Toyota Yaris con sistema Ibrido che si spegne: come risolvere

La Toyota Yaris Hybrid con avaria del sistema ibrido è un problema che può verificarsi per diverse cause. Nei prossimi paragrafi parleremo del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket e di come risolvere il problema del sistema Ibrido che si spegne sulla Toyota Yaris. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

PROBLEMA AL SISTEMA IBRIDO DELLA TOYOTA YARIS HYBRID

Quando si accende la spia di avaria motore e la Toyota Yaris Hybrid va solo con il motore endotermico o non parte proprio, il difetto può essere dovuto a varie cause. Le più frequenti sono:

la batteria di avviamento della Yaris Hybrid scarica;

le prese d’aria per il raffreddamento della batteria alta tensione ostruite da sporco e polvere (lato inferiore sinistro del divano posteriore);

della batteria alta tensione ostruite da sporco e polvere (lato inferiore sinistro del divano posteriore); ossidazione collegamenti interni della batteria alta tensione (in genere si risolve rivolgendosi a officine specializzate nella rigenerazione delle batterie alta tensione).

TOYOTA YARIS HYBRID CON MOTORE ELETTRICO CHE NON VA

Per il problema della Toyota Yaris con sistema Ibrido che non parte, il bollettino tecnico fa riferimento in particolare a:

Toyota Yaris Hybrid 5i 12V HSD;

5i 12V HSD; periodo di produzione 2020 – 11.2020 ;

; difetto riscontrato nel sistema ibrido che si spegne.

SOLUZIONE AVARIA SISTEMA IBRIDO TOYOTA YARIS

Il bollettino tecnico della Toyota Yaris Hybrid, spiega che il sistema ibrido può spegnersi bruscamente, quando il veicolo accelera improvvisamente, invece di passare alla modalità di emergenza. L’avaria è attribuita al “pattinamento temporaneo dell’ammortizzatore di ingresso della trasmissione ibrida e a causa di un difetto del software della centralina ibrida, si può verificare lo spegnimento del sistema ibrido”.

La soluzione è aggiornamento del software del sistema ibrido come da intervento ufficiale Toyota 22SMD-092 a cui l’autoriparatore può fare riferimento.