PETRONAS Syntium X: gli oli moderni per tutti i motori

PETRONAS Lubricants International ha recentemente introdotto sul mercato la gamma di oli motore Syntium X, pensata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei veicoli circolanti e adatti anche i motori più moderni. Questa innovativa linea di lubrificanti si distingue per la sua capacità di offrire una protezione superiore, intervalli di cambio olio prolungati e un miglioramento significativo dell’efficienza del carburante – secondo l’azienda – mantenendo un prezzo accessibile. Vediamo tutte le novità.

OLIO MOTORE SYNTIUM X UNA SOLUZIONE PER I VEICOLI MODERNI

La gamma PETRONAS Syntium X rappresenta la risposta di PLI alle sfide poste dall’invecchiamento del parco auto europeo, in cui l’età media dei veicoli è di 12 anni e molti di essi sono fuori garanzia. In un contesto economico in cui i consumatori cercano prodotti che uniscano qualità ed efficienza, PETRONAS Syntium X emerge come una soluzione ottimale. Progettata per rispettare le principali viscosità richieste, questa gamma è stata sviluppata per garantire prestazioni eccellenti e una protezione ottimale dei motori moderni.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PETRONAS SYNTIUM X

La formulazione della gamma PETRONAS Syntium X si basa sull’utilizzo di ETRO, l’olio base di PETRONAS, combinato con additivi di altissima qualità. ETRO è un olio base premium che non solo riduce significativamente l’impronta di carbonio, ma assicura anche prestazioni tecniche di eccellenza. L’azienda specifica che questa combinazione rende PETRONAS Syntium X la scelta ideale per i consumatori che desiderano un olio motore di alta qualità senza dover sostenere costi eccessivi.

Giuseppe Pedretti, EMEA Regional Managing Director di PETRONAS Lubricants International, ha dichiarato: “La nostra visione per PETRONAS Syntium X è chiara: offrire agli automobilisti una scelta intelligente che combini la convenienza economica con una qualità superiore. Con i motori che affrontano condizioni sempre più severe e una riduzione della capacità di spesa a livello globale, abbiamo riconosciuto l’urgente necessità di un prodotto che non solo protegga le auto dall’usura e dai depositi, ma che infonda anche fiducia e sicurezza in ogni viaggio.”

GRADAZIONI OLIO MOTORE PETRONAS SYNTIUM X

La gamma PETRONAS Syntium X comprende 6 prodotti, ciascuno progettato per coprire tutti i principali gradi di viscosità richiesti dalle autovetture moderne e meno recenti. Questi prodotti soddisfano i più rigorosi standard del settore e le richieste degli OEM, garantendo prestazioni stabili durante l’intero intervallo di cambio olio, resistenza all’ossidazione, prolungamento della vita del motore e ottimizzazione del risparmio di carburante. I prodotti disponibili alla data di pubblicazione sono: