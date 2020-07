Il localizzatore GPS per auto non protegge dal rischio dei furti, ma scegliere il migliore fa la differenza nel ritrovarla: ecco i consigli con i pro e i contro dei vari tracker GPS

Il localizzatore GPS per auto come antifurto è per molti automobilisti un modo per fare sonni tranquilli. Come vedremo in questo articolo scegliere il miglior Tracker GPS per auto non è semplice. Ecco quali caratteristiche non devono mancare con i pro e i contro dei diversi tipi di localizzatori GPS auto tra cui scegliere.

LOCALIZZATORE GPS PER AUTO: QUALI DIFFERENZE

Per scegliere il migliore localizzatore GPS auto bisogna valutare attentamente le caratteristiche che offrono i vari tipi di tracker. In questa fase non ha molto senso chiedersi “quanto costa un localizzatore GPS per auto?”. La valutazione dei costi la farete solo dopo aver ristretto la scelta ai localizzatori GPS più utili e che fanno al caso vostro. Una prima distinzione, senza perdere troppo di vista i costi, si può fare tra:

– localizzatori GPS plug&play o senza montaggio (più economici);

– localizzatori GPS che invece richiedono il montaggio di professionisti in auto (più costosi).

Un localizzatore GPS per auto senza montaggio diventa subito operativo, ma ha in genere un numero di funzioni limitate rispetto agli altri tipi di Tracker GPS. In questa categoria ci sono i localizzatori GPS OBD, come il Carlock che abbiamo testato, i localizzatori GPS per presa accendisigari secondaria e i localizzatori GPS in miniatura che si possono nascondere nell’auto. I localizzatori GPS per auto da montare in officina invece sono meno flessibili ma con molte più caratteristiche che aiutano a difendere l’auto dai ladri.

LOCALIZZATORE GPS PER AUTO: COME SCEGLIERE IL MIGLIORE

Le caratteristiche che non devono mancare in un localizzatore GPS per auto riguardano tutte le funzioni che rendono più difficile il furto di un’auto. Le caratteristiche da cercare in un buon localizzatore GPS per auto sono:

– L’autonomia della batteria di un localizzatore GPS per auto è fondamentale. Più è lunga, maggiore sarà il periodo in cui l’auto invia la sua posizione. In media va da alcuni giorni a qualche mese per i dispositivi stand alone che vanno ricaricati di tanto in tanto. Diverso è il caso dei localizzatori satellitari permanenti, che invece utilizzano la batteria tampone solo se viene scollegata l’alimentazione dalla batteria.

– L’autonomia del localizzatore GPS migliore è strettamente legata alla frequenza di aggiornamento della posizione in caso di allarme. Più frequenti saranno gli aggiornamenti, maggiore sarà la possibilità di raggiungere il localizzatore GPS prima che venga spento oppure oscurato ma anche il consumo della batteria. La frequenza di aggiornamento di 5 minuti, ad esempio, potrebbe essere troppo lunga: la maggiore autonomia della batteria non ripaga lo svantaggio. Occhio a questa caratteristica.

– L’App smartphone del localizzatore GPS per auto permette di monitorare l’auto con vista satellitare e stabilire le soglie o il raggio di allarme. Se l’auto esce dal perimetro, parte l’allarme di furto. Meglio evitare i localizzatori GPS che inviano ancora le coordinate GPS via SMS: sono poco intuitivi.

– La funzione anti-jammer, riconosce un tentativo di oscuramento e fa scattare l’allarme;

– Disattivazione motore in caso di allarme (esclusiva per i localizzatori GPS per auto da montare in officina);

– Uno slot SIM (da aggiungere), in questo modo si potrà scegliere un piano dati più adatto alle proprie esigenze. Attenti ai dispositivi con SIM integrata con costi prestabiliti (se non rinnovato l’abbonamento scadono) e ai localizzatori GPS auto in comodato d’uso (il costo lievita esponenzialmente dopo qualche anno).

DOVE NASCONDERE IL LOCALIZZATORE GPS PER AUTO

La domanda più interessante è dove nascondere il localizzatore GPS per auto? Intanto sappiate che ormai i ladri d’auto sono equipaggiati con disturbatori di segnale GSM/GPRS/GPS che gli dà il tempo per trovare il localizzatore GPS nell’auto e scollegarlo. Come in una partita a scacchi quindi bisogna anticipare le mosse dei ladri. Ecco qualche idea:

– montare il localizzatore GPS per auto in un punto distante dal posto di guida (questo rende poco vantaggiosi i Tracker ODB);

– nascondere il localizzatore GPS in un punto poco accessibile (i localizzatori permanenti potrebbero essere limitati dalle dimensioni d’ingombro);

– installare un’antenna esterna che amplifichi il segnale (tracker permanenti) e lo renda più efficace se l’auto è nascosta in un garage. Oppure montare il dispositivo all’esterno dell’auto se il localizzatore GPS magnetico è anche impermeabile;

– installare un finto localizzatore facile da trovare che illuda il ladro, mentre il localizzatore GPS autentico continua a funzionare indisturbato.