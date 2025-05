Confermando le indiscrezioni della vigilia, il Consiglio d’amministrazione di Stellantis ha nominato all’unanimità l’italiano Antonio Filosa nuovo CEO del gruppo. L’incarico di Filosa inizierà ufficialmente il prossimo 23 giugno. Si è dunque concluso il lungo processo di selezione partito all’indomani dell’addio di Carlos Tavares e che nelle ultime settimane aveva ristretto la scelta a due soli nomi: appunto Filosa e il francese Maxime Picat, entrambi già in Stellantis con diversi incarichi, propendendo infine per il primo.

CHI È ANTONIO FILOSA, IL NUOVO CEO DI STELLANTIS DAL 23 GIUGNO

Prima di essere nominato CEO di Stellantis, l’ingegnere napoletano Antonio Filosa era già Chief Operating Officer (COO) del gruppo per il Nord America e leader globale dell’ente Quality. Tuttavia fa parte della famiglia Fiat dal 1999, prima come responsabile di tutte le attività di acquisto nell’America Latina, e poi ricoprendo una serie di incarichi con responsabilità crescenti all’interno di FCA, incluso il ruolo di direttore di stabilimento della Betim (Brasile). Filosa è stato anche a capo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per la stessa America Latina, posizioni che ha ricoperto rispettivamente dal 2016 e dal 2018. A seguito della fusione con PSA che ha portato alla creazione del gruppo Stellantis, a gennaio 2021 è stato nominato COO per il Sud America, poi nel 2023 è diventato CEO di Jeep mantenendo la carica fino allo scorso febbraio. Filosa è stato determinante per conseguire con successo le ottime prestazioni di Stellantis in Sud America, aumentando ricavi, qualità e quota di mercato.

LE SFIDE CHE ATTENDONO FILOSA ALLA GUIDA DI STELLANTIS

Filosa dovrà sfruttare la sua grande esperienza internazionale per guidare Stellantis in questa fase complessa della sua storia, cercando di mantenere il giusto equilibrio tra innovazione e stabilità finanziaria. Ecco le principali sfide che lo attendono:

rilancio finanziario : invertire il calo dei ricavi (-14% nel Q1 2025) e dei profitti (-70% nel 2024), migliorando la redditività e la competitività;

: invertire il calo dei ricavi (-14% nel Q1 2025) e dei profitti (-70% nel 2024), migliorando la redditività e la competitività; mercato nordamericano : recuperare le vendite in calo (-12% nel Q1 2025) e gestire l’impatto dei dazi USA, rafforzando la presenza in un mercato chiave;

: recuperare le vendite in calo (-12% nel Q1 2025) e gestire l’impatto dei dazi USA, rafforzando la presenza in un mercato chiave; transizione elettrica : accelerare l’elettrificazione, bilanciando investimenti in tecnologia e sostenibilità con la domanda di mercato;

: accelerare l’elettrificazione, bilanciando investimenti in tecnologia e sostenibilità con la domanda di mercato; concorrenza globale : contrastare la crescente competizione, soprattutto da parte dei produttori cinesi, in un contesto di mercato instabile;

: contrastare la crescente competizione, soprattutto da parte dei produttori cinesi, in un contesto di mercato instabile; gestione marchi : riorganizzare il portafoglio di 14 marchi, rilanciando quelli in difficoltà (su tutti Maserati) e ottimizzando le sinergie interne;

: riorganizzare il portafoglio di 14 marchi, rilanciando quelli in difficoltà (su tutti Maserati) e ottimizzando le sinergie interne; relazioni istituzionali: migliorare i rapporti con governi (Italia, Francia, USA), sindacati e concessionari, deteriorati sotto la precedente gestione Tavares.

FILOSA NUOVO CEO STELLANTIS: LE REAZIONI

John Elkann, presidente di Stellantis, ha commentato la nomina di Filosa a CEO dicendosi certo che la profonda conoscenza che ha dell’azienda, per cui lavora da oltre 25 anni, e del settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il nuovo ruolo in questa nuova e cruciale fase di sviluppo del gruppo. “Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi“, ha aggiunto Elkann, “durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l’ora di lavorare con lui“.

Filosa ha invece dichiarato che per lui è un grande onore essere nominato CEO di Stellantis, ringraziando John Elkann e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta “in un momento così importante per il nostro settore“. Il nuovo amministratore delegato ha detto di essersi sempre ispirato all’immenso talento, alla passione e all’impegno delle persone che lavorano in Stellantis e alla professionalità con cui i team del gruppo hanno permesso di raggiungere l’eccellenza: “Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, sarà la chiave del nostro successo”.