, sia per gli autoriparatori. Al secondo posto poi ci sono gli interventi di meccanica e al terzo quelli di elettronica, secondo le quote seguenti:

Diagnosi , 36% ;

, ; Meccanica , 35,4% ;

, ; Elettronica, 26%;

Gli interventi più frequenti in officina sono coerenti con il valore del mercato Italia delle attrezzature, nel 2023 stimato in 332 milioni di euro, di cui il settore della diagnosi vettura copre la quota maggiore:

Diagnosi Vettura, circa 46% e 152,1 milioni di euro , di cui 47,5 milioni per hardware e software di diagnosi motore. Comprende analizzatore gas, opacimentro, banco prova freni e sospensioni, stazione ricarica aria condizionata, ricarica batteria, banco riscontro scocca e centrafari;

circa , di cui 47,5 milioni per hardware e software di diagnosi motore. Comprende analizzatore gas, opacimentro, banco prova freni e sospensioni, stazione ricarica aria condizionata, ricarica batteria, banco riscontro scocca e centrafari; Dotazione Generale , circa 24% e 81 milioni di euro . Comprende compressore, cabina forno, presse, gru, cric, spurga freni, smonta sospensioni, saldatrici, banco da lavoro, trapano, levigatrice, lampade, vasca di lavaggio;

, circa . Comprende compressore, cabina forno, presse, gru, cric, spurga freni, smonta sospensioni, saldatrici, banco da lavoro, trapano, levigatrice, lampade, vasca di lavaggio; Diagnosi Gomme , circa il 19% e 64 milioni di euro . Comprende smontagomme, equilibratrice e assetti ruote;

, circa il . Comprende smontagomme, equilibratrice e assetti ruote; Ponti Sollevatori, circa 11% e 35 milioni di euro;

LAUNCH ITALY PRESENTA L’ASSETTO RUOTE WIRELESS A SCANSIONE LASER

Novità assoluta presentata durante il Meeting Rivenditori Launch Italy 2024 è l’Assetto ruote WA913 “wireless” o come lo definisce l’azienda “No-touch” che adotta la tecnologia di elaborazione e riconoscimento laser delle immagini e la misurazione tridimensionale per verificare geometria e allineamento delle ruote dei veicoli tramite telecamere ad alta definizione da 5 milioni di pixel posizionate semplicemente di fronte alle ruote. Oltre all’innovativo sistema di elaborazione immagini, semplifica anche la messa in opera e l’utilizzo poiché non servono opere murarie in officina, né griffe o collegamenti fisici all’auto: le telecamere hanno un supporto magnetico che si aggancia al ponte sollevatore. Le caratteristiche innovative dell’Assetto ruote WA913 in sintesi sono:

non servono griffe e marcatori da attaccare sulle ruote o gomme, quindi non c’è alcun rischio di danneggiare il cerchio;

da attaccare sulle ruote o gomme, quindi non c’è alcun rischio di danneggiare il cerchio; è pronto all’uso, non richiede assemblaggio o cablaggio ;

; non richiede calibrazione poiché la fa autonomamente;

genera il risultato del test di allineamento delle ruote in 30 secondi ;

; è compatibile con diverse piattaforme e può essere adattato a grandi sollevatori a forbice e a quattro colonne già presenti in officina;

lavora in abbinamento al dispositivo diagnostico Launch X-431 per visualizzare il processo di test e il risultato;

per visualizzare il processo di test e il risultato; è dotato di batterie rimovibili di grande capacità e base di ricarica per le telecamere.

PREVISIONI LAUNCH ITALY: LA DIAGNOSI CONTINUERA’ A CRESCERE

Le previsioni di crescita della diagnosi elettronica sono stimate in 11,5 milioni di euro (+25%) al 2029. “Di fronte a noi abbiamo anni di duro lavoro. – ha spiegato Marco Bettin – I prossimi 5 anni saranno ulteriormente in crescita”. Se da un lato il parco auto circolante invecchia progressivamente, le prime auto elettriche e ibride iniziano a rivolgersi alle reti indipendenti.

Riparazioni come la sostituzione di moduli all’interno di una batteria, l’equalizzazione delle celle e la diagnosi elettronica direttamente sul pacco batteria smontato dal veicolo, grazie agli strumenti Launch sono servizi alla portata delle reti indipendenti, che potrebbero così sfruttare un vantaggio nelle zone dove le reti ufficiali non sono ancora pronte alla riparazione delle batterie in loco. Restate sintonizzati poiché torneremo prossimamente con un focus dedicato alle innovazioni Launch Italy per officine.