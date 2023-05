VW T5 consuma olio: errore di progettazione secondo una perizia

Per molti proprietari il consumo anomalo di olio sul Volkswagen T5 è diventato un problema non da poco. In alcuni casi il motore 2.0 Biturbo da 180 Cavalli avrebbe iniziato a consumare 1 litro di olio motore ogni 1000 km. Del difetto se ne parla molto in diversi forum dove l’anomalia sembrerebbe attribuita anche al nuovo VW T6. Se è vero che il consumo di olio motore è previsto entro certi limiti dal Costruttore. Una perizia tecnica effettuata in Germania, sostiene che la causa del consumo di olio eccessivo sul VW T5 biturbo è un errore di progettazione del sistema di raffreddamento EGR.

CONSUMO ANOMALO OLIO VOLKSWAGEN T5: 1 LITRO OGNI 1000 KM

Secodno quanto riporta Autobild, migliaia di proprietari del Volkswagen T5 afflitti dal consumo anomalo di olio motore saranno sollevati dal responso di una perizia tecnica effettuata in Germania. Il problema del motore T5 con la denominazione interna CFCA costruito dal 2009 al 2015, spesso consuma molto olio e si guasta a partire da circa 100.000 chilometri o anche meno. Fino ad oggi ha il Costruttore tedesco avrebbe partecipato ai costi di riparazione (circa 18 mila euro), ma non sempre secondo il magazine tedesco. Difatti leggiamo sul forum di Quattoruote che Massimo Graziani, commentando a un altro utente, racconta: “Dopo qualche migliaio di km il consumo è aumentato fino ad essere oltre 1 lt ogni 1.000 km, VW non mi ha risposto velocemente ed essendo vicino alla scadenza del Leasing ho valutato di venderlo. Dopo avere acquistato il nuovo T6 204 cv, è arrivata la proposta di VW: sostituzione gratuita del motore completo gratuita + 2 anni garanzia, con a carico mio solamente la manodopera per smontaggio/montaggio”.

LA PERIZIA SUL CONSUMO DI OLIO ANOMALO SUL VOLKSWAGEN T5

Nell’ambito di una class action mossa da circa 100 proprietari del veicolo in questione, un avvocato in rappresentanza dei consumatori tedeschi, è riuscito ad ottenere una perizia tecnica ordinata dal Tribunale distrettuale di Monaco nel 2022. Dalla perizia tecnica indipendente sarebbe venuto fuori che: “Le parti nel radiatore EGR si staccano, entrano nella camera di combustione e lì causano danni”. “Attualmente sono noti in tutto il mondo circa 16.000 casi di danni da diesel CFCA, di cui 8.866 in Germania. Ciò significa che il tasso di danni al motore è del 10,7% dati i 149.000 T5 consegnati con questo motore, più i casi che finiscono direttamente nelle officine di riparazione indipendenti”. Secondo il Costruttore non sarebbe necessaria la sostituzione preventiva del radiatore EGR in quanto il problema si verificherebbe solo in determinate circostanze.

CONSUMO ECCESSIVO DI OLIO ANCHE SUL VOLKSWAGEN T6?

Intanto, l’avvocato tedesco ha raccolto dichiarazioni di proprietari del Volkswagen T6 con anomalie simili. E’ lo stesso Massimo Graziani, nello stesso forum citato al paragrafo precedente, che dice: “Ma il bello arriva adesso: dopo 120.000 km con il T6 BITURBO da 204 CV sto avendo gli stessi identici problemi di consumo olio eccessivo. Dopo vari controlli in officina Volkswagen la loro diagnosi conferma un consumo eccessivo (1 lt olio /900 km). Ciononostante non mi hanno fatto nessuna proposta per contributi/sostituzione motore completo. Prima pretenderebbero che a mie spese faccia aprire il motore (senza darmi nemmeno dei costi indicativi) per poi verificare la causa del consumo eccessivo”.