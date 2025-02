Audi cambia di nuovo i nomi alle auto: ecco il nuovo significato

Share on:

Audi ha annunciato un nuovo cambio di strategia nella nomenclatura dei suoi modelli, abbandonando dopo soli due anni il sistema che assegnava numeri pari alle elettriche e dispari alle termiche per i nomi di modelli. Questo dietrofront, che ripristina in parte il sistema tradizionale, mira a semplificare l’identificazione delle vetture nonostante rischi di generare per un po’ confusione tra i clienti.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI NOMI AUDI DAL 2025

Il sistema aggiornato da Audi per attribuire i nomi commerciali ai modelli prevede sostanzialmente la seguente architettura:

Lettere identificative mantenute ( A per berline, Q per SUV);

mantenute ( per berline, per SUV); Numeri che indicano il segmento crescente (es: A4 berlina compatta, A6 berlina media), oggi da uno a otto, indipendentemente dalla propulsione;

Suffissi per specificare carrozzeria , ad esempio Avant (station wagon), Sportback (fastback), Sedan, etc;

per specificare , ad esempio (station wagon), (fastback), Sedan, etc; Propulsione e-tronper full-electric, TFSI e per plug-in hybrid, TDI/TFSI per diesel/benzina;

Esempio pratico: la prossima Audi A6 termica (in debutto il 4 marzo 2025) condividerà il nome con la A6 e-tron elettrica, differenziandosi solo per i suffissi di alimentazione. Mentre secondo la precedente nomenclatura, l’Audi A6 era diventata l’Audi A7.

UN CAMBIO DI STRATEGIA E COMUNICAZIONE DEI NUOVI MODELLI

La casa tedesca aveva inizialmente stabilito che i modelli con numeri pari fossero esclusivamente elettrici, mentre quelli con numeri dispari indicassero vetture con motore termico o ibrido. Tuttavia, questa scelta potrebbe aver generato confusione tra i clienti, soprattutto nei casi in cui lo stesso modello esisteva sia in versione termica che elettrica (come il Q8 e-tron e il Q8 tradizionale). Audi ha quindi deciso di semplificare il sistema dei nomi annunciandolo con un comunicato stampa, cercando maggiore flessibilità nel passaggio ai veicoli elettrici e riducendo la complessità della comunicazione a livello globale.

“Questa decisione è il risultato di intense discussioni e segue anche i desideri dei nostri clienti e il feedback dei nostri concessionari internazionali”, afferma Marco Schubert, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di AUDI AG. “La nostra nomenclatura ora fornisce a tutti i clienti in tutto il mondo un orientamento intuitivo nel nostro portafoglio. Scegliamo i nomi dei nostri modelli in un modo che riveli dimensioni e posizionamento a prima vista.”

TRANSIZIONE GRADUALE SENZA PERDERE RICONOSCIBILITÀ CON I NUOVI NOMI AUDI

Il nuovo schema di attribuzioni dei nomi Audi sarà introdotto a partire dal 4 marzo 2025 con il debutto della nuova generazione dell’A6 con motore termico. A questo punto c’è da chiedersi, cosa succederà ai modelli già in vendita? I modelli attuali, come l’A5, manterranno la loro denominazione, mentre le nuove elettriche continueranno a utilizzare il suffisso e-tron (ad esempio, il Q6 e-tron).

Con questa mossa, Audi cerca di bilanciare tradizione e innovazione, mantenendo la riconoscibilità dei suoi modelli storici senza rinunciare all’evoluzione verso l’elettrificazione. Resta da vedere se i clienti apprezzeranno questo ritorno alle origini o se la crescente complessità delle sigle creerà nuove incertezze.