Subaru Forester con problema alla valvola EGR: la soluzione

Il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) della Subaru Forester (modello SJ), come su tutte le auto con motore diesel è fondamentale per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx). Tuttavia, nel corso del tempo, può verificarsi un malfunzionamento che influisce sul corretto funzionamento del veicolo. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio come risolvere il problema all’EGR della Subaru Forester con motore diesel XCDi prodotte tra il 2014 e il 2018, grazie alle informazioni contenute in un bollettino tecnico per officine.

SINTOMI DEL PROBLEMA ALL’EGR DELLA SUBARU FORESTER

Il sintomo più comune associato a un malfunzionamento della valvola EGR è l’accensione della spia di avaria motore. Se nella centralina elettronica di controllo del motore viene registrato il codice di errore P0401, che segnala un flusso dei gas di scarico troppo basso, è altamente probabile che la valvola EGR sia difettosa o ostruita. Questo codice, che può essere rilevato tramite una diagnosi OBD, è un’indicazione chiara che la valvola EGR non sta funzionando correttamente, impedendo una gestione ottimale delle emissioni.

SOLUZIONE DIFETTO ALLA VALVOLA EGR SUBARU

Il problema alla valvola EGR nella Subaru Forester può derivare da diversi fattori, tra cui l’accumulo di carbonio o residui nel sistema, che impedisce il corretto flusso dei gas di scarico. Un altro fattore determinante è l’usura della valvola stessa, che con il tempo potrebbe non riuscire più a regolare il flusso in maniera efficiente.

La soluzione al malfunzionamento della valvola EGR comporta una serie di operazioni previste dal bollettino tecnico Hella, che possono essere descritte come segue:

Accedere alla valvola EGR: per farlo bisogna rimuovere prima il coperchio superiore del motore e l’intercooler. Questo passaggio è essenziale per ottenere l’accesso diretto alla valvola EGR e al sistema di raffreddamento ad essa collegato. Una volta esposti i componenti, bisogna scollegare il connettore centrale del cablaggio del motore e i tubi del sistema di raffreddamento che sono collegati alla valvola EGR. È fondamentale raccogliere eventuali fuoriuscite di refrigerante durante questa fase, per evitare danni al motore o al sistema di raffreddamento. Dopo aver scollegato i componenti, occorre rimuovere i dadi dai prigionieri della valvola EGR e svitare i prigionieri stessi. Successivamente, si deve allentare il fissaggio inferiore del radiatore EGR (accessibile dal passaruota o sottoscocca), per consentire la rimozione della valvola. La nuova valvola EGR deve essere installata seguendo esattamente l’ordine inverso rispetto alla rimozione dei componenti. In questa fase, è importante assicurarsi che tutte le connessioni siano correttamente fissate e che non vi siano perdite di refrigerante. Dopo l’installazione della nuova valvola, occorre rabboccare il liquido di raffreddamento e spurgare il sistema secondo le specifiche del costruttore. Questo passaggio garantisce che il sistema di raffreddamento funzioni correttamente. Una volta effettuato l’intervento, è necessario cancellare la memoria degli errori nella centralina e procedere con un giro di prova per verificare il corretto funzionamento del motore e del sistema EGR.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINA MOTORE

In alcuni casi, secondo Hella, dopo la sostituzione della valvola EGR, potrebbe essere necessario aggiornare il software di gestione della centralina motore. L’accesso al portale online del produttore è necessario per eseguire l’aggiornamento software, e in assenza di attrezzatura adeguata, è consigliato rivolgersi a un’officina autorizzata o della rete ufficiale per completare la procedura.