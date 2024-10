Test lampadine alogene H4: le migliori secondo Auto Bild

Ai fari auto è affidata la nostra sicurezza alla guida nonostante talvolta le performance di illuminamento finiscono in secondo piano, ad esempio perché il Costruttore ha preferito un design della parabola che non si rivela così efficace, oppure quando si acquistano lampadine alogene, preferendone il colore e il prezzo a una marca garantita e più sicura. Ma quali sono le lampadine alogene H4 migliori? La rivista tedesca Auto Bild, in collaborazione con TÜV Rheinland, ha condotto un test approfondito su una selezione di lampadine H4 che si possono acquistare presso rivenditori di accessori per auto, supermercati e negozi online da 3 a circa 40 euro. Qui invece abbiamo testato le prime lampade retrofit omologate OSRAM NIGHT BREAKER H4 LED.

COME SI È SVOLTO IL TEST LAMPADINE ALOGENE H4 DI AUTO BILD

Il test è stato eseguito presso il TÜV Rheinland Lichttechnik di Berlino, accreditato dall’Autorità federale dei trasporti automobilistici e specializzato in prove sui fari e sulle lampade. Pe per il test Auto Bild si fa riferimento alla normativa di omologazione ECE R37 per verificare la conformità delle lampadine. Durante le prove, ogni lampadina è stata sottoposta a una tensione di 13,2 volt, lo standard per questo tipo di verifica. La tensione è importante, perché da questa dipende anche la durata reale delle lampadine durante la guida, come spiega il nostro video #SicurEDU qui sotto.

LE PERFORMANCE DELLE LAMPADINE ALOGENE SONO INFLUENZATE ANCHE DAI FARI

Tornando al test della rivista tedesca, prima di iniziare le prove di illuminazione, le lampadine sono state accese per un’ora seguendo un ciclo ben definito di accensione e spegnimento, per permettere al filamento di stabilizzarsi. Successivamente, le lampadine sono state montate nel faro H4 della nuova Jeep Wrangler, per valutare la distribuzione della luce. Il test è molto simile al prova-fari previsto alla revisione auto, che misura l’intensità luminosa e la distribuzione della luce sulla strada tramite un diagramma che evidenzia i contorni del fascio.

Gli esperti tedeschi fanno notare che i risultati non sono direttamente confrontabili con quelli ottenuti su fari di altri modelli si auto, poiché ogni lampada interagisce in modo unico con il faro su cui viene installata. Come abbiamo anticipato, ogni faro ha una superficie della parabola e una forma diverse che influenzano il fascio luminoso. Non sempre, quindi, i fari alogeni delle auto nuove sono molto efficaci, anche se rispettano i criteri minimi di omologazione dei veicoli e delle loro parti.

RISULTATI TEST LAMPADINE ALOGENE H4 DI AUTO BILD: QUALI SONO MIGLIORI?

Prima di vedere nel dettaglio i risultati del test e la classifica qui sotto, bisogna precisare che tutte le lampadine alogene testate hanno ricevuto buone valutazioni, eccetto le lampade General Electric che non sono diffuse in Italia. Secondo Auto Bild, infatti, il verdetto è chiaro: le lampadine dei marchi top come Osram e Philips offrono la luce migliore, confermandosi ancora una volta come le scelte più performanti sul mercato. Tuttavia, la potenza luminosa dei modelli più performanti ha un prezzo, come spiega anche il video #SicurEDU in alto: queste lampadine infatti hanno una durata inferiore rispetto alle lampadine alogene tradizionali o dalla luce meno intensa.

Il test di Auto Bild, con il faro della Jeep Wrangler, elegge come migliori lampadine alogene H4:

Philips Vision +30% : “Produce un’ illuminazione molto buona e un’immagine luminosa convincente. La lampada Philips convince anche in termini di portata. Tuttavia ci sono altre lampade che durano più a lungo, ma anche a scapito della luminosità.”

: “Produce un’ e un’immagine luminosa convincente. La lampada Philips convince anche in termini di portata. Tuttavia ci sono a lungo, ma anche a scapito della luminosità.” Cartechnic H4 invece vince il test sul piano miglior rapporto qualità-prezzo;

Non perderti molte altre interessanti informazioni nei video di approfondimento #SicurEDU sulle lampade auto. Qui sotto invece i risultati del test con valutazioni “sehr gut-molto buono”, “gut-buono” e “befriedigend-soddisfacente”.