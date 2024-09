Problema pompa acqua e cinghia motori PSA 2.0 e 2.2: soluzione

La manutenzione dei motori moderni richiede una particolare attenzione ai dettagli, specialmente quando si tratta di componenti cruciali come la cinghia di distribuzione e la pompa acqua del sistema di raffreddamento. Nei motori diesel da 2,0 e 2,2 litri del gruppo PSA (Peugeot-Citroën), noti come DW10F e DW12R, la rottura combinata di questi due elementi può portare a gravi danni al motore, spesso a breve distanza dalla sostituzione della cinghia di distribuzione. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio le cause e le conseguenze di tali guasti, basandosi sulle indicazioni fornite nel video tecnico Repxpert allegato sotto.

CAUSE ROTTURA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE MOTORI PSA 2.0 E 2.2

Uno dei principali fattori che contribuiscono alla rottura della cinghia di distribuzione è un sovraccarico meccanico dovuto a un’installazione o tensione errata. Nel caso dei motori PSA, l’eccessivo tensionamento si è scoperto essere riconducibile alla regolazione errata della pompa ad alta pressione del carburante. Nei motori a quattro tempi, come quelli del gruppo PSA, la cinghia di distribuzione è sottoposta a forze variabili, determinate principalmente dalle coppie richieste per il funzionamento delle valvole e della pompa del carburante.

Una regolazione errata della pompa gasolio ad alta pressione può far sì che la massima coppia richiesta si verifichi in un punto in cui il sistema valvole esercita già una notevole resistenza. Questo porta a un’elevata forza di trazione sulla cinghia, con conseguente usura accelerata dei denti e, in molti casi, rottura della stessa.

EFFETTI SULLA POMPA DELL’ACQUA DI UNA CINGHIA REGOLATA MALE

Parallelamente, la pompa dell’acqua, che è essenziale per mantenere la temperatura operativa del motore entro i limiti ottimali, può anch’essa subire danneggiamenti importanti. Un problema comune riscontrato è l’allentamento della girante della pompa dell’acqua, che può causare un malfunzionamento del sistema di raffreddamento che riduce il flusso di refrigerante. Questo non solo mette a rischio il blocco motore, che può surriscaldarsi, ma può anche portare a una catena di guasti che compromettono l’intero motore.

CONSEGUENZE DELLA ROTTURA CINGHIA DISTRIBUZIONE MOTORI PSA 2.0 E 2.2

Le conseguenze di una manutenzione non corretta, come l’installazione errata di una cinghia di distribuzione, su questi motori possono essere disastrose. Se la cinghia di distribuzione si rompe, le valvole possono entrare in collisione con i pistoni, causando gravi danni alle valvole stesse, ai pistoni e, in casi estremi, al blocco motore. La pompa dell’acqua, se danneggiata, può portare a un surriscaldamento del motore, aumentando il rischio di grippaggio o di fusione della guarnizione testa cilindri.

Pertanto, come consigliano gli esperti Repxpert anche nel video sopra, è fondamentale che i tecnici seguano scrupolosamente le indicazioni nel video per la regolazione della pompa ad alta pressione del carburante, assicurando che la distribuzione delle coppie sia uniforme e che la cinghia di distribuzione non sia sottoposta a stress eccessivi. Se il vostro meccanico non riesce a risalire alla causa del problema, mostrategli questo articolo.