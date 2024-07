Revisione auto: ecco il VIDEO che mostra perché è importante

La revisione auto è spesso percepita dagli automobilisti come un’imposizione e una spesa aggiuntiva (oltre al bollo e all’assicurazione) per poter circolare. In realtà, l’ispezione tecnica periodica è l’occasione per sapere realmente quali sono le condizioni di usura e di sicurezza della nostra auto, ma questo solo se si esegue scrupolosamente la lista delle verifiche e dei test previsti dalla normativa. Non ci credete? Allora guardate l’interessante video sopra che abbiamo realizzato per voi. Inizierete sicuramente a considerare la revisione autoveicoli non come una semplice tassa, ma come un investimento fondamentale per la vostra sicurezza e degli altri utenti della strada. Nel video vi mostreremo anche in cosa consistono i nuovi controlli tramite OBD dal 2024 e per quali veicoli sono previsti. Per farlo siamo andanti in un Centro Revisioni Dekra, dove ci hanno mostrato tutti i controlli da fare durante una revisione ben eseguita.

I VANTAGGI DI UNA REVISIONE AUTO SENZA “SCORCIATOIE”

La revisione auto è un controllo periodico, che si ripete generalmente ogni 2 anni sulle auto ad uso privato, con intervalli che cambiano se l’auto è nuova o se è un veicolo per usi speciali, come un’autoambulanza o un taxi. La finalità principale è assicurare che ogni veicolo soddisfi gli standard di sicurezza e di emissioni di quando è stato omologato e prodotto dal Costruttore. I controlli che vi mostriamo nel video di seguito hanno molteplici finalità:

Contenimento dei costi di manutenzione , di gestione e sociali ;

, ; Prevenzione degli Incidenti stradali provocati da malfunzionamento di sistemi di sicurezza, illuminazione e visibilità, pneumatici o organi di sterzo;

provocati da malfunzionamento di sistemi di sicurezza, illuminazione e visibilità, pneumatici o organi di sterzo; Salvaguardia dell’ambiente sia sonora, sia per le emissioni che un veicolo produce quando consuma troppo carburante o ha un sistema di controllo delle emissioni inefficace;

REVISIONE AUTO, UN’OPPORTUNITA’ DA SFRUTTARE BENE

Uno degli obiettivi primari della revisione auto è la prevenzione degli incidenti. Veicoli che non soddisfano gli standard di sicurezza possono rappresentare un pericolo significativo non solo per i conducenti e i loro passeggeri, ma anche per tutti gli utenti della strada. Ad esempio, un sistema frenante difettoso o pneumatici usurati possono cedere senza preavviso e causare gravi incidenti, con conseguenze potenzialmente tragiche. Durante la revisione della “nostra auto”, vi mostreremo come vengono testati e in che modo è possibile scoprire anche quanto è sicura l’auto grazie a un report esclusivo Dekra consegnato solo nei suoi numerosi Centri Revisione presenti in Italia.

I CONTROLLI FANNO RISPARMIARE SU RIPARAZIONI IMPREVISTE

Aspetto non meno importante è la riduzione dei costi di riparazione dell’auto, intervenendo sulle componenti che non sono più efficienti e che impattano enormemente anche sul comfort e sulla sicurezza di guida. Ad esempio, gli organi elastici dei tiranti di sterzo e dei bracci sospensione, durante la revisione vengono sottoposti a uno stress test per capire se l’auto è davvero stabile e andrà nella direzione impostata con il volante, alle alte velocità o di fronte a un ostacolo improvviso da evitare. Un incidente evitato è un risparmio, una sostituzione per tempo è altrettanto un risparmio.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: PERCHE’ CONVIENE

Oltre alla sicurezza stradale, la revisione auto gioca un ruolo fondamentale nella protezione dell’ambiente. I veicoli che non rispettano gli standard di emissione contribuiscono significativamente all’inquinamento atmosferico. La revisione periodica verifica le emissioni dei gas di scarico, assicurando che siano entro i limiti legali. Questo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada, migliorando la qualità dell’aria e la salute pubblica. Una delle novità più recenti, in tema di sicurezza e sostenibilità, è il controllo OBD a partire dal 2024, che prevede – a seconda dei modelli – la lettura dei km dalla centralina motore, l’avaria Motore e la lettura dei consumi reali di carburante come regolamentato dalla normativa OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring).