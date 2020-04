Pulire i cerchi in lega: consigli ed errori da evitare

Pulire i cerchi in lega è il modo migliore per proteggerli dall’usura: vediamo come farlo nel modo corretto con i consigli e gli errori da evitare

Pulire i cerchi in lega è un’operazione facile e veloce se fatta nel modo corretto, per quanto il fai da te faccia pensare che sia scomodo e complicato. La pulizia dei cerchi in lega è fondamentale in molti casi per proteggerli dall’usura soprattutto dopo l’inverno e l’estate, in base alla zona in cui vivete. Vediamo allora cosa serve per pulire i cerchi in lega ma soprattutto gli errori da evitare nella pulizia dei cerchi in lega.

PULIRE I CERCHI IN LEGA: GLI INTERVENTI EXTRA PER EVITARE DANNI

I cerchi in lega sono croce e delizia per gli appassionati, belli e funzionali (su auto con freni particolarmente esigenti di aria ma anche di pulizia frequente). Prima di passare ai consigli e agli errori da non fare nella pulizia dei cerchi vediamo quanto spesso va fatta la pulizia dei cerchi in lega? Di norma pulire i cerchi in lega fa parte delle fasi del lavaggio auto, ma in alcune situazioni può essere un’operazione extra per evitare cerchi in lega graffiati e corrosi. Lo sporco che si attacca ai cerchi normalmente è composto da polvere e particelle metalliche che diventano tutt’uno con la vernice dei cerchi. Ma non solo. Il sale e la sabbia cosparsi in inverno sono i principali colpevoli di tracce di ossidazione nascoste. Lo stesso vale anche per le auto guidate in località balneari esposte a salsedine e sabbia trasportata dal vento. In questi casi, la pulizia accurata dei cerchi seguendo i passaggi qui sotto è fondamentale e va al di là dell’estetica dell’auto.

PULIRE I CERCHI IN LEGA I CONSIGLI PASSO-PASSO

La pulizia dei cerchi non richiede particolari attrezzature, ecco cosa serve per pulire i cerchi senza fatica:

– una fontana (meglio con tubo da giardino);

– un secchio per diluire il sapone e una spugna;

– uno spazzolino (anche per i denti) e uno scovolino cilindrico più grande, di quelli che si usano in casa o un pennello;

– del sapone neutro per auto o in alternativa detergente specifico per cerchi in lega per velocizzare la pulizia;

– panno in microfibra;

– lucido per cerchi.

Vediamo subito quali sono i passaggi corretti per pulire i cerchi in lega.

1) Rimuovere con un getto abbondante di acqua i residui grossolani di sporco dai cerchi in lega: non preoccupatevi se il nero dei freni non va via in questa fase;

2) Se avete un detergente specifico per cerchi, passate direttamente al punto 3, altrimenti diluite del sapone neutro per auto in un secchio e dateci dentro con olio di gomito. Spazzolino e scovolino vi aiuteranno a rimuovere lo sporco tra le razze e nei fori dei perni (se non c’è borchia). Dopo aver rimosso tutto lo sporco, saltate al passaggio 4;

3) Se la pulizia dei cerchi non è tra le operazioni per cui volete fare troppa fatica, in commercio esistono pulitori per cerchi in lega. Si nebulizzano sui cerchi e quando cambiano colore è il momento di passare lo scovolino con meno fatica e poi risciacquare. E’ un metodo meno faticoso di pulire i cerchi ma bisogna seguire le indicazioni del produttore;

4) Risciacquare abbondantemente i cerchi con acqua e asciugare con il panno in microfibra;

5) Applicare con un panno un prodotto cera liquida per facilitare la successiva pulizia dei cerchi in lega.

PULIRE I CERCHI IN LEGA: GLI ERRORI DA EVITARE

Esattamente come per il lavaggio auto fai da te, ci sono errori apparentemente banali da evitare nella pulizia dei cerchi in lega:

– Pulire i cerchi in lega strofinando la spugna prima di ammorbidire lo sporco con acqua (rischio graffi);

– Lavare i cerchi in lega al sole o quando sono caldi (il detergente si asciuga e forma aloni);

– Usare sgrassatori universali molto aggressivi;

– Pulire i cerchi su strada pubblica o dove non è permesso (sanzioni secondo art. 15 CdS). Il lavaggio andrebbe effettuato in aree dedicate dove è prevista raccolta e depurazione delle acque reflue.