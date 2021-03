Reset livello olio Fiat Panda 2021: come azzerare la spia del rabbocco

La procedura per azzerare il sensore livello olio motore è necessaria su molte auto dopo il controllo e il rabbocco. Ecco come farlo sulla Fiat Panda 2021

Il rabbocco olio motore è un’operazione necessaria in modo variabile in base al tipo di motore e al consumo di olio. Per evitare problemi di lubrificazione – ad esempio – sulla Fiat Panda 2021 si accende la spia che ricorda di rabboccare l’olio quando necessario. Ecco come fare il reset del sensore livello olio Fiat Panda 2021 e quando è necessario.

COME RESETTARE LA SPIA LIVELLO OLIO SU FIAT PANDA 2021

La procedura per azzerare il sensore del livello olio Fiat Panda 2021 è molto semplice. Si fa premendo il pulsante “SET” sulla plancia e, scorrendo le voci fino alla penultima con uno dei pulsanti ai lati, si arriva alla funzione Reset livello olio. Questa funzione consente l’azzeramento della segnalazione di rabbocco olio ogni 8.000 km circa. Per azzerare la segnalazione di rabbocco olio, ovviamente da fare dopo il controllo del livello olio e, se necessario, aver aggiunto lubrificante con le sigle e le caratteristiche consigliate dal manuale, si procedere come segue:

– Premere il pulsante “SET” con una pressione breve;

– Quando il display visualizza il messaggio per confermare il reset livello olio utilizzare i tasti laterali. Tramite la pressione del pulsante di regolazione altezza fascio luminoso, selezionare “SI” per azzerare la segnalazione oppure “NO” per annullare l’operazione.

OGNI QUANTO CONTROLLARE IL CONSUMO OLIO MOTORE SU FIAT PANDA 2021

Il controllo del consumo olio sulla Fiat Panda è, come su tutti i modelli di auto, variabile in base al motore. Le indicazioni di Fiat sono di controllare ed eventualmente rabboccare il livello olio motore ogni 3.000 km, con maggiore attenzione alle Fiat Panda 0.9 TwinAir. Più in generale il consumo olio motore della Fiat Panda che si può considerare nella norma, secondo il Costruttore, è di 400 grammi ogni 1000 km. Tuttavia tende a stabilizzarsi solo dopo aver percorso i primi 5000 – 6000 km.

CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE SU FIAT PANDA 2021

Per effettuare il reset del livello olio motore su Fiat Panda 2021, prima bisogna essere certi che il livello di lubrificante sia corretto. Il controllo olio motore deve essere fatto di norma sempre in piano e dopo aver spento il motore per alcuni minuti (da 3 a 5). Per controllare il livello olio motore sulla Fiat Panda 0.9 TwinAir, 0.9 TwinAir Turbo e 1.0 FireFly bisogna utilizzare il tappo di rabbocco, sotto il quale è integrata anche l’astina graduata. E procedere così:

– Svitare il tappo;

– Pulire l’asta di controllo livello olio motore con un panno pulito che non lasci pelucchi o residui;

– Inserire l’asta ed avvitare il tappo;

– Svitare il tappo e verificare il livello olio motore, che deve essere tra Min e Max;

– Se il livello dell’olio è vicino o sotto il riferimento Min, bisogna aggiungere olio fino a raggiungere il riferimento Max.