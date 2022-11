GM: “Abbiamo riparato oltre 11 mila auto Tesla in 2 anni”

All'assemblea degli investitori General Motors mostra i muscoli della rete di assistenza EV a cui si rivolgono anche molti proprietari di auto Tesla

Tesla è senza ombra di dubbio uno dei Brand che ha spianato la strada all’attuale modello agenzia di vendita auto nuove che sempre più Case auto stanno adottando. L’assenza di una rete capillare di assistenza però sta mostrando le prime crepe al punto da richiedere una forte spinta ai Service Tesla voluta dallo stesso Elon Musk, insoddisfatto dei tempi di attesa che arrivano fino a 1 mese. In questa breccia si è già inserita General Motors che all’assemblea degli investitoti ha mostrato i muscoli, quelli di una rete capace di essere molto vicina agli automobilisti. Anche ai proprietari delle auto elettriche Tesla che si sono rivolte alle officine autorizzate del gruppo GM.

OLTRE 11 MILA AUTO TESLA NELLE OFFICINE DI GENERAL MOTORS

Non sappiamo esattamente per quali interventi le auto elettriche Tesla negli USA si sono rivolte alla rete autorizzata di un brand diverso. Ma i numeri dichiarati da Mark Reuss, presidente General Motors durante Investor Day 2022 fanno riflettere sull’attuale indirizzo dei Costruttori auto. Non basta rivoluzionare il modo di vendere le auto nuove, a maggior ragione se adottano tecnologie ancora acerbe o perfettibili. General Motors ha sfruttato proprio la sua capillarità per riuscire a portare presso la sua rete 11180 auto Tesla. “Questo è un business in crescita per noi. Devo dire che è un nuovo business”, ha dichiarato Reuss. L’assenza di una rete di concessionarie e il rapporto diretto tra Produttore auto e clienti prevede molte semplificazioni, tranne quando aumenta il numero di richieste di interventi post vendita.

GENERAL MOTORS HA INVESTITO SOLDI NELLE CONCESSIONARIE “FULL ELECTRIC”

Le stime di General Motors prevedono che attraverso la digitalizzazione della piattaforma si può ottenere un risparmio di 2000 $ per ogni auto venduta. Ma fa gioco forza il 90% della popolazione americana che vive entro 10 miglia da almeno un centro di assistenza del gruppo. Il Costruttore infatti sostiene che le filiali sono posizionate per essere efficaci nella vendita e nell’assistenza dei veicoli elettrici, non solo dei brand del gruppo. Va ricordato che General Motors ha investito molti soldi per riorganizzare la sua rete di venditori electric friendly. A quelli non interessati alla transizione della mobilità gli ha proposto una lauta ricompensa comprandosi le filiali Cadillac prima e Buick più di recente.

SERVICE CENTER AUTO ELETTRICHE GENERAL MOTORS VS TESLA

3200 venditori aderiscono già alla digitalizzazione della rete General Motors, secondo il rapporto presentato all’Investor Day 2022, l’80% del totale della rete e oltre il 90% dei concessionari Chevrolet. In confronto ci sono circa 60 Tesla Service Center negli USA oltre ai Mobile Service Rangers. Ma se Tesla ha deciso di collocare più personale da altre mansioni alla manutenzione delle Tesla probabilmente non bastano.