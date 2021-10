Ricambi auto online: come trovare quello adatto?

L’acquisto di ricambi auto online è meno rischioso con le informazioni necessarie a non commettere errori: ecco come fare

Stai pianificando di comprare dei ricambi auto online ma non sei sicuro che siano quelli adatti alla tua auto? Non preoccuparti è il rischio più frequente che si corre quando davanti non hai un ricambista esperto che ti aiuta a capire quali sono quelli giusti. Prenditi qualche minuto e leggi con calma questa mini-guida all’acquisto dei ricambi auto online.

IL NUMERO DI TELAIO PER COMPRARE RICAMBI AUTO ONLINE

Ti sarai già accorto che comprare i ricambi online con marca e modello dell’auto è un metodo molto rischioso che non aiuta a capire qual è esattamente la versione adatta. È la conseguenza di diversi fattori:

– optional (che possono differenziare parti di carrozzeria o motore apparentemente simili ma non intercambiabili);

– caratteristiche tecniche di un componente che è stato aggiornato nel periodo di produzione dell’auto;

– compatibilità elettriche/elettroniche con l’architettura logica dell’auto, tanto più complessa in funzione delle versioni e allestimenti;

Ma dove si trovano tutte queste informazioni? Il modo più sicuro (ma non sempre infallibile) è comprare i ricambi auto, soprattutto se online, direttamente tramite il numero di telaio. Dal numero di telaio sul libretto di circolazione (o DUC) o sulle zone predisposte del telaio si possono ottenere molte informazioni sulla produzione del veicolo e individuare i ricambi auto adatti. Clicca l’immagine sotto per vedere come leggere il numero di telaio.

COMPRARE I RICAMBI AUTO ONLINE CON IL NUMERO SERIALE MOTORE

Generalmente basta fornire il numero di telaio al venditore di ricambi auto online o in negozio, oppure la targa dell’auto per ottenere il telaio. A volte però non bastano le informazioni di base e bisogna combinarle con altre più specifiche. Il numero seriale del motore, come spiega uno dei maggiori produttori di componentistica, è il metodo più efficace per riconoscere qual è il ricambio auto più adatto. Per leggere il numero seriale del motore, si può cercare la targhetta identificativa nel vano anteriore, direttamente sul blocco motore nel punto di accoppiamento con il cambio, oppure ricavarlo tramite il numero di telaio. Alcuni ricambi auto infatti potrebbero essere adatti fino a un numero seriale, indicato dal produttore del ricambio nel catalogo. È anche questo il motivo per cui è sempre meglio comprare ricambi auto, anche online, ma da venditori affidabili che forniscano il maggior numero di informazioni utili ad individuare quelli adatti ad ogni modello. Dopo numero di telaio e seriale del motore, ci sono altri indizi da non tralasciare.

COME RICONOSCERE LE DIFFERENZE TRA I RICAMBI AUTO ONLINE

Normalmente i produttori di ricambi auto forniscono molti altri dettagli, come la forma, il numero di fori, il numero di viti, lunghezza, lato dx o sx, ecc, che bisogna ottenere dal ricambio montato sull’auto o chiedendo consiglio al meccanico di fiducia. Queste aiutano ad individuare le differenze tra ricambi diversi per uno stesso modello. Ecco perché, se si guarda l’immagine sotto si può notare come per la stessa auto sono indicate due frizioni diverse, ma solo una è adatta a un periodo di produzione ben preciso. Queste informazioni non andrebbero mai sottovalutate, e se assenti, nei casi di applicazioni più specifiche, è consigliabile fare riferimento a:

– Codice modello del cambio;

– Numero di rapporti del cambio;

– Numero Seriale sulla campana del cambio.