Il 2027 di Toyota in Europa sarà più un anno di preparazione che di lanci. La gamma si è rinnovata da poco: la sesta generazione della RAV4, con la versione ibrida plug-in arrivata in autunno, la Yaris Cross aggiornata, in consegna da settembre, e il nuovo Hilux, per la prima volta anche elettrico. Per il 2027 non sono quindi previsti nuovi modelli di grande diffusione in concessionaria. Il marchio lavorerà soprattutto sulla tecnologia: nuove batterie per le ibride e nuovi motori a benzina, che equipaggeranno i modelli dei prossimi anni a partire dalla nuova Corolla. Nell’anno sono attese anche alcune presentazioni importanti e l’avvio della produzione della supersportiva GR GT. Ecco cosa si sa oggi delle novità Toyota 2027 per il mercato auto italiano ed europeo.

LA NUOVA COROLLA E LA COROLLA CROSS ELETTRICA

Il modello più atteso è la tredicesima generazione della Toyota Corolla, anticipata dal concept esposto al Japan Mobility Show 2025. Secondo indiscrezioni, la presentazione della versione di serie potrebbe avvenire alla fine del 2027 e la commercializzazione nell’anno successivo. Le informazioni circolate finora riguardano soprattutto la gamma motori. L’ibrido resterà la base dell’offerta, con un nuovo sistema più efficiente e consumi indicati in calo fino al 15-20%. Per la prima volta potrebbero esserci anche una versione plug-in e una completamente elettrica. Il fatto che la Corolla avrà più alimentazioni è stato confermato dai vertici Toyota. Per l’Europa sono attese la cinque porte e la station wagon Touring Sports, presumibilmente ancora prodotte nel Regno Unito.

Mentre si aspetta la nuova generazione, la Corolla attuale festeggia i 60 anni con la serie speciale Corolla 60th Anniversary. È disponibile in Europa per le versioni hatchback, Touring Sports e berlina, senza limiti di produzione. Cambiano estetica e dotazioni, mentre motori e meccanica restano gli stessi.

Della famiglia Corolla farà parte anche una Corolla Cross elettrica. I prototipi con camuffature sono già stati fotografati vicino al centro di ricerca europeo di Toyota, e il debutto è atteso nel 2027. Secondo alcuni rumors le vendite in Europa partirebbero nel 2028, ma Toyota non ha comunicato tempi né caratteristiche. Separatamente, il costruttore ha confermato che produrrà un nuovo SUV elettrico nello stabilimento ceco di Kolín, dove inizierà a costruire auto a batteria in Europa dal 2028.

NUOVE BATTERIE E NUOVI MOTORI

Le principali novità ufficiali del 2027 riguardano la tecnologia. Toyota ha confermato che dal 2027 debutterà una nuova generazione di batterie ad alta tensione per le ibride. Le linee produttive giapponesi, oggi dimensionate per circa 600.000 veicoli, saranno convertite al nuovo tipo di batteria. La Casa dichiara prestazioni superiori e costi più bassi, ma non ha indicato la chimica né i modelli che le adotteranno per primi.

Per le elettriche è annunciata, sempre per il 2027, una nuova batteria agli ioni di litio con un obiettivo di autonomia fino a 1.000 km WLTP. Le batterie allo stato solido sono previste tra il 2027 e il 2028, ma solo se la produzione industriale sarà pronta.

In parallelo Toyota sta sviluppando una nuova famiglia di motori a benzina da 1.5 e 2.0 litri, aspirati e turbo. Saranno usati nelle versioni full hybrid, plug-in e, in alcuni mercati, solo termiche. Il nuovo 1.5 a quattro cilindri dovrebbe sostituire l’attuale tre cilindri e debuttare proprio sulla nuova Corolla. In seguito arriverà anche sulla prossima generazione della Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028 sia ibrida sia elettrica.

LE SPORTIVE GR: GR GT, CELICA E LE ALTRE

Sul fronte sportivo, la novità più concreta è la GR GT, la supersportiva presentata a dicembre 2025 insieme alla versione da competizione GR GT3. La produzione partirà nel 2027. Ha un motore V8 4.0 biturbo con sistema ibrido, con un obiettivo di potenza superiore a 470 kW, cioè oltre 640 CV, e 850 Nm di coppia. La trazione è posteriore e il cambio automatico a otto rapporti. La velocità massima prevista è di 320 km/h. L’apertura degli ordini e i prezzi nei singoli mercati sono attesi nel corso del 2027. L’arrivo in Europa non è ancora certo, a causa delle norme sulle emissioni.

Più incerto il ritorno della Celica. Toyota Gazoo Racing sta provando la vettura per il Mondiale Rally 2027, che la stampa associa al nome Celica. Per la versione stradale si parla della fine del 2027, con il nuovo 2.0 turbo a benzina, ma non ci sono conferme ufficiali né indicazioni sulla commercializzazione in Europa. Non arriverà in Europa, invece, la GRMN Corolla, versione estrema da 305 CV in serie limitata, che sarà consegnata dal 2027 in Giappone, Nord America e Australia.

LA GAMMA ATTUALE E I MODELLI CHE RESTANO FUORI DALL’EUROPA

Per chi acquista in Italia, nel 2027 le proposte principali saranno quelle rinnovate di recente. La Yaris Cross, il modello Toyota più venduto in Europa e tra i più venduti in Italia, ha ora il solo 1.5 full hybrid da 130 CV. Gli allestimenti sono Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport, con listino da 29.600 euro. Il nuovo Hilux è disponibile con motore diesel mild hybrid a 48 volt e in versione elettrica. L’elettrico ha una batteria da 59,2 kWh, circa 257 km di autonomia e un prezzo di listino da 58.000 euro più IVA. Una versione a idrogeno arriverà in Europa non prima del 2028.

Diversi modelli Toyota di cui si è parlato molto non sono previsti per il mercato europeo. È il caso della Land Cruiser FJ, il fuoristrada compatto già in vendita in Giappone, e della Highlander elettrica a sette posti, destinata al Nord America.

Nel complesso, il 2027 è per Toyota un anno di passaggio verso una gamma più ampia nell’offerta di alimentazioni. Le uniche novità ufficiali con una data sono le nuove batterie per le ibride e la produzione della GR GT. La nuova Corolla, la Corolla Cross elettrica e la Celica dipendono ancora da indiscrezioni sui tempi, e la loro commercializzazione in Italia è più probabile nel 2028. Fino ad allora la presenza del marchio sul mercato si basa sui modelli ibridi già in listino.