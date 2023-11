Test Pulizia Interni Auto: i prodotti migliori secondo Auto Zeitung

Quando si tratta di mantenere gli interni auto puliti, ci si trova spesso a combattere contro macchie indesiderate. Che siano causate da caffè, bibite o avanzi di cibo, queste macchie possono rovinare l’aspetto dell’auto e, se trascurate, possono persino generare odori sgradevoli persistenti che si aggiungono a quelli dalle bocchette del climatizzatore. Ecco perché i detergenti per la tappezzeria dell’auto sono diventati un’arma fondamentale nella dotazione di ogni automobilista per la manutenzione auto. Ma quali prodotti sono più efficaci nel rimuovere queste macchie? La rivista tedesca Auto Zeitung ha condotto un test approfondito per scoprirlo.

TEST PULIZIA TAPPEZZERIA AUTO 2023: 10 PRODOTTI SUL BANCO PROVA

Auto Zeitung ha testato 10 prodotti per la pulizia degli interni auto. Il focus principale del test è stato valutare le prestazioni di pulizia di questi detergenti su diversi tipi di sporco e di tessuti. I campioni di rivestimenti sono stati preparati con otto diversi tipi di contaminanti, tra cui bevande, alimenti e sostanze più difficili da rimuovere come sangue e olio.

Ogni prodotto per la pulizia è stato applicato due volte sui pannelli identici per ottenere risultati più accurati. Per la valutazione del potere pulente è stata misurata la luminosità dei pannelli prima e dopo la pulizia. Inoltre, è stata presa in considerazione la formazione di schiuma, importante per la distribuzione uniforme del detergente. Infine la chiarezza delle indicazioni riportate sulla confezione.

I RISULTATI DEL TEST: I MIGLIORI E I PEGGIORI

Dopo una rigorosa valutazione, due prodotti hanno dimostrato di eccellere nella pulizia delle macchie. Il detergente per tappezzeria della Dr. Wack e il pulitore Sonax Xtreme hanno raggiunto risultati di pulizia migliori. Una menzione speciale va al detergente per tappezzerie RS 1000, che si è dimostrato efficace nonostante il suo prezzo economico.

Al contrario, lo spray Armor All è emerso con risultati di pulizia inferiori rispetto agli altri prodotti. Altri prodotti, come il detergente liquido di Koch Chemie, si sono distinti per il loro potere nel rinnovare il colore degli interni, tuttavia, il flacone da un litro richiede un applicatore aggiuntivo (flacone spray a pompa). Emma Grün e Meguiar’s sono venduti anche come detersivi liquidi in flacone per erogatore con pompa, con Emma Grün che si è distinto per la sua attenzione all’ambiente, utilizzando plastica riciclata e ingredienti biodegradabili.

Il detergente per tessuti Nigrin Power è stato valutato “buono” nel complesso, anche se l’erogatore spray di Armor All e Nigrin si è rivelato inefficiente. Una nota per il detergente in schiuma per tappezzeria Sonax che ha richiesto un’applicazione leggermente più lunga ma ha ottenuto buoni risultati.

PULIZIA INTERNI AUTO: MEGLIO SPRAY O SCHIUMA?

La scelta tra l’applicazione con schiuma e liquida può essere vista come una questione concettuale. Ma durante il test della rivista tedesca sono emerse evidenze pratiche. “I detergenti in schiuma hanno evidenti vantaggi perché si vede esattamente dove è stato applicato il detergente e può essere facilmente distribuito dopo l’applicazione”, hanno concluso i tecnici tedeschi.