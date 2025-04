Quanto costa cambiare le bobine a un’auto?

Nel cuore di ogni motore a benzina, tra i componenti meno visibili ma fondamentali, ci sono le bobine di accensione. Il corretto funzionamento delle bobine è perché trasformano la tensione della batteria (12 Volt) in alta tensione (fino a oltre 20.000 Volt), necessaria per generare la scintilla nelle candele. È questa scintilla che accende la miscela aria-carburante all’interno dei cilindri, dando vita alla combustione e, quindi, al funzionamento del motore. Va da sé che se una o più bobine non funzionano, ne risentono a cascata le candele di accensione e il funzionamento del motore. Nei prossimi paragrafi vediamo quanto costano le bobine per l’auto con alcuni esempi e quando è necessario sostituirle.

QUANDO È NECESSARIO SOSTITUIRE LE BOBINE DI ACCENSIONE?

Le bobine di accensione non hanno una “data di scadenza” precisa, ma col tempo possono deteriorarsi per diverse cause: usura naturale, sbalzi di temperatura, infiltrazioni d’umidità, problemi elettrici o, spesso, per via di candele consumate che non vengono cambiate regolarmente. In genere, dopo i 100.000 km è possibile che inizino a dare segni di cedimento.

I sintomi di una bobina guasta possono essere abbastanza evidenti:

Il motore perde potenza o inizia a “strappare”

o inizia a “strappare” Si avverte un funzionamento irregolare ( gira a 3 cilindri )

) Aumentano i consumi di carburante

Si accende la spia “ check engine “

“ Difficoltà nell’ avviamento

A volte si sentono colpi in rilascio dell’acceleratore (backfire)

QUANTO COSTA LA SOSTITUZIONE?

Il costo per cambiare le bobine dipende da diversi fattori: tipo di veicolo, numero di cilindri, marca delle bobine (originale o aftermarket) e manodopera. Ecco una panoramica indicativa:

Bobina di Marca equivalente: 25 – 60 € ciascuna

25 – 60 € ciascuna Bobina originale (OEM o Casa costruttrice): 70 – 150 € ciascuna

70 – 150 € ciascuna Manodopera: tra 30 e 100 €, in base alla complessità dell’intervento e all’officina, se della rete o indipendente.

Vediamo qualche esempio pratico:

Fiat Panda 1.2 Fire : due bobine doppie – intervento completo da 100 a 250 €

: due bobine doppie – intervento completo Volkswagen Golf 1.4 TSI : quattro bobine singole – da 300 a 600 €

: quattro bobine singole – BMW Serie 3 F30 320i : quattro bobine – da 350 a 700 €

: quattro bobine – Audi A4 2.0 TFSI : quattro bobine – da 400 a 800 €

: quattro bobine – Ford Fiesta 1.4: bobina unica o doppia – da 80 a 200 €

CONSIGLI PRATICI

Ignorare il problema può portare a danni ben più gravi e costosi. Una scintilla debole o assente può compromettere la combustione, affaticare altri componenti e danneggiare il catalizzatore. Inoltre, una guida prolungata con il motore che lavora in modo irregolare influisce negativamente su prestazioni, consumi e sicurezza.

Se il motore è dotato di più bobine singole e una si guasta, si può sostituire solo quella difettosa. Tuttavia, se il chilometraggio è già elevato, è consigliabile cambiarle tutte in un unico intervento. Questo previene altri guasti a breve termine e garantisce un funzionamento più regolare.