FAAS: nasce l’associazione Aftermarket per la sostenibilità

Il Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS) ha annunciato l’istituzione di una nuova associazione europea volta a promuovere soluzioni di sostenibilità innovative e best practice nel settore dell’aftermarket automobilistico. La nuova associazione, nata da un’iniziativa di CLEPA (l’associazione europea dei fornitori automotive) e FIGIEFA (la federazione internazionale di distributori indipendenti dell’aftermarket automobilistico) è un’entità senza fini di lucro che introdurrà nuove categorie di membri per favorire una partecipazione e un impegno più ampi. Ecco chi è FAAS e quali sono i suoi obiettivi.

CHI E’ FAAS L’ASSOCIAZIONE FONDATA DA CLEPA E FIGIEFA

Sotto la guida del Segretariato FAAS, l’iniziativa è stata avviata da CLEPA e FIGIEFA. La presentazione ufficiale avverrà durante il FAAS Sustainability Day, in programma dal 16 al 18 novembre 2023 a Bologna nell’ambito del FuturMotive, l’evento internazionale che apre una finestra sul futuro della mobilità e l’Automotive dove SicurAUTO.it presenterà in anteprima i dati esclusivi del nuovo report 2023 la terza edizione del suo Aftermarket Report, dopo quello su Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori e Manutenzione auto elettrica e ibrida: quanto costa davvero?. Intanto sono in corso le procedure per formalizzare il FAAS come entità legale, stabilire una struttura di governance e lanciare una campagna di sensibilizzazione per espandere la sua base di membri che attualmente sono 28.

FAAS: L’AFTERMARKET AUTOMOTIVE APRE ALLA SOSTENIBILITA’

“Sebbene numerose parti interessate operino all’interno del proprio settore industriale, condividiamo tutti un obiettivo comune”, ha dichiarato Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs di CLEPA. “Attuare un cambiamento significativo richiede l’accettazione e il supporto di tutti gli attori del mercato. Pertanto, un’iniziativa congiunta che coinvolga le parti interessate lungo tutta la catena del valore è essenziale per ottenere risultati rapidi e di grande impatto”. Il FAAS rappresenta uno sforzo collaborativo unico che unisce la catena di fornitura dell’aftermarket automobilistico in una ricerca olistica di soluzioni più ecologiche e sostenibili per l’aftermarket europeo.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E I GRUPPI DI LAVORO DEL FAAS

L’iniziativa gestisce attualmente quattro gruppi di lavoro che comprendono attori rilevanti dell’industria automobilistica europea, con l’obiettivo di raggiungere comuni obiettivi di sostenibilità: