Seat Ateca con spia motore accesa: come risolvere gli errori P1558 e P0638

La spia motore accesa su Seat Ateca può riguardare diversi problemi, in questo articolo parliamo della soluzione agli errori P1558 e P0638

La Seat Ateca con spia motore accesa è un problema piuttosto frequente e generico che si presenta con un errore in diagnosi EOBD. In questo articolo vi parleremo della soluzione a cui è stato dedicato un bollettino tecnico Hella, produttore di componentistica auto. Ecco come risolvere in presenza degli errori P1558 e P0638.

SPIA MOTORE ACCESA SEAT ATECA

Il problema della spia motore Seat Ateca che vogliamo approfondire oggi si può presentare in generale su tutti i motori benzina del gruppo Volkswagen della stessa cilindrata. Anche se a volte l’intuito dell’autoriparatore può spingere a conclusioni riguardanti l’acceleratore difettoso, in realtà il problema è stato individuato nel modulo elettronico della valvola a farfalla. E’ chiaro che ogni ipotesi va sempre approfondita con una diagnosi auto in officina senza intraprendere la strada del fai da te. Correreste solo il rischio di spendere inutilmente dei soldi per ricambi auto inadatti, sbagliati o peggio ancora già usurati, se acquistati senza alcuna garanzia. Quindi considerate queste informazioni esclusivamente di ausilio alla risoluzione del problema da affidare a un autoriparatore esperto. Se il vostro meccanico non riesce a trovare la causa, mostrategli questo articolo. Dopo questa premessa, andiamo dritti al problema della Seat Ateca con spia motore accesa.

ERRORE P1558 E SPIA MOTORE ACCESA SEAT ATECA

Il bollettino tecnico Hella si riferisce in particolare all’avaria motore della Seat Ateca provocata da un errore della valvola a farfalla sul condotto di aspirazione. In realtà nel paragrafo successivo vi parleremo anche di un altro errore frequente in diagnosi e di come risolverlo. Il problema si può presentare con:

– Errore in diagnosi auto DTC (diagnostic trouble code) P1558 “Malfunzionamento elettrico dell’attuatore della valvola a farfalla”;

– Motori Seat Ateca 1.0, 1.2 e 1.4;

La soluzione al problema che consiglia il bollettino Hella consiste per step nel:

– Controllo e sostituzione del relè difettoso dell’unità di comando della valvola a farfalla;

– Test di verifica elettronico e meccanico della valvola a farfalla tramite diagnosi auto;

– Prova su strada per accertare l’eliminazione del problema e verificare la presenza di ulteriori codici di guasto;

SOLUZIONE ERRORI P1558+P0638 CON SPIA MOTORE SEAT ATECA

In altri casi la spia motore accesa su Seat Ateca o altre auto del gruppo Volkswagen con gli stessi motori può manifestarsi anche con l’errore DTC P0638 “Unità comando valvola a farfalla segnale non plausibile”, abbinato al precedente. Il problema è riscontrabile nella rottura della molla di richiamo della valvola a farfalla che resta aperta. In entrambi i casi può essere necessaria la sostituzione dell’intero corpo farfallato completo di modulo elettronico. Chiedete alla vostra officina di tentare la rigenerazione del corpo farfallato difettoso, tramite aziende specializzate o montarne uno di rotazione già rigenerato e con garanzia.