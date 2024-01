Aspirapolvere da auto: i migliori 8 nel test di Auto Bild

Gli aspirapolvere da auto sono indispensabili per la pulizia degli interni auto, soprattutto in inverno, quando si va meno frequentemente all’autolavaggio o in generale quando non si ha molto tempo. Per mantenere pulito l’abitacolo in inverno in qualunque momento è sufficiente un aspirapolvere ricaricabile. Ma quanto sono efficienti i prodotti in commercio? Lo scopriremo nel test aspirapolveri da auto della rivista tedesca Auto Bild.

ASPIRAPOLVERE RICARICABILI, INDISPENSABILI PER LA PULIZIA DI AUTO E CASA

La rivista tedesca Auto Bild ha messo a confronto 8 modelli di marche premium nel test aspirapolvere da auto. I risultati non sono affatto scontati, soprattutto dal punto di vista dei costi di gestione e della sostenibilità ambientale. Tra qualche paragrafo capiremo perché e alla fine dell’articolo la classifica con pro e contro dei migliori aspirapolvere da auto. Gli apparecchi sottoposti alle prove in ordine alfabetico sono:

BOSCH BKS711MTB

DYSON V11 Absolute

HOOVER HF910P

KÄRCHER VC 6 Cordless

MAKITA DCL184Z

PHILIPS 8000 Aqua Plus

SEVERIN HV 7186

VORWERK Kobold VC100

Se sei interessato ad altri modelli ricaricabili e 12V puoi leggere un altro test degli aspirapolvere auto meno recente.

TEST ASPIRAPOLVERE DA AUTO RICARICABILI: LE PROVE

Affinché il test fosse imparziale, Autobild ha valutato tutti gli aspirapolvere seguendo gli stessi criteri di test. L’attenzione è stata focalizzata sulle funzioni, esaminate attraverso un metodo di valutazione ben definito. Innanzitutto il materiale di imballaggio scelto dai produttori che vede in vantaggio la scelta più ecologica del cartone riciclabile rispetto ai sacchetti di plastica. Il test di ogni aspirapolvere da auto prevede le seguenti prove:

Qualità delle lavorazioni. La sensazione al tocco, la qualità della lavorazione e il design sono elementi chiave nella scelta dell’aspirapolvere da auto migliore . Il test valuta la presenza di spigoli vivi, il comfort dell’impugnatura e la precisione dei comandi. Gli accessori come ugelli e spazzole sono fondamentali in un aspirapolvere ricaricabile da auto per riuscire a raggiungere anche gli spazi più stretti (sedili, portaoggetti, pavimento, etc.). Ad esempio, il Philips 8000 Aqua Plus e il Folletto VC100 di Vorwerk sono a due estremi opposti in fatto di dotazioni.

La sensazione al tocco, la qualità della lavorazione e il design sono elementi chiave nella . Il test valuta la presenza di spigoli vivi, il comfort dell’impugnatura e la precisione dei comandi. Gli come ugelli e spazzole sono per riuscire a raggiungere anche gli spazi più stretti (sedili, portaoggetti, pavimento, etc.). Ad esempio, il e il sono a due estremi opposti in fatto di dotazioni. La prova del tappeto. Il cuore del test consiste nell’efficacia pratica. Con un tappeto per auto sporco in modo uniforme in 8 aree separate con un mix di terra, sabbia, peli di cane e briciole , Autobild ha testato la capacità di pulizia degli aspirapolvere con batteria al massimo della carica. In ogni area è stata cosparsa una quantità di 100 grammi di sporco per poi pesare sulla bilancia ciò che era stato aspirato da ogni prodotto.

Il cuore del test consiste nell’efficacia pratica. Con un tappeto per auto sporco in modo uniforme in 8 aree separate con un , Autobild ha testato la capacità di pulizia degli aspirapolvere con batteria al massimo della carica. In ogni area è stata cosparsa una quantità di per poi pesare sulla bilancia ciò che era stato aspirato da ogni prodotto. La forza di aspirazione. I tecnici tedeschi hanno misurato anche la forza di aspirazione con un vacuometro. Tutti gli aspirapolvere hanno ottenuto il massimo dei voti in questa categoria, confermando le promesse del produttore. Molte differenze però caratterizzano i vari prodotti, non solo nel prezzo.

MIGLIORI ASPIRAPOLVERE DA AUTO RICARICABILI: RISULTATI DEL TEST

La scelta dell’aspirapolvere da auto non deve basarsi solo sul prezzo e questo test ne è la conferma. Ci sono importanti valutazioni da fare prima dell’acquisto soprattutto sul fronte dei costi e della praticità. Ecco di seguito i commenti della rivista sui modelli degni di nota e sotto la classifica con pro e contro degli aspirapolvere da auto dalla posizione inferiore a quella migliore.

L’ aspirapolvere Makita DLC184Z è l’unico ad avere un sacchetto raccogli sporco che deve essere sostituito invece del contenitore di plastica come tutti gli altri. Questo aspetto contribuisce ad aumentare i costi di utilizzo nel tempo.

DLC184Z è l’unico ad avere un che invece del contenitore di plastica come tutti gli altri. Questo aspetto contribuisce ad aumentare i costi di utilizzo nel tempo. Gli aspirapolvere Folletto e Dyson hanno una la batteria integrata e la ricarica a muro , quindi l’autonomia è più limitata rispetto agli apparecchi che hanno la batteria separabile.

e hanno una la , quindi l’autonomia è più limitata rispetto agli apparecchi che hanno la batteria separabile. Gli aspirapolvere Kärcher VC6, Dyson V11 Absolute e Hoover HF910P hanno il contenitore più grande rispetto agli altri apparecchi.

Ecco la classifica dei migliori aspirapolvere da auto secondo le valutazioni di Auto Bild:

8. BOSCH BKS711MTB

Pro : molto accessoriato, batterie removibili standard, buona potenza di aspirazione;

: molto accessoriato, batterie removibili standard, buona potenza di aspirazione; Contro: scomparto raccolta polvere piccolo, dimensioni dell’apparecchio;

7. PHILIPS 8000 Aqua Plus

Pro : molti accessori, bocchetta per pavimento inclusa, display digitale;

: molti accessori, bocchetta per pavimento inclusa, display digitale; Contro: batteria non removibile;

6. VORWERK Kobold VC100

Pro : molto efficace, buona potenza di aspirazione;

: molto efficace, buona potenza di aspirazione; Contro: privo di accessori, scomparto raccolta polvere piccolo, autonomia breve;

5. MAKITA DCL184Z

Pro : tubo flessibile, funzione aspirazione-soffiatore, batterie removibili standard;

: tubo flessibile, funzione aspirazione-soffiatore, batterie removibili standard; Contro: ingombrante;

4. HOOVER HF910P

Pro : elevata qualità, dotazione di accessori, display digitale;

: elevata qualità, dotazione di accessori, display digitale; Contro: ingombrante, batteria non removibile;

3. KÄRCHER VC 6 Cordless

Pro : prestazioni di aspirazione, qualità delle finiture;

: prestazioni di aspirazione, qualità delle finiture; Contro: scomodo, batteri non removibile;

2. DYSON V11 Absolute

Pro : eccellenti prestazioni di aspirazione, accessori, istruzioni chiare;

: eccellenti prestazioni di aspirazione, accessori, istruzioni chiare; Contro: aspetto della plastica economico, batteria non removibile;

1. SEVERIN HV 7186