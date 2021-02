Spia motore Range Rover Evoque: cause e soluzioni più frequenti

La spia motore sulla Range Rover Evoque che si accende spesso è legata a varie cause: ecco i motivi più frequenti e le soluzioni

La spia motore della Range Rover Evoque sembrerebbe un problema piuttosto ricorrente, ma dovuta a varie cause che portano alle prestazioni limitate. La spia motore Evoque accesa, come su praticamente tutte le auto, è solo un campanello d’allarme generico che richiede una visita in officina e diagnosi auto per determinare il guasto con più precisione. Sul forum di SicurAUTO.it la discussione sulle prestazioni limitate della Evoque per la spia motore ha acceso l’interesse di molti utenti alla ricerca di info sui difetti della Range Rover Evoque. In questo articolo abbiamo raccolto i casi più frequenti di guasto con spia motore Evoque accesa.

SPIA MOTORE RANGE ROVER EVOQUE: COLPA DEL FREDDO

La spia Range Rover Evoque si è fatta viva più spesso di quanto si sarebbe aspettato l’utente Kalibano che scrive: “dopo due giorni fuori al freddo a -17 °C, nel tornare a casa mi si accende la spia avaria motore”. Quello che a una prima visita in officina sembra essere un problema di diesel ghiacciato invece si rivela poi essere l’AdBlue congelato. Un problema che con il modello c’entra ben poco poiché se il serbatoio e i condotti non sono ben isolati, tutte le auto ne possono soffrire a temperature ambientali rigide. La soluzione? Attendere che si scongeli e resettare la spia.

SPIA MOTORE RANGE ROVER EVOQUE: COSA FARE

La spia avaria motore accesa sulla Range Rover Evoque però si può verificare anche per diverse altre cause, sempre riconducibili all’AdBlue. È sufficiente ad esempio un sensore di livello dell’AdBlue difettoso per innescare le prestazioni limitate nella Evoque. L’AdBlue infatti è indispensabile per le auto Euro 6 con SCR (leggi qui come funziona il catalizzatore selettivo). Se il livello di AdBlue non è sufficiente, il motore non si avvia. Di conseguenza se il livello di AdBlue non è monitorabile, si accende la spia avaria motore. Nel caso della Evoque, la spia avaria motore si è accesa con una certa frequenza anche per questo sensore. Non di rado potrebbe verificarsi anche per una perdita di AdBlue dall’iniettore SCR da sostituire.

PRESTAZIONI LIMITATE EVOQUE E FILTRO SCARICO PIENO

La Evoque con prestazioni limitate e spia motore accesa può anche essere accompagnata dal messaggio sul display “Filtro di scarico Pieno. Recarsi in concessionaria”. Si tratta della situazione più frequente di rigenerazione del filtro antiparticolato non completa. Molti automobilisti lamentano questa situazione soprattutto dopo frequenti e brevi tragitti in città. Oltre a dover effettuare la rigenerazione forzata del FAP, si presenta anche un problema parallelo: la diluizione dell’olio motore. Problema che ha spinto anche JLR ad effettuare il cambio olio gratis in particolari situazioni.