Tester OBD2 Auto fai da te: quali sono i migliori?

Le auto più recenti sono sempre più “farcite” di sensori e centraline elettroniche e in caso di panne o malfunzionamenti, per risalire alla causa o al problema, non si può fare a meno della diagnosi tramite porta OBD. Non tutte le auto però dialogano facilmente con i dispositivi di diagnosi non professionali. Quindi, per capire quali sono i migliori tester OBD2 nella lettura degli errori memorizzati dalle centraline di bordo, il magazine tedesco Auto Bild ha messo a confronto 8 lettori di codici DTC (Diagnostic Trouble Codes cioè “Codice Diagnostico di Guasto”) confrontandoli con un dispositivo semi-professionale. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio le prove effettuate, i risultati e la classifica con i link ai tester OBD2 a prezzi scontati su Amazon.

IL TEST DI AUTO BILD SUI LETTORI DI CODICI GUASTO OBD2

Il test del magazine tedesco ha confrontato tester di diagnosi auto OBD2 (in questo articolo parliamo di OBD e OBD2) con prezzo compresa tra 30 e 84 euro, confrontandoli con un modello semiprofessionale (Launch 129 EVO) dal costo di circa 380 euro. Tutti i dispositivi testati sono compatibili con veicoli di diversi produttori. Tuttavia, è importante notare che queste apparecchiature diagnostiche raggiungono il loro limite quando si tratta di leggere codici di errore specifici del produttore o quando è necessario accedere a centraline che potrebbero compromettere il funzionamento e la sicurezza dell’auto. In questi casi, l’unica soluzione è ricorrere a dispositivi professionali dei meccatronici o alle reti autorizzate delle Case. Inoltre, dal 1° febbraio 2025 diventerà obbligatorio il certificato SERMI anche in Italia per Autoriparatori indipendenti e Remote Service Supplier.

Il team di Auto Bild ha stabilito che per individuare il migliore tester OBD2 per auto ogni dispositivo deve riconoscere quattro errori provocati simulando vari guasti su tre vetture diverse:

sensore ABS ;

; sonda lambda ;

; sensore massa aria aspirazione ;

; airbag;

Le auto utilizzate nel test sono l’Audi RS4 (2020), VW T-Cross (2020) e Mercedes Classe E (2007).

I risultati hanno evidenziato notevoli differenze in termini di dettagli forniti nella lettura degli errori tra i modelli economici e quello semiprofessionale. Mentre i dispositivi di fascia bassa riuscivano generalmente a rilevare due terzi degli errori, il modello semiprofessionale – il Launch 129 Evo – si è dimostrato superiore, rilevando tutti gli errori con maggiore precisione.

RISULTATI DEL TEST: PRESTAZIONI E LIMITI DEI TESTER OBD2 AUTO

Un aspetto positivo riscontrato dal magazine tedesco è che tutti i modelli testati offrono una traduzione immediata dei codici di errore, evitando la mera visualizzazione di sequenze alfanumeriche. Questo rende i dispositivi più accessibili anche a chi non è esperto di diagnostica automobilistica. Chiaramente, se l’anomalia fosse stata reale, la sola descrizione del difetto fornita dal tester non avrebbe risolto il problema. Pertanto vi ricordiamo di rivolgervi sempre a un professionista per essere sicuri di guidare un’auto affidabile ed efficiente.

Un altro aspetto analizzato è stata la praticità d’uso. I dispositivi più grandi, dotati di più pulsanti e schermi più ampi, si sono rivelati molto più intuitivi rispetto ai modelli compatti. La qualità della traduzione dei codici di errore è risultata variabile: molti dispositivi economici utilizzano database simili, ma solo il modello BGS ha mostrato un livello di comprensibilità adeguato per utenti non esperti.

I tester OBD2 più economici, come quelli delle marche BGS, Autophix e Ancel, hanno offerto prestazioni accettabili ma non eccellenti. Hanno dimostrato difficoltà a identificare errori complessi, specialmente nel caso dell’Audi RS4. Su questa vettura, i dispositivi meno costosi hanno rilevato solo errori generici relativi all’unità di controllo della dinamica del veicolo, senza fornire indicazioni dettagliate.

Anche sulle altre vetture, i modelli economici hanno mostrato limiti. Ad esempio, non sono riusciti a rilevare un sensore ABS rimosso sulla VW T-Cross o un errore dell’airbag sulla Mercedes Classe E.

CLASSIFICA DEI MIGLIORI TESTER OBD SECONDO AUTO BILD

8. Tester OBD Lescars OD-440.uni – su Amazon

Secondo Auto Bild: “Rispetto agli altri dispositivi, Lescars fa la peggiore impressione visivamente e al tatto, ma l’aspetto estetico non è fondamentale. Per quanto riguarda l’utilizzo, le cose diventano piuttosto difficili: ha solo tre pulsanti con le funzioni di entrata e uscita che si trovano su un unico pulsante. E’ uno dei pochi a non offrire un database dei codici di errore.”

7. Tester OBD Kungfuren VP590 OBD2-Scanner su Amazon

Secondo Auto Bild: “Con un prezzo di circa 30 euro, il Kungfuren VP590 è il dispositivo diagnostico più economico del test. L’unico dispositivo che ha solo un display in bianco e nero. Durante la lettura restituisce gli stessi errori della maggior parte degli altri dispositivi. Tuttavia le traduzioni del codice vengono eseguite dall’alto verso il basso e la velocità non può essere influenzata. Potrebbe essere necessario leggerlo più volte.”

6. Tester OBD ICarsoft i820 su Amazon

Secondo Auto Bild: “Le istruzioni non contengono informazioni di sicurezza per l’uso. Ci sono anche errori di traduzione che influiscono sulla navigazione nel menu: fastidiosi. Tuttavia l’iCarsoft dispone di un pulsante aggiuntivo per avviare immediatamente la diagnosi.”

5. Tester OBD Autophix OM126P su Amazon

Secondo Auto Bild: “Primo punto critico: le istruzioni sono disponibili solo in inglese, il menu in tedesco è pieno di errori. Il funzionamento avviene principalmente tramite quattro pulsanti. É l’unico dispositivo che non è in grado di leggere le informazioni del veicolo, come i numeri di telaio su nessuna delle auto di prova.”

4. Tester OBD Nexpeak NX501 OBD2-Scanner su Amazon

Secondo Auto Bild: “II dispositivo diagnostic OBD2 di Nexpeak é la lumaca dei prodotti testati. Non a causa della velocità di lettura, ma a causa dell’operazione piuttosto ritardata. I fotogrammi sono mostrati lentamente uno per uno: sembra economico e ti spinge ai limiti della tua pazienza. Lo scanner Nexpeak l’unico dispositivo che non legge un singolo errore sull’Audi.”

3. Tester OBD Ancel EU410 OBD2 Code Reader su Amazon

Secondo Auto Bild: “II display è buono e anche la sensazione sembra essere di qualità superiore. Tuttavia, analogamente al Kungfuren, può essere usato solo tramite quattro o cinque pulsanti. É un peccato: l’Ancel l’unico dispositivo che non mostra dati in tempo reale.”

2. Tester OBD Konnwei KW850 su Amazon

Secondo Auto Bild: “II Konnwei KW850 è simile ai dispositivi BGS o Nexpeak. II Konnwei è nella media durante la lettura, ma non rileva l’errore nel misuratore del flusso d’aria della Classe E in modo così affidabile come altri dispositivi. Inoltre c’é un’imperfetta traduzione dei codici e nel menu”.

1. Tester OBD BGS 6648 su Amazon

Secondo Auto Bild: “É il migliore dei prodotti economici e impressiona i tester con la sua facilità d’uso e la buona qualità. Fa anche una delle migliori traduzioni degli errori ed è l’unico che può rilevare un sensore di pressione carburante difettoso sulla Mercedes Classe E”.