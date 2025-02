Denso amplia la gamma candelette: +9 codici e 751 applicazioni

Le candelette DENSO rappresentano una soluzione all’avanguardia nel mercato dei ricambi auto, poiché progettate per garantire avviamenti rapidi, riduzione delle emissioni, efficienza nei consumi e durabilità nel tempo. Le candelette si distinguono per una serie di caratteristiche che le rendono un prodotto di alta qualità e affidabilità. Il recente ampliamento della gamma con 9 nuovi codici garantisce la copertura di 42 codici OE, per un totale di 751 applicazioni e oltre 12 milioni di veicoli. Sono tantissimi i marchi compatibili con il ventaglio di prodotti offerti da questa azienda, come andremo a vedere nei paragrafi seguenti. Dunque, vediamo le novità che DENSO ha apportato negli ultimi tempi.

CANDELETTE DENSO, CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le candelette DENSO utilizzano una tecnologia di riscaldo avanzata per assicurare avviamenti veloci. Sono dotate di una doppia bobina, con due resistenze in serie, per una maggiore precisione della temperatura e tempi di riscaldamento più rapidi. Questo sistema permette alla candeletta di raggiungere temperature più elevate in un lasso di tempo più breve, garantendo un avviamento efficiente anche in condizioni climatiche difficili.

Inoltre, queste candelette sono progettate per ridurre le emissioni, contribuiscono a ottimizzare la combustione e a migliorare i consumi. La tecnologia avanzata di riscaldo e l’efficiente post-riscaldo favoriscono una combustione più completa, riducendo la quantità di gas nocivi rilasciati nell’atmosfera. La tecnologia a doppia bobina, poi, assicura una durata notevole nel lungo periodo. La presenza di due resistenze in serie consente di regolare la temperatura della candeletta in modo più preciso, evitando surriscaldamenti e prolungandone la vita utile.

I TEST DELLE CANDELETTE DENSO

Ogni candeletta è accuratamente testata durante il processo produttivo per verificarne le prestazioni e assicurare che operi in accordo con le specifiche. I test includono la verifica del tempo di riscaldo e della temperatura che la candeletta deve raggiungere.

Durante i test di produzione, la punta della candeletta può assumere una tonalità grigio/blu a causa dell’ossidazione del metallo accelerata dalle alte temperature. Questa colorazione non è dannosa e non influisce sulle prestazioni della candeletta, ma serve come ulteriore garanzia della sua capacità di fornire prestazioni affidabili e durature. La presenza di questa colorazione indica che la candeletta ha superato i rigorosi test di qualità di DENSO ed è pronta per essere installata.

DENSO, AMPLIAMENTO DELLA GAMMA CANDELETTE

L’ampliamento della gamma candelette di DENSO – come abbiamo detto – con 9 nuovi codici garantisce la copertura per un totale di 751 applicazioni e oltre 12 milioni di veicoli. Questi nuovi codici coprono un’ampia gamma di modelli di diversi costruttori, tra cui: Audi, Citroën, DS, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda e Vauxhall. Questa estesa copertura del parco veicoli rende le candelette DENSO una scelta ideale per i distributori e le officine che desiderano offrire un prodotto di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni.

L’ampia copertura di veicoli offerta dalle candelette DENSO rappresenta un vantaggio per i distributori in termini di gestione delle scorte. La gamma rafforzata semplifica la gestione del magazzino e favorisce il controllo sui costi. Grazie alla vasta gamma di applicazioni coperte da un numero relativamente limitato di codici, i distributori possono ridurre i costi di stoccaggio e semplificare la logistica.

Le candelette DENSO, inoltre, possono essere la soluzione ideale per garantire partenze rapide e fluide in qualsiasi condizione climatica. Sono progettate per affrontare le sfide legate all’avviamento dei motori diesel, che possono essere influenzati dalle basse temperature. Anche se i motori diesel non presentano generalmente gli stessi problemi di avviamento dei motori a benzina, in determinate condizioni climatiche estreme può essere necessario sostituire le candelette. L’installazione di candelette DENSO garantisce un avviamento rapido e affidabile, riducendo l’usura del motore e prolungandone la vita utile il più a lungo possibile.