Ricambi usati e rigenerati: come per risparmiare online in sicurezza

I ricambi auto usati e rigenerati sono un’importante risorsa per il settore dell’autoriparazione poiché portano vantaggi sia per l’ambiente, sia per i consumatori. Visto che su questo argomento c’è sempre molta confusione, facciamo chiarezza per fugare anche i dubbi ed evitare errori con l’acquisto di ricambi auto usati online.

RICAMBI AUTO ONLINE USATI, REVISIONATI E RIGENERATI: COSA CAMBIA

Lo shortage, l’aumento dei costi di materie prime ed energia, hanno avuto un impatto determinante sui costi di componenti e ricambi, sul magazzino e sui tempi di consegna. Motivo per cui molte officine di riparazione, soprattutto carrozzeria hanno fatto maggiore ricorso ai ricambi usati o equivalenti. Quando si può ricorrere al montaggio di ricambi usati o rigenerati? Innanzitutto è bene comprendere la differenza tra ricambi usati, revisionati e rigenerati, per poter decidere in modo consapevole:

Ricambi auto rigenerati o “Reman”. Un ricambio rigenerato è quasi sempre una parte OEM, cioè di primo impianto, usata che è stata smontata da aziende specializzate e a cui sono stati sostituiti tutti i componenti usurati. Un ricambio rigenerato è stato pulito e se necessario alcuni suoi componenti sono stati sostituiti. Mostrerà un livello di usura minimo, ma di qualità e robustezza equivalenti a un ricambio nuovo di zecca.

Ricambi auto revisionati. Sono i ricambi auto che aziende specializzate ritirano dalle officine o recuperano da veicoli a fine vita. In genere prima di essere rimessi in vendita vengono puliti e testati in tutte le loro funzioni.

Ricambi auto usati. Sono esclusivamente parti che vengono pulite e verificate nella loro integrità generale, ma senza operazioni di ripristino o rigenerazione. Il venditore deve dichiarare eventuali difetti che non compromettono il funzionamento. Tra le 3 tipologie di ricambi non è sempre possibile avere una garanzia di lunga durata, ecco perché rientrano in questa categoria parti di cui è più facile determinarne l’usura o che non hanno a che fare con sistemi per la sicurezza di guida, ad esempio:

QUANTO SI RISPARMIA CON I RICAMBI AUTO RIGENERATI O USATI

Per evitare un acquisto errato, vi sconsigliamo di acquistare parti funzionali alla sicurezza di guida che non siano state rigenerate o non siano garantite dal venditore. Salvaguardare l’ambiente e il portafoglio è lodevole, ma non a scapito della propria sicurezza e degli altri. Inoltre, concordate sempre con il vostro autoriparatore di fiducia l’acquisto di ricambi auto. Fatta questa importante e doverosa premessa, vediamo quanto si risparmia con alcuni esempi:

Alternatore Auto Rigenerato Fiat 600 con 12 mesi di garanzia – Ebay;

Alternatore Auto Nuovo Fiat 600 – Ebay.

RICAMBI AUTO USATI E RIGENERATI ONLINE: COSA BISOGNA RICORDARE

Comprare ricambi auto rigenerati, usati o revisionati, permette di risparmiare anche fino al -50% dei costi di riparazione. Tuttavia è importante ricordare questi consigli:

verificare che il ricambio sia adatto al modello, al motore, all’allestimento e all’anno di produzione della vostra auto. Contattate direttamente il venditore e fatevi assistere dal vostro autoriparatore;

preferite i ricambi venduti con garanzia di funzionamento da venditori professionisti;

di funzionamento da venditori professionisti; controllate se è necessario rendere il ricambio smontato dalla vostra auto. Generalmente avviene con i ricambi rigenerati di rotazione, meno spesso con i ricambi revisionati e mai con quelli usati.

In caso di restituzione del ricambio usurato smontato dall’auto, accordatevi con il venditore sui tempi. È importante per evitare fraintendimenti con il venditore e con l’installatore.