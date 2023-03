Test ovetti auto neonati 2023: la classifica di Autobild

Il magazine tedesco Autobild ha messo a confronto le caratteristiche dei seggiolini auto per bambini fino a 15 mesi. Nella comparativa del test ovetti auto 2023, Autobild ha fatto una valutazione dell’ergonomia, comfort del bambino, qualità di assemblaggio e facilità d’uso. Mentre non sono state valutate le prestazioni come nei crash test dei seggiolini auto che riportiamo nella nostra Guida al trasporto dei bambini in auto. Ecco la classifica dei 7 ovetti per il trasporto di neonati in auto nel test di Autobild.

IL TEST OVETTI AUTO PER NEONATI 2023 DI AUTOBILD

La comparativa di Autobild si è focalizzata sulla valutazione di aspetti che possono influenzare prevalentemente l’acquisto e l’utilizzo, mentre la sicurezza in caso di incidente è certificata dalla conformità alle norme di omologazione ECE R44 e ECE R129 i-Size (per i seggiolini con Isofix). Le valutazioni che hanno portato alla classifica degli ovetti per auto con un prezzo da 94 a 250 euro su:

maneggevolezza , in particolare la chiarezza delle istruzioni di sicurezza e installazione sul seggiolino, manuale e pittogrammi;

, in particolare la chiarezza delle istruzioni di sicurezza e installazione sul seggiolino, manuale e pittogrammi; qualità costruttiva, in particolare la presenza di spigoli vivi sul seggiolino, efficacia della capote contro il sole, stabilità della maniglia, funzionamento dei meccanismi, traspirabilità e ventilazione;

costruttiva, in particolare la presenza di spigoli vivi sul seggiolino, efficacia della capote contro il sole, stabilità della maniglia, funzionamento dei meccanismi, traspirabilità e ventilazione; montaggio , sia con che senza base Isofix su una Opel Combo e una Peugeot 3008 . Particolare attenzione è stata prestata alla difficoltà di installazione della base o del seggiolino con cintura e alla stabilità del seggiolino in auto. Durante l’installazione, è stato verificato se esisteva il rischio di lesioni o la possibilità di un montaggio errato del seggiolino, come mostra il video #SicurEDU di sotto ;

, sia con che senza base Isofix . Particolare attenzione è stata prestata alla difficoltà di installazione della base o del seggiolino con cintura e alla stabilità del seggiolino in auto. Durante l’installazione, è stato verificato se esisteva il rischio di lesioni o la possibilità di un montaggio errato del seggiolino, come mostra ; comfort, in particolare facilità di utilizzo delle cinghie quando si posiziona il bambino, robustezza della fibbia della cintura, spalline antiscivolo, regolazione della cintura, comfort della seduta, posizione della testa.

OVETTI AUTO PER NEONATI 2023 FINO A 250 EURO

I modelli di ovetti auto 2023 nel test di Autobild in ordine alfabetico sono:

Britax Römer Primo (circa 180 euro)

(circa 180 euro) Cybex Aton B2 i-Size (circa 148 euro)

(circa 148 euro) Hauck Comfort Fix (circa 94 euro)

(circa 94 euro) Joie i-snug (circa 110 euro)

(circa 110 euro) Maxi-Cosi CabrioFix i-Size (circa 160 euro)

(circa 160 euro) Nuna Pipa Next (circa 250 euro)

(circa 250 euro) Recaro Avan (circa 200 euro).

RISULTATI TEST OVETTI AUTO PER NEONATI 2023

Ecco i risultati e la classifica del test ovetti auto 2023, con le valutazioni e i commenti di Autobild, i pro e i contro, dall’ultima posizione alla prima:

7.Hauck Comfort Fix: scarso

Pro: Nessuno

Contro: gli indicatori sono diventati verdi con la base non ancora correttamente fissata, poco stabile in auto, assenza di una protezione della fibbia, meccanismo di sgancio della base appiccicoso;

6.Britax Römer Primo: soddisfacente

Pro: facile da usare, posizione di seduta corretta;

Contro: qualità delle lavorazioni migliorabile, tendina parasole fragile, meccanismo maniglia e copertura di aspetto economico;

5.Maxi-Cosi CabrioFix i-Size: soddisfacente

Pro: posizione della seduta, funzionamento;

Contro: pittogrammi poco comprensibili, poggiatesta largo che non tiene ferma la testa;

4.Cybex Aton B2 i-Size: buono

Pro: lavorazione di buona qualità, installazione;

Contro: serve molta forza per stringere le cinture;

3.Joie i-snug: buono

Pro: peso ridotto, posizione ideale per il bambino, installazione semplice, prezzo;

Contro: design ingombrante, ventilazione della seduta non ottimale;

2.Recaro Avan: buono

Pro: regolazione migliore del poggiatesta, indicatori della base isofix ben visibili;

Contro: dimensioni e compatibilità con auto piccole;

1.Nuna Pipa Next: buono

Pro: qualità, funzionamento semplice e facile installazione;

Contro: peso elevato e seduta leggermente rigida.