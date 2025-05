Badahl ad Autopromotec: ecco la nuova gamma lubrificanti auto

Per Maroil-Bardahl Italia, la fiera internazionale delle attrezzature per le officine e l’aftermarket indipendente, Autopromotec 2025, tenutasi a Bologna dal 21 al 24 maggio, ha rappresentato un’occasione fondamentale per svelare al mercato l’importante restyling della propria offerta nel settore lubrificanti auto. Una tappa chiave nel percorso di crescita e innovazione che da anni contraddistingue un’eccellenza Made in Italy.

MAROIL BARDAHL ITALIA

Fondata nel 1973 e parte del Gruppo Marchetti, Maroil è da oltre cinquant’anni concessionaria esclusiva del marchio Bardahl per l’Italia. Con sede ad Altopascio, in provincia di Lucca, l’azienda ha saputo imporsi come polo produttivo strategico per la miscelazione della linea premium Bardahl a livello mondiale, grazie a prodotti di qualità superiore sviluppati internamente presso il moderno laboratorio di ricerca MLAB.

Durante la kermesse bolognese, Maroil-Bardahl Italia ha presentato ufficialmente una nuova gamma di lubrificanti auto, frutto di un processo di razionalizzazione dell’offerta in ottica “less is more”, volto a migliorare ulteriormente performance, affidabilità e protezione. Il tutto in coerenza con la visione aziendale riassunta nel proprio mantra: “Non creiamo prodotti, offriamo eccellenza”. Le novità introdotte si sono articolate in tre linee ben distinte – Racing & Sport, Premium e Service – ciascuna con una proposta dedicata e una nuova identità visiva.

BARDAHL RACING & SPORT LINE: ALTE PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

Pensata per il mondo del motorsport e per gli appassionati più esigenti, questa linea ha debuttato con una livrea nera e due prodotti di punta:

XTR 39.67 , sviluppato specificamente per team e preparatori di motori ad alte prestazioni. L’azienda promette una riduzione degli attriti fino al 60% rispetto ai lubrificanti standard e lubrificazione costante anche oltre i 200 °C. Disponibile nelle gradazioni 5W-50 e 10W-60 , si distingue per una tecnologia esclusiva basata su Polar Plus , Fullerene e 100% Ester & PAO Base .

, sviluppato specificamente di motori ad alte prestazioni. L’azienda promette una rispetto ai lubrificanti standard e lubrificazione costante anche oltre i 200 °C. Disponibile nelle gradazioni , si distingue per una tecnologia esclusiva basata su , e . XTC C60, invece, rappresenta la sintesi tra prestazioni elevate e utilizzo quotidiano per auto sportive. L’azienda spiega che è stato testato in pista e strada, ha garantito stabilità dell’olio in condizioni estreme e un’eccellente protezione del motore. Le gradazioni disponibili sono 5W-40, 10W-50, 15W-50 e 10W-60.

BARDAHL PREMIUM LINE: MASSIMA EFFICIENZA PER I MOTORI MODERNI

Dedicata ai motori di ultima generazione, la nuova linea Premium Bardahl si sviluppa su tre referenze chiave:

Technos XFS , con tecnologia eXtra Fluid Shield, per offrire protezione avanzata contro l’usura , ottimizzazione dei consumi e compatibilità con filtri antiparticolato . Le gradazioni offerte sono 0W-20, 0W-30, 5W-30 e 5W-40 .

, con tecnologia eXtra Fluid Shield, per offrire , ottimizzazione dei consumi . Le gradazioni offerte sono . Technos XVS , basato su eXtra Viscosity Shield, è caratterizzato da una stabilità della viscosità dell’olio motore e prestazioni elevate, in particolare per motori ad alta potenza. Le gradazioni disponibili includono 0W-40, 5W-40 e 10W-40 .

, basato su eXtra Viscosity Shield, è caratterizzato da una stabilità della viscosità dell’olio motore e prestazioni elevate, in particolare per motori ad alta potenza. Le gradazioni disponibili includono . XTA, il lubrificante pensato per l’utilizzo quotidiano, secondo Bardahl, combina affidabilità, protezione e risparmio di carburante, posizionandosi come scelta ideale per una clientela attenta alle performance ma anche alla durata del motore. Gradazioni: 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-40 e 20W-50.

BARDAHL SERVICE LINE: EFFICIENZA E COMPATIBILITÀ PER I PROFESSIONISTI

Infine, la nuova linea XT ha rappresentato la risposta Maroil-Bardahl alle esigenze di officine e centri di manutenzione, offrendo lubrificanti conformi alle principali specifiche OEM e pensati per un’ampia compatibilità nel mercato europeo. L’azienda sottolinea che la linea XT è dotata di eccellente resistenza all’ossidazione e protezione da depositi. La gamma XT è stata presentata nelle gradazioni 0W-20, 5W-30, 5W-40 e 10W-40.