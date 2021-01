E’ una delle domande più curiose: quanti km può fare un’auto? Ecco le risposte dei nostri lettori con i consigli per aumentare i km che può fare un motore

Una delle domande più interessanti che gli automobilisti curiosi si fanno è quanti km può fare un motore? La faccenda è tutt’altro che banale se si pensa all’evoluzione dei motori, sempre più sofisticati e potenti. Se anche tu ti stai chiedendo quanti km può fare un’auto, come in questa discussione del forum di SicurAUTO.it, allora non perderti i consigli più sotto e le testimonianze dei nostri lettori.

QUANTI KM PUO’ FARE UN MOTORE

L’acquisto di un’auto moderna è sicuramente un investimento non da poco, che si spera di poter ammortizzare nel tempo. Un paradigma che ha da sempre accompagnato i motori diesel, strutturalmente concepiti per macinare tanta strada. Ma quanti km può fare un motore diesel? “I motori che equipaggiano le utilitarie moderne sono studiati in media per oltre 300.000 km, sia diesel che benzina. Naturalmente un motore con maggiore potenza è pompato e potrebbe durare di meno. Ho personalmente visto un motore Citroen XM diesel con 1.200.000 km e una Volkswagen Passat TD con 750.000 km”, è la testimonianza di Fedelella, storico collaboratore di SicurAUTO.it nonché esperto autoriparatore.

QUANTI KM PUO’ FARE UN’AUTO MODERNA: AFFIDABILITA’ VS COMPLESSITA’

Ma è ancora così oppure i km che può fare un motore diesel o a benzina sono un ricordo del passato? “Il limite di progettazione dei motori recenti è stato innalzato, negli ultimi anni, ma sono intercorsi fattori che ne minano parecchio l’affidabilità”, afferma Jak. “Ad esempio, la repentina corsa a potenze specifiche (kW/lt) soprattutto nei motori sovralimentati, le norme anti-inquinamento sempre più restrittive che obbligano i costruttori a vere e proprie “acrobazie” e l’allungamento delle scadenze dei tagliandi”. Puoi approfondire il problema della durata e del consumo di olio motore in questo articolo.

QUANTI KM PUO’ FARE UN’AUTO? TANTI, SEGUENDO SEMPLICI CONSIGLI

La risposta a quanti km può fare un’auto, a parte modelli nati con problemi progettuali e mai risolti nella vita utile, dipende in primo luogo dalla manutenzione auto e dalla cura del proprietario. Questi consigli possono sembrare banali (a chi è più scrupoloso), ma non tutti ne sono a conoscenza. Ad esempio:

– Attendere alcuni minuti prima di accelerare a fondo dopo un avviamento a freddo. Si può partire subito ma mantenendo un’andatura leggera fino a far scaldare il motore;

– Prima di parcheggiare l’auto, soprattutto se con turbo-compressore, lasciare il motore al minimo per far rallentare la turbina. Accelerare prima di spegnere è dannoso, come spieghiamo anche qui;

– Ricordarsi della manutenzione auto ordinaria;

Non aspettare il tagliando per controllare i livelli di olio e refrigerante almeno una volta al mese. Sono i primi campanelli d’allarme che permettono di intervenire e risolvere un problema sul nascere.