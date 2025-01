Toyota Auris con rumore dai freni: come risolvere

La Toyota Auris, insieme alla Corolla, si distingue per affidabilità e le performance apprezzate anche dai tassisti, ma alcuni modelli del Costruttore giapponese presentano un problema molto diffuso in base all’equipaggiamento: un rumore battente proveniente dai freni anteriori, specialmente durante la marcia su strade con asfalto irregolari. Questo fenomeno può destare frequente preoccupazione negli automobilisti, anche se scompare premendo leggermente il pedale del freno. Nei prossimi paragrafi analizziamo le cause e la soluzione proposta da un bollettino tecnico per meccatronici.

RUMORE AI FRENI DELLA TOYOTA AURIS

Il rumore battente dai freni anteriori riscontrato nei modelli interessati è attribuibile alla conformazione del supporto della pinza freno della Toyota Auris con ruote da 15 pollici. Tale configurazione può generare vibrazioni indesiderate, amplificate dalle asperità del fondo stradale. Toyota ha individuato questa criticità in tutte le versioni dell’Auris che hanno i seguenti codici modello:

NDE180

NRE180

NRE185

WWE185

ZRE181

ZRE182

ZRE185

ZWE186

CONTROLLO DEI FRENI TOYOTA AURIS: LA CAUSA DEL RUMORE

Il primo passo per affrontare il problema secondo il bollettino tecnico Hella è eseguire un controllo visivo dell’impianto frenante dell’assale anteriore. È fondamentale verificare che non vi siano danni, impurità eccessive o segni di usura anomali. Se necessario, smontare i componenti freno della ruota per ispezionare meglio la pinza idraulica, le pastiglie freno e i dischi frenanti.

Se il sistema frenante non presenta anomalie evidenti, occorre focalizzarsi sui supporti della pinza freno, da cui ha origine il rumore. Qualora risultassero conformi alla versione di primo equipaggiamento, il bollettino di riparazione consiglia di sostituirli con i ricambi Toyota modificati. La nuova versione è facilmente identificabile grazie alla presenza di perni di scorrimento con boccola integrata.

I SUPPORTI PINZA FRENO MODIFICATI PER LA TOYOTA AURIS

Il problema di rumore dai freni alla Toyota Auris si risolve sostituendo i supporti della pinza freno con altri dotati di perni di scorrimento e manicotti para-polvere migliorati. Il ricambio OE specifico è il seguente:

Supporto della pinza freno codice 47721-09560

Questi componenti riducono significativamente le vibrazioni e, di conseguenza, il rumore percepito durante la guida.