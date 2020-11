Le auto che consumano meno 2020: il test Green NCAP su 24 modelli

Ecco le auto che consumano meno tra i modelli 2020: la classifica Green NCAP aiuta nella scelta delle auto benzina, diesel, ibride, elettriche e metano più efficienti

Quali sono le auto che consumano meno del 2020? Alla domanda risponde puntuale il test di efficienza ed emissioni Green NCAP. La classifica dei consumi auto 2020 ha messo alla prova 24 modelli tra auto benzina, diesel, ibride, elettriche e Metano. Sebbene in questo test le auto elettriche vincano facile (ma non quando il peso peggiora il bilancio energetico), dal prossimo anno si terrà conto non soltanto delle emissioni allo scarico. Ecco quali sono le auto più efficienti e in generale cosa bisogna sapere nella scelta delle auto che consumano meno.

LE AUTO PIU’ EFFICIENTI SECONDO GREEN NCAP

Prima di vedere quali modelli di auto hanno i consumi di carburante o energia più bassi, parliamo di cos’è Green NCAP, per chi non lo sapesse. Green NCAP è un consorzio creato dalla spinta della FIA, Euro NCAP e altri enti che ne fano parte, per promuovere le auto più efficienti in consumi di carburante. Così come accade per le auto più sicure nei crash test Euro NCAP le auto che consumano meno possono ottenere fino a 5 stelle sulla base di queste valutazioni:

– Emissioni inquinanti (punteggio Clean Air Index – CA);

– Consumo di carburante o energia (Emissions Efficiency Index – EE);

– Gas serra prodotti alla guida (Greenhouse Gases – GHG).

C’è da fare una precisazione sul punteggio di efficienza delle auto elettriche che – come sottolinea l’ADAC – tiene conto solo delle emissioni allo scarico. Poiché ogni Paese impiega un modo diverso di produrre energia elettrica non se ne tiene conto in questa valutazione. Ma dal 2021 le valutazioni comprenderanno anche le emissioni durante tutto il ciclo di vita delle auto. Quanto invece alle auto di grandi dimensioni (SUV e furgoni), la bassa efficienza aerodinamica penalizza anche i consumi. Fatta questa premessa, vediamo nel dettaglio quali sono le auto che consumano meno, suddivise per alimentazione.

LE AUTO ELETTRICHE CHE CONSUMANO MENO 2020

Le auto elettriche che consumano meno nel Green NCAP 2020 sono la Renault Zoe e la Hyundai Kona e ottengono il massimo punteggio (5 stelle). Entrambe le auto consumano circa 24 kWh per 100 km percorsi. La Renault Zoe ha un’autonomia reale di 231 km, mentre la Kona si ferma a 200 km. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO IBRIDE CHE CONSUMANO MENO 2020

Le due auto ibride, Toyota CH-R (3,5 stelle) e Honda CR-V (2,5) riducono i gas serra grazie al motore elettrico. L’assenza del filtro antiparticolato però non permette di ottenere un miglior punteggio durante la guida reale. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO DIESEL CHE CONSUMANO MENO 2020

Le auto diesel 2020 che consumano meno sono equipaggiate con moderni motori Euro 6D TEMP e sistemi di post-trattamento avanzati. Nei test hanno emesso meno inquinanti delle auto a benzina e metano. Le Mercedes-Benz C 220d e V 250d hanno il punteggio migliore nel Clean Air Index. Dacia Duster (2,5 stelle) e Jeep Renegade (2) hanno un punteggio basso nei gas effetto serra (Greenhouse Gas) per le elevate emissioni di CO2. La Mercedes-Benz C 220d ottiene 3 stelle per il miglior risultato nelle emissioni, mentre BMW 320d e Volkswagen Passat si fermano a 2,5 stelle. La Volkswagen Passat è penalizzata dalla frequente rigenerazione del filtro antiparticolato che impatta sulle emissioni globali. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO BENZINA CHE CONSUMANO MENO 2020

Tra le auto benzina che consumano meno primeggiano la Peugeot 208 e la Renault Clio, mentre la Volkswagen Polo 1.0 TSI ottiene il punteggio migliore per le emissioni più basse. La Suzuki Vitara (2,5 stelle) è dietro, ma l’arrivo sul mercato della versione mild-hybrid dovrebbe migliorare le performance. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO A METANO CHE CONSUMANO MENO 2020

Le auto a Metano nei test Green NCAP sono l’Audi A4 g-tron (2 stelle) e la SEAT Ibiza (3 stelle). Per quanto il metano sia amico dell’ambiente, entrambe le auto sono penalizzate dall’assenza di filtri antiparticolato. Secondo i test emettono un numero di particelle molto più alto dei motori a benzina. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.