100 anni di DEKRA, Purcaro: “Vogliamo rendere il mondo più sicuro”

In un contesto istituzionale di alto profilo presso la Camera dei Deputati, nella Nuova Aula dei Gruppi di Palazzo Montecitorio, Dekra ha celebrato il suo centenario con un evento esclusivo a Roma dal titolo “Securing the Future. 100 anni di DEKRA: un secolo di crescita, innovazione e fiducia nel futuro”, al quale ha partecipato anche SICURAUTO.it, con il direttore Claudio Cangialosi personalmente invitato dal Presidente di DEKRA Italia Toni Purcaro. L’evento durato due giorni, ha celebrato il centenario di una delle realtà più autorevoli al mondo nel campo della sicurezza, della tecnica, della mobilità e della sostenibilità. È stata anche l’occasione per fare il punto sulle molteplici attività svolte da DEKRA a livello globale.

DEKRA CELEBRA 100 ANNI DI STORIA, L’EVENTO ESCLUSIVO A ROMA

Le celebrazioni dei 100 anni DEKRA sono iniziate lunedì 7 luglio, dopo una visita privata ai Musei Capitolini, con una cena di gala sulla splendida Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, piacevole momento conviviale e di networking presenziato da Wolfgang Linsenmaier, Board Member DEKRA SE – che durante il discorso introduttivo ha ricordato la lunga storia DEKRA.

Il giorno seguente, martedì 8 luglio, presso la Camera dei Deputati, i vertici di DEKRA hanno illustrato la visione aziendale per il prossimo secolo: diventare il partner globale per un mondo sicuro, connesso e sostenibile.

Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, ha ricordato alla Camera che la sicurezza debba essere riconosciuta come un diritto fondamentale. “La sicurezza non è solo uno standard tecnico o un approccio di gestione del rischio, – ha dichiarato Purcaro – ma è un diritto. Il nostro obiettivo è rendere il mondo più sicuro, protetto e sostenibile per le prossime generazioni. Celebrare cento anni di storia offre, quindi, l’opportunità per riflettere sulle criticità attuali e sulle progettualità che, come DEKRA, abbiamo avviato nella consapevolezza che occorra affrontare con determinazione e skills altamente qualificate le nuove sfide del futuro.”

LA STORIA DEKRA: INNOVAZIONE, CERTIFICAZIONI E SOSTENIBILITÀ

Fondata nel 1925, DEKRA è oggi una multinazionale con oltre 48.000 dipendenti (quasi 1.000 solo in Italia) distribuiti in più di 60 Paesi in cinque continenti. Con ricavi che nel 2024 hanno superato i 4,29 miliardi di euro (+4,7% rispetto all’anno precedente), che vengono totalmente reinvestiti nelle diverse attività e nell’implementazione di nuovi servizi. L’azienda rappresenta un punto di riferimento globale nei servizi di ispezione, testing, certificazione e formazione, nonché un promotore della mobilità sicura e sostenibile.

Durante la celebrazione a Roma, DEKRA ha voluto confermare il proprio impegno nel garantire la sicurezza in ogni ambito della mobilità: dalla strada al trasporto (ferroviario, aereo e marittimo), fino ai nuovi scenari della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma.

CENTRI DI PROVA E LABORATORI DEKRA NEL MONDO

Nel corso dei primi 100 anni, DEKRA ha saputo evolversi da ente tecnico nazionale tedesco a protagonista della sicurezza tecnica a livello mondiale. L’espansione internazionale, avviata nel 1988 con l’ingresso in Italia e Francia, ha portato alla costituzione di laboratori e centri di prova d’eccellenza in Cina, Stati Uniti, Sudafrica, Nuova Zelanda e Arabia Saudita. DEKRA in Italia opera da oltre trent’anni con sedi operative a Milano, Roma, Torino e Verona, affiancando imprese nei settori della mobilità, dell’industria e della formazione. Tra i tanti servizi erogati, ad esempio, ci sono la revisione auto presso i centri DEKRA Italia e il nuovo Servizio di Pre-Revisione DEKRA dei mezzi pesanti che SICURAUTO.it ha potuto raccontare in esclusiva attraverso due progetti video che trovate ai link precedenti.

Particolarmente significativi sono anche il progetto di Klettwitz, destinato a diventare il più grande centro indipendente di test su batterie per la mobilità elettrica e l’introduzione del “Digital Trust Service” prevista nel corso del 2025; un servizio pionieristico che integra sicurezza funzionale, cybersecurity e intelligenza artificiale in un unico processo di valutazione e certificazione.

SICUREZZA STRADALE, “VISION ZERO” E IMPEGNO SOCIALE

Durante il simposio, DEKRA ha ribadito il suo impegno nel contribuire al raggiungimento dell’obiettivo “Vision Zero” con la totale eliminazione degli incidenti stradali mortali. Un impegno che si concretizza anche attraverso la pubblicazione annuale del Rapporto sulla sicurezza stradale DEKRA, presentato sia in Parlamento che presso le Nazioni Unite, e nello sviluppo di tecnologie che contribuiscono a migliorare il traffico, le infrastrutture e la protezione di tutti gli utenti della strada.

In linea con il Green Deal europeo e il programma REPowerEU, DEKRA ha inoltre ampliato il proprio impegno in ambito ambientale, collaborando allo sviluppo di infrastrutture a idrogeno, test su batterie sostenibili e implementazione di sistemi di trattamento delle acque. In questo ambito rientra la partnership con UNICEF con l’iniziativa “Water Security for All” che promuove l’accesso all’acqua potabile nei territori colpiti dai cambiamenti climatici.