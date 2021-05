Spesa manutenzione e riparazione auto: -18% nel 2020

Il settore dell’autoriparazione perde 10 anni di crescita: nel 2020 gli italiani hanno speso 7 miliardi in meno per manutenzione e riparazione auto

La cifra che nel 2020 gli automobilisti italiani hanno speso per la manutenzione e la riparazione delle loro auto è tornata ai livelli del 2014. A causa dell’emergenza sanitaria e le limitazioni, l’indice legato alla manutenzione autoveicoli è sceso del -19% rispetto all’anno precedente. I dati emergono da un’indagine realizzata dall’Osservatorio Autopromotec, la rassegna internazionale specializzata nelle attrezzature e l’aftermarket automobilistico.

PERCHE’ E’ DIMINUITA LA SPESA PER LA MANUTENZIONE AUTO

Nonostante non ci siano stati particolari cambiamenti sulla spesa per la revisione degli autoveicoli, Autopromotec riporta un bilancio negativo per il settore automotive legato all’autoriparazione. “La dinamica della spesa per la manutenzione e la riparazione di auto – spiega l’Osservatorio Autopromotec – è influenzata sostanzialmente da tre fattori”. Al centro dell’osservazione ci sono:

– prezzi per i servizi di assistenza alle auto;

– variazione del parco circolante di autovetture;

– quantità di interventi di officina;

ANDAMENTO DI PREZZI E INTERVENTI IN OFFICINA

Servizi di assistenza alle auto e parco circolante in crescita hanno contribuito nel 2020 a sostenere la spesa per la manutenzione e la riparazione di auto. Secondo Autopromotec la quantità di interventi in calo, invece l’ha penalizzata fortemente. Da un lato vi è stata una modesta crescita dei prezzi dei servizi di assistenza alle auto (+1,1%) ed un lievissimo aumento del parco circolante di autovetture (+0,3%). Dall’altro si è verificato il crollo della spesa e degli interventi di officina per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione (-20%).

LA SPESA DEGLI ITALIANI PER LA MANUTENZIONE AUTO

L’effetto congiunto di questi fattori ha influito sulla spesa per la manutenzione stimata dall’Osservatorio Autopromotec in 27 miliardi di euro. Un livello che ricorda il 2012 e che quindi riporta la spesa per la manutenzione e la riparazione indietro di quasi dieci anni. Dal 2013 si è sempre registrata una crescita di almeno il +3,7% rispetto all’anno precedente, che aveva portato il livello di spesa a oltre 33,4 miliardi di euro nel 2019.