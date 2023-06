Test Wallbox Case auto: 8 modelli a confronto fino a 22 kW

La maggior parte delle Case auto oggi danno la possibilità di acquistare una Wallbox domestica assieme all’auto elettrica. Ma quanto sono convenienti a fronte delle prestazioni che offrono? L’Automobile Club Tedesco (ADAC) e l’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) hanno realizzato una comparativa per valutare il rapporto qualità-prezzo di 8 Wallbox con una potenza fino a 22 kW vendute da BMW, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Peugeot, Tesla, Volkswagen e Volvo. Ecco pro, contro e i giudizi degli esperti sulle Wallbox delle Case auto.

TEST WALLBOX CASE AUTO DI ADAC E ÖAMTC

Il test Wallbox delle Case auto 2023 fa luce sulle performance delle postazioni di ricarica domestica che i concessionari offrono con l’auto elettrica. Oltre all’aspetto estetico, gli esperti fanno notare che spesso si tratta di prodotti profondamente diversi nelle caratteristiche e nel prezzo:

potenza di ricarica fino a 11 kW per le Wallbox Ford, Hyundai, Volvo e VW , mentre sono fino a 22 kW quelle BMW, Mercedes, Peugeot e Tesla . La potenza di ricarica dipende sempre sia dalla tipologia di rete, sia dalla potenza di ricarica accettata dall’auto. In molti casi quindi avere a disposizione una wallbox da 22 kW può essere inutile se la ricarica reale sarà ridimensionata a 11 kW;

di ricarica , mentre sono . La potenza di ricarica dipende sempre sia dalla tipologia di rete, sia dalla potenza di ricarica accettata dall’auto. In molti casi quindi avere a disposizione una wallbox da 22 kW può essere inutile se la ricarica reale sarà ridimensionata a 11 kW; prezzo Walbox Case auto , da 500 euro (Tesla) a 999 euro (Volvo). I prezzi possono differire rispetto a quelli rilevati in Germania;

, (Tesla) (Volvo). I prezzi possono differire rispetto a quelli rilevati in Germania; caratteristiche di comfort e usabilità come dotazione, funzionamento, sicurezza, connettività smartphone o tramite internet.

smartphone o tramite internet. consumo di energia in standby.

QUANTO CONSUMA UNA WALLBOX DOMESTICA IN STAND-BY

Prima di vedere i risultati in dettaglio, chiariamo quanto consuma una Wallbox per auto elettriche in stand-by. Nelle rilevazioni, ADAC e ÖAMTC hanno misurato un consumo annuo di energia nel peggiore dei casi equivalente alla ricarica completa di una batteria da 50kWh. Alla Wallbox Peugeot (49,9 kWh) è attribuito il consumo maggiore quando inutilizzata, che è equivalente al consumo di un ricevitore satellitare. All’estremo opposto invece si colloca la Wallbox Volkswagen con un consumo di soli 7 kWh in un anno. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TEST WALLBOX CASE AUTO: QUALI SONO LE MIGLIORI

Gli esperti dei Club automobilistici non hanno rilevato guasti durante la ricarica nè problemi con i test di sicurezza delle wallbox. Una grande differenza la fa la dotazione che rapportata al prezzo avvantaggia alcuni prodotti rispetto ad altri. Ad esempio Hyundai, Mercedes e Peugeot vanno sul podio, mentre altri come Tesla e Volkswagen tralasciano la connettività per l’utente. Ecco i giudizi in dettaglio dall’ultima posizione alla prima.

8.Volkswagen Wallbox ID Charger (569 euro): “La wallbox VW si concentra sulla ricarica affidabile e sicura delle auto elettriche e raggiunge comunque un buon punteggio. Quindi è tutt’altro che una perdente”.

7.Volvo Wallbox Garo (999 euro): “E’ dotata di un preciso contatore elettrico e alcuni elementi all’interno possono essere facilmente sostituiti in caso di guasto. Ha un’interfaccia WLAN per la configurazione online ma non è disponibile un’app per smartphone”.

6.Tesla Wallbox Connector Gen3 (500 euro): “Compatta e dal design accattivante costa solo 500 euro, l’offerta più economica nel test. Tuttavia, manca la dotazione, perché non c’è nulla da menzionare se non un pulsante sulla spina del cavo di ricarica per aprire comodamente lo sportellino di ricarica della Tesla. Ha un’interfaccia WLAN per la configurazione online ma non è disponibile un’app per smartphone”.

5.Ford Connected Wallbox (689 euro): “è accessibile anche via web e si può attivare la wall box per la ricarica tramite un’app. Possono essere autorizzati anche utenti ulteriori”.

4.BMW Wallbox Gen3 (599 euro): “offre un’ottima gestione dei cavi, incluso un vano cavi aggiuntivo in dotazione. Sfortunatamente, l’app si connette con la wallbox solo tramite Bluetooth e offre solo un valore aggiunto limitato per l’utente”.

3.Peugeot ePro Full Wallbox (899 euro): “è dotata di un modem mobile integrato che include uno slot per scheda SIM e offre quindi un collegamento in rete dove non c’è cavo LAN o WLAN. Inoltre ha un display con informazioni sulla capacità di ricarica istantanea, la produzione di energia, il tempo di ricarica e lo stato della rete. Il case molto grande è meno attraente”.

2.Mercedes Benz Wallbox (990 euro): “è dotata di un modem mobile integrato che include uno slot per scheda SIM e offre quindi un collegamento in rete dove non c’è cavo LAN o WLAN”.

1. Hyundai Wallbox Pulsar Plus (911 euro): “l’acquirente riceve una wallbox ultracompatta che svolge il suo lavoro in modo sicuro e affidabile integrato dalla migliore app della prova. Ad esempio, la corrente di carica può essere impostata in tempo reale ad esempio quando il consumo di elettricità in casa è molto elevato. Un piccolo deficit è il consumo energetico in modalità stand-by”.