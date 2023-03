Test Avvitatore Ruote auto: la Top 10 di Auto Bild

Il magazine tedesco Auto Bild ha messo alla prova uno degli accessori più utili per la sostituzione delle ruote fai da te. Nel test avvitatore ruote auto, i tecnici hanno messo a confronto 10 utensili portatili che rendono più agevole la manutenzione e il cambio delle ruote. Basta pensare ad esempio alla pulizia approfondita dei cerchi o al cambio stagionale delle ruote da invernali ad estive e viceversa. A proposito, in questo articolo spieghiamo come conservare correttamente le ruote in garage. Ecco quali sono i migliori avvitatori ruote auto nel test e la classifica con pro e contro secondo Auto Bild.

GLI AVVITATORI RUOTE AUTO NEL TEST DI AUTO BILD

Il test avvitatori a batterie per ruote auto mette a confronto 10 modelli di avvitatori a percussione con prezzi da 55 a 326 euro. La comparativa ha messo sul banco di prova le marche prettamente hobbistiche e quelle più professionali o concepite per resistere a un uso intensivo. Le caratteristiche comuni a tutti sono la presenza di una batteria al litio, l’attacco da ½ pollice e la capacità di avvitare con una coppia massima fino a 300 Nm (secondo i dati del costruttore). Un valore molto superiore alla coppia necessaria per stringere le ruote delle auto, che si rivela molto utile anche per svitare i bulloni più stretti.

CONSIGLI SULL’UTILIZZO DEGLI AVVITATORI PER RUOTE AUTO

Alcune raccomandazioni utili che vi diamo prima di vedere i risultati del test in dettaglio, sono:

non serrare mai eccessivamente i bulloni delle ruote quando montate il ruotino o la ruota di scorta, sia a mano, sia con utensili elettrici o pneumatici;

i bulloni delle ruote quando montate il ruotino o la ruota di scorta, sia a mano, sia con utensili elettrici o pneumatici; non circolate a lungo con la ruota di scorta (se con un livello di usura molto diverso dalla gomma montata sul lato opposto) o il ruotino, ma andate in officina a far controllare anche il montaggio della ruota cambiata, in occasione della riparazione foratura;

anche della ruota cambiata, in occasione della riparazione foratura; se i bulloni ruote sono troppo stretti, non insistete con l’avvitatore a percussione perché il rischio di spezzare il filetto è alto. Piuttosto, allentate il bullone a mano, riducendo lo sforzo fisico una leva più lunga. Solo dopo usate l’avvitatore, senza superare la coppia consigliata sul libretto di istruzioni dell’auto quando avvitate.

TEST AVVITATORE RUOTE AUTO: LA TOP 10 DI AUTO BILD

I tecnici di Auto Bild hanno confrontato gli avvitatori per ruote auto avvitando dei bulloni ruote M14 con classe di resistenza 10.9 su una barra di acciaio forata. Dopo hanno verificato il corretto serraggio con un test di confronto con una chiave dinamometrica, rispettivamente, a 100-110-150-250 Nm. Infine hanno testato la velocità e il tempo impiegato dagli avvitatori per svitare il bullone serrato. Ecco i risultati del test in dettaglio, con la classifica dall’ultima alla prima posizione, con pro e contro, secondo Auto Bild:

10. Kunzer 7ASS03: soddisfacente

Pro: peso minore del test;

Contro: meno affidabile oltre 200 Nm, mancano impostazioni predefinite;

9. NTG HWZ 2030: soddisfacente

Pro: completo di accessori e valigetta;

Contro: identico al Trotec, affidabile fino a 250 Nm, inefficace nello svitamento a 300 Nm;

8. Trotec PIWS 10-20V: soddisfacente

Pro: set completo;

Contro: identico all’NTG, affidabile fino a 250 Nm, inefficace nello svitamento a 300 Nm;

7. Bosch GDS 18V-300: soddisfacente

Pro: compatto, leggero;

Contro: non ha una preselezione delle impostazioni, solido, attivabile autostop quando si allenta il dado;

6. Parkside X 20 V PASSK 20 Li-A1: soddisfacente

Pro: prezzo, maneggevolezza, buone prestazioni a coppie elevate;

Contro: la coppia reale si scosta molto dai valori indicati sull’utensile;

5. Einhell Impaxxo 18/400: buono

Pro: potenza capace di svitare le viti con estrema facilità, miglior rapporto qualità-prezzo;

Contro: dimensioni, peso;

4. Worx WX 272 X: buono

Pro: dotazione completa, prezzo;

Contro: buone prestazioni fino a 200 Nm;

3. Hazet 9212-M1: buono

Pro: peso, maneggevolezza, capacità di svitare anche a 300 Nm (coppia massima dichiarata è 270 Nm);

Contro: nessuno;

2. Makita DTW300: buono

Pro: peso, prestazioni, migliore maneggevolezza del test, autostop dopo aver allentato il dado;

Contro: nessuno;

1. DeWalt DCF 894 N: buono

Pro: capacità elevata di svitamento anche a 300 Nm, elevata qualità, adatto a un uso professionale;

Contro: nessuno.