Test rimuovi insetti auto: 10 prodotti nella classifica di Autobild

Soprattutto in primavera e in estate rimuovere i moscerini dall’auto diventa un lavoro faticoso quando si percorre frequentemente l’autostrada. Ecco perché si sono diffusi molti prodotti specifici per la rimozione degli insetti dalla carrozzeria auto. Sono davvero efficaci o fanno promesse che poi non mantengono? Il magazine tedesco Autobild ha confrontato 10 prodotti rimuovi insetti per auto in un test davvero particolare. Ecco i risultati con giudizio e classifica.

TEST PRODOTTI RIMUOVI INSETTI: IL TUORLO D’UOVO PER SIMULARE LO SPORCO

Il test rimuovi insetti auto pubblicato da Autobild è stato condotto in collaborazione con l’organizzazione KÜS presso i laboratori di ricerca e sviluppo Sonax. Il magazine spiega che, a differenza di altri test, come la comparativa shampo auto o i migliori liquidi lavavetro per l’estate, non è stato semplice individuare un metodo di prova dei prodotti per rimuovere gli insetti dall’auto:

la superficie di prova scelta è una lastra di vetro ;

; un dispositivo di prova per testare l’efficacia dei prodotti;

lo sporco costituito da un miscuglio di tuorlo d’uovo, albume e fuliggine con una composizione chimica simile a quella degli insetti. Questo mix è stato omogeneizzato e filtrato più volte per eliminare i residui solidi. Mentre la fuliggine ha il solo scopo di enfatizzare visivamente la presenza dello sporco;

LE PROVE DEL TEST RIMUOVI INSETTI AUTO

La procedura sviluppata prevede che le lastre di vetro temperato vengono lucidate con biossido di cerio prima del test e successivamente lavate per rimuovere eventuali residui. Poi sulla piastra viene fissata con nastro adesivo una striscia di plastica reattiva larga 3,5 centimetri e applicati 1,5 millilitri dello sporco di prova. Utilizzando una soluzione di fissaggio (formalina e alcol) e successiva cottura in un armadio di essiccazione (per 30 minuti a 100 °C), lo sporco di prova viene essiccato in modo da assomigliare agli insetti attaccati sulla carrozzeria.

Poi vengono applicati 10 millilitri di prodotto rimuovi insetti per ogni spugna utilizzata nell’apparecchiatura di test. Questo strumento impiega 4 spugne imbevute per ogni ciclo di pulizia, una per ogni pista di prova, che passano ripetutamente sulla lastra di vetro sporcato.

Infine per valutare l’efficacia della pulizia è stato utilizzato un “esposimetro” che misura la quantità di luce che attraversa la lastra. Più la pista è luminosa, più è pulita.

RISULTATI E CLASSIFICA PRODOTTI MIGLIORI PER RIMUOVERE GLI INSETTI DALL’AUTO

I migliori detergenti rimuovi insetti nel test necessitano di almeno 27 cicli di pulizia per sciogliere lo sporco. La scoperta eclatante arriva anche da 3 prodotti sconsigliati per gli scarsi risultati. Ecco la classifica dall’ultima posizione alla prima con il giudizio di Autobild:

10. Armor All Rimuovi insetti: scarso. “Raggiunge una prestazione di rimozione dello sporco del 33% ma è l’unico prodotto che attacca gravemente sia Ia plastica (crepe visibili) che Ia vernice (rigonfiamenti visibili). Inoltre, lo spruzzatore crea molta nebbia e il prodotto non aderisce bene alla superficie”.

9. Nigrin Power Rimozione insetti: scarso. “Sebbene la compatibilità della vernice sia ottimale, Nigrin pulisce solo l’8% e intacca il materiale sulla striscia reattiva in plastica. Piccola consolazione: il flacone spray ottimale”.

8. Shell Rimuovi insetti: scarso. “Ha l’effetto dissolvente dello sporco più basso di tutti, solo il 7%. Inoltre, un rigonfiamento della vernice è chiaramente visibile, anche se ha un’ottima compatibilità con la plastica e un flacone spray perfetto”.

7. Ernst Rimuovi insetti: sufficiente. “Raggiunge una prestazione di pulizia del 30% sulla superficie di prova ed è molto compatibile sia con la vernice che con la plastica. II flacone spray ha un grande punto debole: a differenza di tutti gli altri lo spruzzatore crea trappa nebbia e non aderisce”.

6. Dr.Wack Gel rimuovi insetti CW 1:100: sufficiente. “Modesta prestazione di pulizia del 29%. Inoltre, è visibile un rigonfiamento evidente della vernice. Bottiglia molto ergonomica, perfetta da usare, molto ben tollerata su superfici in plastica”.

5. RS 1000 Rimozione insetti: sufficiente. “Le prestazioni di pulizia di solo il 23% sulle superfici di prova sono deludenti. II rigonfiamento visibile della vernice è minimo sul pannello di prova. Ottimamente compatibile con Ia plastica, bottiglia perfetta e molto facile da usare”.

4. Liqui Moly Rimuovi insetti: sufficiente. “Liqui Moly riesce a pulire solo il 42%. Si manifesta un minimo rigonfiamento della vernice sul pannello di prova. La bottiglia ha un design perfetto, il prodotto può essere spruzzato in modo ottimale”.

3. Sonax Insect Star: buono. “Sonax raggiunge prestazioni di pulizia di circa l’80%, quindi vince il test come Koch Chemie e Aral, ma anche per il costo al litro minore”.

2. Koch Chemie Rimuovi insetti e sporco: buono. “Esemplare come i detergenti di Sonax e Aral: elevato potere dissolvente dello sporco, molto facile da applicare e massima compatibilità su vernice e plastica”.

1. Aral Gel rimuovi insetti ad alte prestazioni: buono. “Offre un elevato potere dissolvente dello sporco, un’ottima utilizzabilità e un’ottima compatibilità con i materiali: non lascia tracce sulla vernice. Prova vinta!”.