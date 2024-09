Emotive: nasce il Brand unico europeo di ricambi IAM

In occasione di Automechanika Frankfurt 2024, la fiera internazionale per tutto ciò che ruota attorno all’aftermarket automotive, è stato ufficialmente presentato Emotive, un brand destinato a rivoluzionare l’industria dei ricambi per il mercato IAM (Independent Aftermarket). Il marchio identifica una piattaforma unificata che riunisce tutti i marchi di ricambi più conosciuti dell’aftermarket automobilistico indipendente nell’orbita di LKQ Europe.

UN’UNICA PIATTAFORMA DI RICAMBI CON EMOTIVE

Con la piattaforma Emotive le officine indipendenti in Europa avranno a disposizione una soluzione completa e accessibile per la fornitura di ricambi e servizi connessi alla manutenzione e riparazione. I Brand che inclusi alla presentazione internazionale della piattaforma sono OPTIMAL, ERA, MPM Oil, Platinum Plus, VEGE, MRT, Starline e Triple QX in un vasto catalogo di prodotti di alta qualità.

Il portafoglio di Emotive conta infatti già più di 200.000 prodotti, rendendolo un partner quotidiano già utilizzato da oltre 120.000 officine in 13 Paesi europei. Le vendite annuali superano i 70 milioni di articoli, inclusi oltre 40 milioni di litri di oli e altri liquidi per il settore aftermarket.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELLA STRATEGIA EMOTIVE

Uno degli aspetti fondamentali di Emotive è la capacità di fornire una gamma di prodotti e soluzioni sostenibili, in linea con la crescente richiesta di pratiche eco-compatibili aftermarket. La presenza di brand come MRT e VEGE, che rappresentano il più grande produttore europeo di motori rigenerati, dimostra l’impegno di Emotive verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale.

PIU’ RICICLO E MENO RIFIUTI DA IMBALLAGGI

Solo nel 2023, la piattaforma ha permesso la rigenerazione di 17.088 motori, 7.116 cambi, 90.795 pinze freno in ghisa, 38.912 pinze in alluminio e 24.526 turbo. In totale, questi sforzi hanno fatto risparmiare più di 3,2 tonnellate di materia prima, evitando il consumo di energia necessario per la fusione e la colata della materia prima. Inoltre, l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili negli imballaggi e l’eliminazione di imballaggi non necessari, ha permesso di ridurre le emissioni di 100 tonnellate di CO2 equivalenti.

Martin Conrad, CEO di Emotive, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e della collaborazione come chiavi del successo di questo nuovo marchio. “Con la creazione di Emotive, uniamo la forza di tutti i nostri marchi su un’unica potente piattaforma. Questa unificazione favorisce l’innovazione attraverso la collaborazione e rende il nostro intero portafoglio più visibile, accessibile e connesso”, ha affermato Conrad.