Supporto cellulare auto: quale comprare?

Il porta cellulare auto è tra gli accessori auto più utili di cui non si può fare a meno. Ma quali sono i supporti migliori per smartphone da viaggio? In questa mini-guida vedremo come scegliere i migliori porta cellulare da usare anche come navigatore GPS in auto abbinato al sistema infotainment in abbonamento dell’auto. Ecco pro e contro con i consigli sulla scelta del porta cellulare per auto con i link ai supporti per cellulare in vendita su Amazon a prezzi scontati, ma potete acquistare qualsiasi altra marca che preferite, purché abbia le caratteristiche che fanno al caso vostro.

QUALE SUPPORTO CELLULARE AUTO COMPRARE: TIPI E DIFFERENZE

La scelta del porta cellulare per auto spesso è condizionata prevalentemente dal prezzo (da circa 5 euro in su) e da gusti personali non sempre compatibili con le caratteristiche di un buon supporto auto per smartphone. Esistono diversi tipi di supporti cellulare per auto che si distinguono generalmente per la posizione più comoda. Prima di capire come scegliere i migliori supporti, vediamo cosa cambia tra i vari prodotti in commercio. Vi ricordiamo che con l’inasprimento delle sanzioni per l’uso del cellulare alla guida, non bisogna affatto sottovalutare l’acquisto di un supporto che aiuti a stare concentrati alla guida ed evitare di impugnare il telefono. Vediamo quindi quali tipologie di supporti possiamo distinguere:

Supporto cellulare auto con ventosa. Sono i più versatili poiché si possono adattare meglio alla visuale del guidatore:

Supporto porta cellulare auto alle bocchette di ventilazione: sono meno pratici e poco indicati all’uso del cellulare come navigatore senza distrarsi dalla guida. L’efficacia di un supporto cellulare sulle bocchette è influenzata dalla plancia stessa: se le bocchette si muovono, il cellulare penderà in basso;

Portacellulare con supporto rigido permettono meno regolazioni ma assorbono meglio le accelerazioni e le vibrazioni;

Porta cellulare da auto con supporto snodabile invece potrebbero trasmettere fastidiose vibrazioni al cellulare, ma offrono più regolazioni e libertà di montaggio;

Supporto cellulare magnetico: si possono montare sia al parabrezza con ventosa, sia alle bocchette di ventilazione. Sono più comodi per un metti-togli veloce:

DOVE MONTARE IL SUPPORTO PER CELLULARE IN AUTO

Per scegliere il miglior supporto auto per cellulare bisogna fare due valutazioni generali che vi permetteranno di comprare il supporto più adatto:

in base alla la forma della plancia scegliere tra un supporto auto a ventosa (sul parabrezza o sulla plancia) o da montare sulle bocchette. Montare il porta cellulare da auto su una bocchetta di ventilazione comporta inevitabilmente che il cellulare blocca o devia l’aria che esce quando si accende il clima; il cellulare sul suo supporto non deve impedire l’uso di pulsanti (soprattutto le frecce d’emergenza) e altri comandi durante la guida. I supporti a ventosa invece sono molto più indicati per un porta cellulare auto che non crea distrazioni. Il posto più adatto può essere nei pressi del quadro strumenti o subito sotto il retrovisore centrale.

PORTA CELLULARE AUTO MAGNETICO: COSA BISOGNA SAPERE

Tra i supporti auto da viaggio più compatti, quelli magnetici hanno trovato la più ampia approvazione. Si possono trovare in commercio sia con montaggio a ventosa, sia con adesivo da attaccare sul cruscotto o per le bocchette di ventilazione (con gli svantaggi di cui sopra). Un porta cellulare magnetico da auto è più indicato per chi sale e scende continuamente dall’auto.

Basta ricordare che ogni cellulare deve avere a sua volta un adesivo magnetico sul retro per potersi agganciare. L’errore più frequente con i supporti magnetici lo fa chi ha un cellulare con la funzione di carica wireless: la presenza del magnete potrebbe inibire la carica. Verificate la compatibilità prima dell’acquisto. Se invece l’auto è usata da più persone (in azienda o in famiglia), pensare di attaccare un magnete su tutti i cellulari può essere più impegnativo: un supporto con ventosa e griffe estensibili si adatta meglio a modelli diversi senza condizioni.