Pre-Revisione mezzi pesanti: come funziona [VIDEO]

La revisione dei mezzi pesanti rappresenta una sfida per i molti veicoli che circolano in Italia con un’età media di oltre 19 anni, ma è essenziale per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative ambientali. Per snellire il carico di lavoro che negli anni ha portato a lunghe liste d’attesa, il Ministero ha di recente liberalizzato le revisioni Truck, tramite Ispettori privati autorizzati. Un’ulteriore accelerazione che contribuisce all’operatività dei mezzi da sottoporre ai controlli obbligatori è data dal nuovo Servizio di Pre-Revisione DEKRA, leader mondiale nel settore delle revisioni veicolari, che ha una duplice funzione: preparare i mezzi a superare la revisione ministeriale e introdurre uno standard di qualità nella Pre-Revisione dei mezzi pesanti. Il nuovo servizio si aggiunge alla ormai consolidata offerta formativa del corso di formazione DEKRA per il Modulo C, che abilita alla nomina di Ispettore Tecnico per la revisione di veicoli con massa superiore a 3,5 t. A novembre partirà una nuova sessione del corso già sold out, che si aggiunge alle 4 sessioni già erogate e ai circa 80 partecipanti già formati. Nel video qui sopra vi mostriamo le caratteristiche del servizio Pre-Revisione DEKRA, che si può erogare grazie alla formazione, le metodologie e gli strumenti digitali messi a disposizione da DEKRA, e quali sono i vantaggi per flotte e Centri Prove con l’aiuto di Gianluigi Bertola, Technical and operation manager DEKRA Italia.

PRE-REVISIONE TRUCK, COS’È E PERCHÉ È IMPORTANTE PER LE FLOTTE?

Il servizio di Pre-Revisione DEKRA in Italia, introduce una metodologia di ispezione basata su una check list con tutti i controlli previsti dalla normativa in vigore e una formazione specifica per il personale che dovrà verificare i mezzi pesanti prima della revisione ministeriale. In tal modo è possibile individuare e risolvere eventuali problemi tecnici che potrebbero compromettere l’esito della revisione ufficiale, prevenendo il rischio di un fermo più lungo del mezzo. A fronte di un investimento strategico per le flotte, la Pre-Revisione DEKRA si traduce in una serie di vantaggi per le aziende di trasporto:

risparmio concreto di tempo e denaro , evitando la necessità di effettuare seconde revisioni;

, evitando la necessità di effettuare seconde revisioni; la garanzia che il veicolo sottoposto ai controlli dei professionisti formati da DEKRA sia conforme a tutte le normative vigenti, sia in termini di sicurezza che di emissioni;

che il sottoposto ai controlli dei professionisti formati da DEKRA vigenti, sia in termini di sicurezza che di emissioni; la Pre-Revisione permette di ottimizzare la gestione operativa della flotta, grazie alla piattaforma CRM messa a disposizione da DEKRA, che gestisce in modo automatico i promemoria delle scadenze;

I VANTAGGI PER LE OFFICINE CON LA PRE-REVISIONE DEKRA

Le officine che integrano la Pre-Revisione DEKRA all’interno della loro offerta di servizi ottengono numerosi benefici. In primo luogo, la standardizzazione dei processi e la formazione certificata del personale tramite DEKRA migliorano l’efficienza operativa, riducono i tempi di lavoro e ottimizzano le risorse. Questo si traduce in un significativo miglioramento della qualità dei controlli, standardizzati tramite una check list digitale, e nella possibilità di offrire ai propri clienti un servizio trasparente e imparziale che rispetta una serie di requisiti conseguibili con il supporto di DEKRA:

Certificazione della qualità DEKRA ( ISO 9001 );

DEKRA ( ); Certificazione delle competenze e formazione del tecnico di Pre-Revisione ( ISO 17024 );

del tecnico di Pre-Revisione ( ); Certificazione aziendale del processo di Pre-Revisione (ISO 17065);

Oltre al supporto sugli aspetti normativi e burocratici, le officine che scelgono di diventare partner DEKRA hanno a disposizione anche un una serie di strumenti tecnici, che si aggiungono alla formazione di alto livello, come:

assistenza tecnica con area manager dedicato;

con area manager dedicato; disponibilità di un flying doctor su richiesta con un ispettore tecnico – ingegnere DEKRA;

con un ispettore tecnico – ingegnere DEKRA; manuale operativo;

operativo; software e tool operativi;

LA CHECK LIST DIGITALE DEI CONTROLLI DI PRE-REVISIONE DEKRA

La check list digitale di Pre-Revisione DEKRA per i controlli da effettuare guida l’Ispettore Tecnico tramite la piattaforma DEKRA in modo semplice e intuitivo. Poiché la revisione dei mezzi pesanti è più articolata rispetto alla Revisione Auto che vi abbiamo mostrato in questo video, la check list aiuta a rendere il work flow più efficiente e a prova di errori.

In base alle caratteristiche costruttive di ogni mezzo pesante e all’allestimento specifico installato, sono previsti controlli dedicati che si aggiungono ai controlli standard, che vi mostriamo nel video in alto e sono qui sotto riportati in sintesi:

verifiche documentali con inserimento dati del mezzo, verifica km e allestimento;

con inserimento dati del mezzo, verifica km e allestimento; identificazione del mezzo tramite controllo targhe, numero di telaio e targhetta VIN;

tramite controllo targhe, numero di telaio e targhetta VIN; verifica documentale e tecnica degli pneumatici , su caratteristiche, stato e usura;

, su caratteristiche, stato e usura; verifica di carrozzeria , allestimento specifico (ad esempio, il mezzo sottoposto a Pre-Revisione nel video ha un allestimento gru ), cassone, pianale, equipaggiamento, presenza delle barre antintrusione para-ciclisti, paraspruzzi, evidenziatori di sagoma, serbatoio del carburante, pannelli indicatori del limite di velocità e catarifrangenti;

, specifico (ad esempio, il mezzo sottoposto a Pre-Revisione ), cassone, pianale, equipaggiamento, presenza delle barre antintrusione para-ciclisti, paraspruzzi, evidenziatori di sagoma, serbatoio del carburante, pannelli indicatori del limite di velocità e catarifrangenti; verifica degli elementi di sicurezza per il guidatore , come portiere, serrature, scaletta di entrata, etc.;

, come portiere, serrature, scaletta di entrata, etc.; controllo dell’intero impianto elettrico , dell’ alloggiamento e dei cablaggi delle batterie ;

, dell’ ; verifica degli elementi di visibilità , come specchietti retrovisori (omologazione, posizionamento e funzionamento), integrità dei cristalli, lavavetro e tergicristallo;

, come specchietti retrovisori (omologazione, posizionamento e funzionamento), integrità dei cristalli, lavavetro e tergicristallo; controlli all’interno della cabina di guida , come assenza di spie di avaria accese, integrità e funzionamento di volante, sedile ammortizzante , cinture di sicurezza , etc.;

, come assenza di accese, integrità e funzionamento di , , etc.; test di efficienza frenante con dinamometro per ogni asse degli impianti di servizio, soccorso e stazionamento ;

con dinamometro per ogni asse ; verifica sottoscocca (assenza di ruggine, perdite di liquidi da motore, cambio, idroguida), fissaggio albero di trasmissione , sospensioni e prova giochi agli elementi di sterzo e sospensione (delle piastre sotto le ruote sollecitano in modo estremo gli organi di collegamento per far emergere eventuali problemi di usura e sicurezza);

(assenza di ruggine, perdite di liquidi da motore, cambio, idroguida), fissaggio , (delle piastre sotto le ruote sollecitano in modo estremo gli organi di collegamento per far emergere eventuali problemi di usura e sicurezza); controllo delle emissioni inquinanti allo scarico tramite opacimetro;

allo scarico tramite opacimetro; controllo di rumorosità tramite fonometro;

Completata la check list, si possono anche caricare tutte le immagini catturante durante i singoli controlli che saranno allegate al report. Infine, una volta “chiusa” la check list dei controlli, questa diventa un documento di Pre-Revisione non modificabile che sarà conservato nei server DEKRA.