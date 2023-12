Afcar Italia accoglie CNA Autoriparazione, cresce l’alleanza dell’IAM

AFCAR Italia annuncia l’adesione di CNA Autoriparazione all’alleanza, rafforzando così la collaborazione tra le associazioni della filiera aftermarket indipendente italiana (IAM). La Confederazione Nazionale rappresenta Meccatronici, Carrozzieri, Gommisti e Centri di revisione che da oggi uniscono le forze con alcune delle maggiori realtà del panorama associativo in rappresentanza e a tutela dei diritti degli autoriparatori e dei consumatori.

UN’ALLEANZA STRATEGICA PER L’INDEPENDENT AFTERMARKET AUTOMOTIVE

L’ingresso di CNA Autoriparazione in AFCAR Italia, che appresenta circa 25 mila autoriparatori, amplia l’alleanza fondata da ADIRA, AICA, ADPA/TEKNE’ CONSULTING. Questa integrazione coinvolge un segmento cruciale della filiera, diretto contatto con i consumatori e fortemente coinvolto nelle dinamiche con le case automobilistiche. AFCAR Italia è l’alleanza tra organizzazioni chiave nel settore dell’aftermarket indipendente (IAM), impegnata a livello nazionale nelle iniziative di AFCAR Europe. La missione principale è lo sviluppo di iniziative e il supporto alle attività in contatto con le istituzioni italiane.

IMPEGNO COSTANTE NELLE SFIDE DELL’AUTORIPARAZIONE

Dalla sua nascita, nel maggio 2022, AFCAR Italia ha affrontato con decisione questioni cruciali come l’accesso ai dati tecnici di riparazione RMI e la fase di “enforcement” della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul sistema di blocco OBD “Secure Gateway”. L’Avv. Piergiorgio Beccari, Presidente di ADIRA, sottolinea l’importanza dell’ingresso di CNA Autoriparazione “L’ingresso di CNA Autoriparazione in AFCAR Italia costituisce un passaggio fondamentale per la vita dell’alleanza e per il suo rafforzamento. Sappiamo che solo con la forza del numero possiamo essere incisivi nei confronti delle istituzioni. Siamo, quindi, molto felici di accogliere gli amici di CNA che porteranno il loro contributo di esperienza e conoscenza sia per le problematiche di cui ci occupiamo che per le relazioni istituzionali indispensabili al nostro lavoro”.

LA VISIONE DI CNA AUTORIPARAZIONE SULL’ALLEANZA

Antonella Grasso, Responsabile Nazionale di CNA Autoriparazione, spiega la decisione di unirsi ad AFCAR Italia: “Oggi in presenza di una tecnologia dei veicoli sempre più pervasiva, presidiare alcuni temi come l’accesso ai dati tecnici a garanzia di una reale concorrenza sul mercato, è di fondamentale importanza per il futuro dell’autoriparazione indipendente. L’alleanza con altri soggetti della filiera, attraverso AFCAR Italia, è sicuramente l’unica strategia percorribile e gli eventi dell’ultimo periodo ne sono la dimostrazione. Noi ci crediamo molto!”.